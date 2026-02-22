Getty
翻訳者：
「厳しい道のりだ」―元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が衝撃的な移籍の噂に巻き込まれ、ジェシー・リンガードが警告を発した
リンガード、FCソウル退団後フリーエージェントに
極東でのアジア遠征を終えたリンガードはガーディアン紙に対し、「ヨーロッパ、サウジアラビア、UAEを含む」世界中のクラブと話し合う用意があると語った。
英国サッカー界への復帰も一時検討され、ライアン・レイノルズとロブ・マックに対し、実績あるプレミアリーグ選手をレックサムに招くよう働きかけがあった。かつてウェストハムでレンタル移籍中に活躍した選手に対し、同クラブが条件提示に動く可能性すら示唆されていた。
- Getty
リンガードは自分の居心地の良い領域から踏み出すことについて警告した
現地ではいかなる合意も成立せず、リンガードの去就は宙ぶらりんの状態だ。しかし33歳の選手にはブラジルからのオファーが舞い込んでいる。レモは31年ぶりにブラジル1部リーグ（カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA）に復帰。3部リーグまで落ち込んだ過去を持つ同クラブは、野心的な計画を練り上げている。
リンガードは彼らの獲得候補となっているが、南米サッカー専門家のティム・ヴィッカリーは、イングランド代表32キャップのこの選手が再び慣れ親しんだ環境を離れることの難しさを警告している。
リンガードがブラジルで苦戦する理由
ヴィッカリーはトークSPORTにこう語った：「彼はレモというクラブと交渉中だ。レモとは『漕ぐ』という意味で、多くのブラジルの大クラブがボートクラブとして始まったことを示している。とにかく、これは少し突飛な話だ。
「レモはブラジル最北端のベレンにある。実はベレンはポルトガル語でベツレヘムを意味するんだ。かつてブラジル人選手がそこでプレーした際、『キリストが生まれたまさにこの地でプレーできることを光栄に思う』と言ったんだ。実際にはそうではないと説明しなければならなかったけどね。
「しかし、ここで疑問に思うのは、レモが昇格したばかりで誰もが即降格を予想しているのに、ブラジル選手権3節を終えて2分1敗という成績だということだ。ジェシー・リンガード、君がそこに行くなら厳しい戦いになるぞ。まず、年間を通じて降格争いを強いられるからだ。
「次に、地図を見てくれ。ブラジルサッカーの中心地は南東部に集中している。リオ、サンパウロ、ベロオリゾンテだ。レモのホームからほぼ全てのアウェイ戦は飛行機で4時間かかる。ブラジルは広大だ。レモと契約するより楽に稼げる道は他にもある。
「私が思うに——これはディック・ダスターリーと彼のニヤニヤ犬のような帽子をかぶって言うのだが——この状況なら交渉を少し引き延ばし、他のオファーが来るか様子を見るだろう。ブラジルクラブからのオファーが増えるかもしれない…彼の立場ならそうするだろうな」
- Getty
リンガードの次なる行き先は？大きな将来の決断が迫る
リンガードのオランダ移籍が再び浮上している。元マンチェスター・ユナイテッドFWロビン・ファン・ペルシがフェイエノールト監督として指揮を執り、チェルシーから放出されたラヒーム・スターリングを獲得済みだ。
英国の報道によれば、イタリアのクラブも獲得に名乗りを上げており、リンガードはブラジルに存在するセリエAとは異なる形態のリーグへ移籍する可能性もある。長期的な将来についてはまだ決定していないが、数週間の公式戦出場機会を逃した彼は、新たな移籍先を早急に選ぶ必要がある。いずれのクラブに移籍しても、デビュー前に試合感覚と鋭さを取り戻す必要があるだろう。
リンガードは、2022年のプレミアリーグ復帰後のノッティンガム・フォレストでの試練のシーズンを経て、韓国でサッカーへの情熱を再燃させ、自身にはまだ多くの貢献ができると確信している。ブラジルへの衝撃的な移籍は、この謎めいたミッドフィルダーに新たな挑戦とSNSコンテンツの機会を確実に提供することになるだろう。
広告