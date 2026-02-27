Getty Images Sport
取引は決着？アトレティコ・マドリードのディレクター、アントワーヌ・グリーズマンのMLS移籍の噂を否定、オルランド・シティへの移籍が差し迫っているとの主張にもかかわらず
グリーズマンのMLS移籍に関する憶測
スポーツディレクターのマテウ・アレマニーは、グリーズマンのアメリカ移籍の可能性に関する噂を完全に否定した。最近のチャンピオンズリーグの抽選後にメディアの取材に応じたアレマニーは、このフォワードの立場について断固たる態度を示した。グリーズマンは移籍期間が終了する前にオルランドに加入すると報じられており、3月7日のレアル・ソシエダ戦が首都クラブでの最後の試合になることも示唆されていた。 しかし、同ディレクターは、オルランド・シティとの関連は単なる噂だと一蹴し、選手の現在の契約上の義務を強調した。
アレマニーは、34歳のワールドカップ優勝者がディエゴ・シメオネ監督の当面の計画に深く組み込まれていることを明らかにした。「その問題は憶測です。アントワーヌはあと2シーズン残っており、彼は今後のことに集中しており、そのパフォーマンスは非常に優れています」とアレマニーは述べた。さらに、クラブがフランス人選手を信頼していることを強調し、「我々は、彼が今後の試合で我々を助けてくれると考えている。それ以外は憶測だ」と付け加えた。
アトレティコ、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でトッテナムと対戦
移籍市場に関する騒動への対応に加え、アレマニーはアトレティコのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の課題について評価した。スペインの強豪はプレミアリーグのトッテナムと対戦することになり、欧州のノックアウトステージで熱烈に期待され、激しく争われる一戦が幕を開ける。アレマニーはイングランドのトップチームと対戦することの固有の難しさを認めた。
「どちらのチームも非常に手強い相手だと認識している。彼らの欧州での軌跡は輝かしい」とディレクターは述べ、ロンドンのクラブの近年の実績を称賛した。彼は集中力を維持し相手を尊重することの重要性を強調し、「プレミアリーグのトップチームであり、最大の難関だ。我々は自らのパフォーマンスに集中し、相手を尊重しなければならない」と宣言した。アレマニーはまた、チームがさらに前進するためには、この最高レベルの要求を伴う大会に絶対的な真剣さで臨まねばならないと改めて訴えた。
シメオネは試合日程をうまく調整しなければならない
複数の戦線で戦うチームにとって、過密日程は議論の的となっており、特にディエゴ・シメオネ監督の意向が焦点となっている。報道によれば、シメオネ監督は勢いを維持し、選手の負担を効果的に管理するため、決勝トーナメントの試合間隔を短くすることを好むという。アレマニーは、クラブが指導陣の戦術的ニーズを支援する意思があることを表明した。
「対戦相手やリーグ戦でのローテーション能力に大きく依存する」とアレマニーは日程調整の難しさについて説明。経営陣の柔軟な姿勢を強調し、「あらゆる立場に主張がある。 我々はそれを受け入れ、適応する。監督が望むなら、そうあるべきだ」と述べた。スポーツディレクターは、取締役会とコーチングスタッフが完全に足並みを揃え、チームの競争力を維持するため、あらゆるロジスティクスの障害を協議して解決する用意があることを確認した。
アトレティコ・マドリードはラ・リーガに集中している
トッテナムとの欧州戦が迫る華やかな夜が目前に迫る中、アレマニーは国内リーグの重要性を改めて強調した。アトレティコ・マドリードには、土曜日のオビエド戦を皮切りに、重要な試合が控えている。続く火曜日には、バルセロナとのコパ・デル・レイ準決勝第2戦という重大な一戦が待ち受ける。シーズンを左右する一週間を乗り切るため、これらの過密日程を両立させることがクラブの最優先課題だ。
アレマニーは会見の締めくくりで、全ての大会で戦う必要性を強調した。「明らかに重要な試合だが、ラウンド16もリーグ戦も同様だ」と断言。クラブの野心を示し「我々は3つの大会で勝ち残らねばならない。次はオビエド戦だ」と続けた。 我々は3つの大会、特にカップ戦とチャンピオンズリーグで生き残る希望を持って臨む。特にチャンピオンズリーグではより多くの可能性を秘めている」
