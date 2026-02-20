Getty Images
反移民発言でサッカー協会から「責任を認識するよう」警告を受けたジム・ラトクリフ卿
FAがラトクリフに介入
スカイニュースによると、FA はラトクリフ氏と話し合い、同氏が「英国は移民に植民地化されている」と主張する暴言を同放送局で発した後、英国サッカーの参加者としての責任を改めて認識させた。
彼のコメントは次のとおりである。「900万人の国民が生活保護を受給し、膨大な数の移民が流入している状況では、経済は成り立たない。つまり、英国は植民地化されているのだ。そのコストは大きすぎる。英国は、実際には移民によって植民地化されているのではないか？ つまり、2020 年の英国の人口は 5800 万人でしたが、現在は 7000 万人です。1200 万人もの人口増加です」
この発言は、反人種差別慈善団体「キック・イット・アウト」からの非難メッセージなど、激しい反発を引き起こした。しかし、FA は、億万長者やクラブを罰する代わりに、ラトクリフ氏にサッカーに関する責任を心に留めておくべきだと注意しただけだった。
ラトクリフのPRの悪夢
ラトクリフの発言には嫌悪の声が殺到し、キア・スターマー首相は「英国は誇り高く、寛容で、多様性に富んだ国だ」とXに書き込み、ラトクリフに謝罪を求める声明を発表しました。
ジム・ラトクリフは謝罪すべきだ」と述べた。
財務大臣のレイチェル・リーブスは、この発言を「嫌悪感を抱かせる」と表現した。
ラトクリフは結局、多少なりとも謝罪し、次のような声明を発表しました。「私の言葉遣いが英国およびヨーロッパの一部の人々を怒らせ、懸念を引き起こしたことをお詫びします。
キャリックが意見を述べる
金曜日の記者会見で、ユナイテッドの暫定監督マイケル・キャリックは、ラトクリフ氏のコメントについて質問を受けた。
彼は次のように述べた。「ジム卿が声明を発表し、その後クラブも声明を発表しました。私がそれに付け加える立場にはありません。私が言えることは、私はこのクラブに長年在籍しており、私たちはあらゆる形で世界的に大きな影響力を持っており、その責任があるということです。 選手、スタッフ、サポーターとして、私はこのクラブが持つ環境と文化を本当に誇りに思っています。平等と多様性、そしてお互いへの敬意は、私たちが日々実践しようとしていることです。私は世界中を旅してきましたが、このクラブが多くの人々にとってどのような存在であるかをよく知っています。私たちはその責任を十分に認識しており、日々それを実践しようとしています」
自身の発言がチームに影響する可能性について問われると、キャリックは気にしていない様子でこう付け加えた。「我々は非常に結束の固い集団だ。選手もスタッフも、クラブ内外を問わず。常に話し合っている。選手たちは本当に良い雰囲気だ。一息ついて戻り、次のことに集中している。 我々は互いを支え合うためにここにいる。このクラブに所属する意味の一部は、世界的な状況を理解していることだ。個人的な経験からしか語れないが、あらゆる背景を持つ仲間たちを心から誇りに思っている」
次に何が来る？
マンチェスター・ユナイテッドは月曜夜のエバートン戦に臨む。キャリック率いるチームはプレミアリーグ4位で、古巣のデイビッド・モイーズ監督との再戦を控えている。
元ユナイテッド指揮官との対決を楽しみにしている彼はこう付け加えた。「デイビッドのチームは対戦するのが難しい。彼は非常に優れた監督だ。豊富な経験を持ち、このリーグで成功するために必要なことを熟知している。我々にとって新たな挑戦であり、楽しみにしている。この試合を待ち望む時間はたっぷりあった。多くのものを要するだろう」 「新スタジアムとはいえ、エバートン戦は歴史的に常に厳しい戦いだ。サポーターが作り出す雰囲気は、私が経験した中でも最も過酷な部類に入る。我々はそのことを認識している。最高の状態で臨むべく準備を進めている。改善すべき点は残るが、前進するための確かな基盤と土台は築けている。チームの士気も高く、月曜夜の試合ではそれら全てを最大限に発揮するつもりだ」
