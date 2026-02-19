getty
反人種差別団体、チャンピオンズリーグ騒動でジョゼ・モウリーニョがヴィニシウス・ジュニオールを「ガスライティング」したと非難
スペシャル・ワンの挑発的な姿勢
ベンフィカのサポーターが、リスボンでの1-0勝利を決めた驚異的な決勝ゴールをコーナーフラッグで祝うマドリードのスター選手に物を投げつけたため、試合は約10分間中断された。試合再開直前、ブラジル人選手はベンフィカのジャンルーカ・プレスティアニが人種差別的な発言をしたと主張し、審判のもとへ駆け寄った。 この出来事はピッチ内外で怒りを呼び起こし、両チームの選手やコーチが反応する中、観客は野次を飛ばした。
試合後、ベンフィカのモウリーニョ監督が注目を集める発言を行い、議論をさらに激化させた。クラブの立場を支持しつつ、試合中のマドリードFWの行動の適切性にも疑問を呈したのである。
「試合の熱狂的な瞬間、素晴らしい試合での驚異的なゴールであるべきだった…彼らはこうした美しいプレーができる才能の持ち主だ。だが残念ながら（ビニシウスは）あの驚異的なゴールを決めて満足せず、試合が終わった後も祝賀を続けた。あのようなゴールを決めたら、敬意を持って祝うべきだ」とアマゾンに語った。
ビニシウスがホームサポーターやベンフィカ選手団を意図的に挑発したか問われると、元チェルシー＆レアル監督は確信を持って答えた。モウリーニョは続けた。「そうだと思う。プレスティアーニとビニシウスのやり取りについては、私は中立を保ちたい。コメントは控える」
モウリーニョはまた、プレー中断中に選手とタッチラインで交わした会話の内容を明かした。「あのようなゴールを決めたら、ただ祝福して戻ってくればいいと伝えた。そして彼が人種差別について議論していた時、このクラブ史上最も偉大な人物は黒人だと告げた。このクラブが人種差別的であるはずがない。もし彼の頭の中でそれが関連しているなら、ここはベンフィカだ」 何かがおかしい。なぜならこれはどのスタジアムでも起きているからだ。ヴィニシウスがプレーするスタジアムでは必ず何かが起こる。常にだ。言っておくが、あれは50分間も続いた素晴らしい試合だった。世界中の何百万もの人々が観戦し、狂気じみたゴール――まったくもって狂気じみたゴールが生まれた。それで試合は終わったのだ」
キック・イット・アウトが痛烈な反論を発表
モウリーニョのコメントは既に批判を浴びており、騒動を受けてベンフィカがアルゼンチン人選手を公に支持したことも同様に非難されている。反差別団体「キック・イット・アウト」はソーシャルメディアで一連の強い声明を発表し、元チェルシーおよびマンチェスター・ユナイテッド監督を非難。同団体のX（旧Twitter）投稿では「サッカー界で、あるいはいかなる場所で差別が報告された場合、最優先されるべきは報告者の声に耳を傾け、支援されていると感じさせることだ」と指摘。 報告を認める代わりに、ヴィニシウス・ジュニアのゴールセレブレーションやクラブの歴史に焦点を当てることは、ガスライティングの一形態である。このアプローチは被害者に害を与えるだけでなく、世界中で同様の状況に遭遇したかもしれない他の人々に誤ったメッセージを送ることになる。サッカー界のリーダーは基準を設定する上で重要な役割を担っており、このような瞬間こそ、尊重、包摂、説明責任を強化する責任あるリーダーシップが求められる。 本件に関する徹底的な調査と、その結果に基づく適切な説明責任の履行を期待します。
ベンフィカとプレスティアーニが自陣を守る
世界的な非難にもかかわらず、ベンフィカはプレスティアーニ選手を支持する姿勢を示した。同選手はヴィニシウス選手を「猿」と呼んだとされる疑惑に直面している。クラブは公式声明で次のように発表した：「クラブは、平等、尊重、包摂という価値観を擁護する歴史的かつ揺るぎないコミットメントを、明確かつ断固として再確認する。これらの価値観は、クラブ創設の核心的価値観と一致し、エウゼビオがその最大の象徴である。 スポルト・リスボン・エ・ベンフィカは、選手ジャンルカ・プレスティアーニの主張を全面的に支持し、その内容を確信していることを改めて表明する。同選手がクラブに在籍中、常に示してきた行動は、対戦相手や機関への敬意、そしてベンフィカのアイデンティティを定義する原則に則ったものである。クラブは、同選手が受けた中傷キャンペーンを遺憾に思う。」
プレスティアーニも沈黙を破り、SNSで告発を否定し、もしそのような発言があったならなぜ相手選手がより激しく反応しなかったのかと疑問を呈した。彼はインスタグラムにこう投稿した：「私は決して選手ヴィニシウス・ジュニオールに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことはなく、彼が聞き間違えたことを残念に思う。私は誰に対しても人種差別的ではなかったし、レアル・マドリードの選手たちから受けた脅迫を遺憾に思う」
UEFAの調査がリスボンに迫る
サッカー界が統括団体の介入を待ち、その夜の事実関係を明らかにしようとする中、状況は依然として極めて不安定だ。UEFAが既に本件の全面調査を開始しており、放送映像から目撃証言に至る証拠が厳しく精査される見込みである。選手の挑発行為と人種差別的虐待をめぐる議論が意見の分断を深める中、モウリーニョ監督とベンフィカは、自らの行動に対する重大な疑惑に対して、単なる責任転嫁以上の説明を求められる圧力に直面している。
