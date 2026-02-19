反人種差別団体、チャンピオンズリーグ騒動でジョゼ・モウリーニョがヴィニシウス・ジュニオールを「ガスライティング」したと非難

ベンフィカのサポーターが、リスボンでの1-0勝利を決めた驚異的な決勝ゴールをコーナーフラッグで祝うマドリードのスター選手に物を投げつけたため、試合は約10分間中断された。試合再開直前、ブラジル人選手はベンフィカのジャンルーカ・プレスティアニが人種差別的な発言をしたと主張し、審判のもとへ駆け寄った。 この出来事はピッチ内外で怒りを呼び起こし、両チームの選手やコーチが反応する中、観客は野次を飛ばした。

試合後、ベンフィカのモウリーニョ監督が注目を集める発言を行い、議論をさらに激化させた。クラブの立場を支持しつつ、試合中のマドリードFWの行動の適切性にも疑問を呈したのである。

「試合の熱狂的な瞬間、素晴らしい試合での驚異的なゴールであるべきだった…彼らはこうした美しいプレーができる才能の持ち主だ。だが残念ながら（ビニシウスは）あの驚異的なゴールを決めて満足せず、試合が終わった後も祝賀を続けた。あのようなゴールを決めたら、敬意を持って祝うべきだ」とアマゾンに語った。

ビニシウスがホームサポーターやベンフィカ選手団を意図的に挑発したか問われると、元チェルシー＆レアル監督は確信を持って答えた。モウリーニョは続けた。「そうだと思う。プレスティアーニとビニシウスのやり取りについては、私は中立を保ちたい。コメントは控える」

モウリーニョはまた、プレー中断中に選手とタッチラインで交わした会話の内容を明かした。「あのようなゴールを決めたら、ただ祝福して戻ってくればいいと伝えた。そして彼が人種差別について議論していた時、このクラブ史上最も偉大な人物は黒人だと告げた。このクラブが人種差別的であるはずがない。もし彼の頭の中でそれが関連しているなら、ここはベンフィカだ」 何かがおかしい。なぜならこれはどのスタジアムでも起きているからだ。ヴィニシウスがプレーするスタジアムでは必ず何かが起こる。常にだ。言っておくが、あれは50分間も続いた素晴らしい試合だった。世界中の何百万もの人々が観戦し、狂気じみたゴール――まったくもって狂気じみたゴールが生まれた。それで試合は終わったのだ」