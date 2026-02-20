反移民発言でサッカー協会から「責任を認識するよう」警告を受けたジム・ラトクリフ卿

金曜日の記者会見で、ユナイテッドの暫定監督マイケル・キャリックは、ラトクリフ氏のコメントについて質問を受けた。

彼は次のように述べた。「ジム卿が声明を発表し、その後クラブも声明を発表しました。私がそれに付け加える立場にはありません。私が言えることは、私はこのクラブに長年在籍しており、私たちはあらゆる形で世界的に大きな影響力を持っており、その責任があるということです。 選手、スタッフ、サポーターとして、私はこのクラブが持つ環境と文化を本当に誇りに思っています。平等と多様性、そしてお互いへの敬意は、私たちが日々実践しようとしていることです。私は世界中を旅してきましたが、このクラブが多くの人々にとってどのような存在であるかをよく知っています。私たちはその責任を十分に認識しており、日々それを実践しようとしています」

自身の発言がチームに影響する可能性について問われると、キャリックは気にしていない様子でこう付け加えた。「我々は非常に結束の固い集団だ。選手もスタッフも、クラブ内外を問わず。常に話し合っている。選手たちは本当に良い雰囲気だ。一息ついて戻り、次のことに集中している。 我々は互いを支え合うためにここにいる。このクラブに所属する意味の一部は、世界的な状況を理解していることだ。個人的な経験からしか語れないが、あらゆる背景を持つ仲間たちを心から誇りに思っている」