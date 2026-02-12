AFP
「包括的で歓迎的なクラブ」― ジム・ラトクリフ卿の論争を受けてマンチェスター・ユナイテッドが声明を発表
ラトクリフの暴言
ラトクリフは、サッカー界内外の複数の人物から激しい反発を招く驚くべき暴言で、英国の現状を非難した。
ラトクリフは次のように述べた。「900万人の国民が生活保護を受給し、膨大な数の移民が流入している状況では、経済は成り立ちません。つまり、英国は植民地化されているのです。そのコストは大きすぎる。英国は、実際には移民によって植民地化されているのではないでしょうか？ つまり、2020年の英国の人口は5800万人でしたが、今では7000万人です。1200万人の増加です」
キア・スターマー首相は、ラトクリフ氏の発言を「不快で間違っている」と批判し、マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナーである同氏に謝罪を求める声明を発表した。バーナム氏もラトクリフ氏の発言について「不正確で侮辱的、扇動的」と批判し、73歳の同氏に発言の撤回を求める声明を発表した。
- AFP
ユナイテッドの立場
ラトクリフ氏は、「私の言葉遣いが英国およびヨーロッパの一部の人々に不快感を与え、懸念を引き起こしたことをお詫びします。しかし、経済成長を支える、管理され、適切に運営される移民の問題を取り上げることは重要です」という声明を発表しました。
この声明は、その口調の受動性から、謝罪とは言い難いものだが、ユナイテッドはさらに強い声明を発表している。
「マンチェスター・ユナイテッドは、包括的で歓迎的なクラブであることを誇りに思っています。選手、スタッフ、そして世界中のサポーターからなる私たちの多様なグループは、誰もが故郷と呼ぶことができる都市、マンチェスターの歴史と遺産を反映しています。2016年に「All Red All Equal」を開始して以来、私たちは、平等、多様性、包括性を、私たちのあらゆる活動に取り入れてきました。
「我々は同キャンペーンの理念と精神に深くコミットし続けています。これらは方針だけでなく文化にも反映され、プレミアリーグの高度な平等・多様性・包括性基準の保持によって強化されています。
今シーズンを通じて、私たちは男子・女子試合において、メンタルヘルス、LGBTQ+の包摂、人種差別撤廃、女性・少女への暴力、同性愛者差別的チャントへの取り組みを記すイベントやイニシアチブに参加してきました。また、障害者サポーター協会のクリスマスパーティーやユダヤ人サポータークラブのハヌカイベントなど、サポータークラブの行事も祝福しました。
今後数週間から数ヶ月にわたり、これらの分野におけるさらなる取り組みを支援していきます。これらはすべて、マンチェスター・ユナイテッド財団がマンチェスター市内および周辺地域で日々行っている素晴らしい活動と並行して進められます。
「マンチェスター・ユナイテッドは、私たちが代表するすべてのコミュニティの結束と強靭さを体現しています。私たちはこれからも、目的と誇りを持って、私たちのコミュニティ、私たちの街、そして私たちのサポーターを代表し続けます。」
ユナイテッド、FAの審査を受ける
The Athletic によると、FA は現在、ラトクリフ氏のコメントを規則違反の有無について検討している。FA の規則では、「参加者」（マンチェスター・ユナイテッドの取締役であるラトクリフ氏もこれに含まれる）は、サッカーの利益のために最善の行動を取り、不適切または不名誉な行為を避けなければならないと規定されている。
アンディ・バーナム氏は、ソーシャルメディアで発表した公式声明の中で、「これらの発言は、マンチェスターが伝統的に支持してきたすべての価値観に反するものです。マンチェスターは、あらゆる人種、信仰、無信仰の人々が何世紀にもわたって協力し、マンチェスター・ユナイテッドFCを含む、私たちの都市と制度を築き上げてきた場所なのです。移民の受け入れ制限を求めることは別問題ですが、この地を訪れる人々を敵対的な侵略軍として描写することはまったく別問題です。それは不正確で、侮辱的で、扇動的であり、撤回されるべきです。
世界中からグレーター・マンチェスターでプレーするためにやってきたサッカー選手たちは、グレーター・マンチェスターのNHS（国民保健サービス）やその他の必須サービス・産業で働く多くの人々と同様に、私たちの都市圏の生活を豊かにしてきた。
「温かい歓迎で知られる都市圏として、私たちは彼らの貢献を高く評価しています。批判が必要なら、それは私たちの生活にほとんど貢献せず、代わりに長年、私たちの誇るべき組織の一つから富を吸い上げてきた者たちに向けられるべきです。」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
ユナイテッドはピッチ上で好調を維持しており、暫定指揮官マイケル・キャリックは過去5試合で無敗を続けている。チームは4位に位置し、3位のアストン・ヴィラに5ポイント差をつけられている。
GOAL-eによる自動翻訳
広告