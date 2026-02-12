「包括的で歓迎的なクラブ」― ジム・ラトクリフ卿の論争を受けてマンチェスター・ユナイテッドが声明を発表

ラトクリフ氏は、「私の言葉遣いが英国およびヨーロッパの一部の人々に不快感を与え、懸念を引き起こしたことをお詫びします。しかし、経済成長を支える、管理され、適切に運営される移民の問題を取り上げることは重要です」という声明を発表しました。

この声明は、その口調の受動性から、謝罪とは言い難いものだが、ユナイテッドはさらに強い声明を発表している。

「マンチェスター・ユナイテッドは、包括的で歓迎的なクラブであることを誇りに思っています。選手、スタッフ、そして世界中のサポーターからなる私たちの多様なグループは、誰もが故郷と呼ぶことができる都市、マンチェスターの歴史と遺産を反映しています。2016年に「All Red All Equal」を開始して以来、私たちは、平等、多様性、包括性を、私たちのあらゆる活動に取り入れてきました。

「我々は同キャンペーンの理念と精神に深くコミットし続けています。これらは方針だけでなく文化にも反映され、プレミアリーグの高度な平等・多様性・包括性基準の保持によって強化されています。

今シーズンを通じて、私たちは男子・女子試合において、メンタルヘルス、LGBTQ+の包摂、人種差別撤廃、女性・少女への暴力、同性愛者差別的チャントへの取り組みを記すイベントやイニシアチブに参加してきました。また、障害者サポーター協会のクリスマスパーティーやユダヤ人サポータークラブのハヌカイベントなど、サポータークラブの行事も祝福しました。

今後数週間から数ヶ月にわたり、これらの分野におけるさらなる取り組みを支援していきます。これらはすべて、マンチェスター・ユナイテッド財団がマンチェスター市内および周辺地域で日々行っている素晴らしい活動と並行して進められます。

「マンチェスター・ユナイテッドは、私たちが代表するすべてのコミュニティの結束と強靭さを体現しています。私たちはこれからも、目的と誇りを持って、私たちのコミュニティ、私たちの街、そして私たちのサポーターを代表し続けます。」