取引は決着？アトレティコ・マドリードのディレクター、アントワーヌ・グリーズマンのMLS移籍の噂を否定、オルランド・シティへの移籍が差し迫っているとの主張にもかかわらず

移籍市場に関する騒動への対応に加え、アレマニーはアトレティコのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の課題について評価した。スペインの強豪はプレミアリーグのトッテナムと対戦することになり、欧州のノックアウトステージで熱烈に期待され、激しく争われる一戦が幕を開ける。アレマニーはイングランドのトップチームと対戦することの固有の難しさを認めた。

「どちらのチームも非常に手強い相手だと認識している。彼らの欧州での軌跡は輝かしい」とディレクターは述べ、ロンドンのクラブの近年の実績を称賛した。彼は集中力を維持し相手を尊重することの重要性を強調し、「プレミアリーグのトップチームであり、最大の難関だ。我々は自らのパフォーマンスに集中し、相手を尊重しなければならない」と宣言した。アレマニーはまた、チームがさらに前進するためには、この最高レベルの要求を伴う大会に絶対的な真剣さで臨まねばならないと改めて訴えた。