動画：米国代表のスター選手ハジ・ライトが驚異的なハットトリックを決めミドルズブラを下し、フランク・ランパード率いるコベントリーをチャンピオンシップ首位に返り咲かせる

アメリカ人主将ライトは、ボロ戦で見せた試合の流れを変える活躍で、そのキャンペーンを軌道に戻す一助となった。ボロは、ランパード率いるチームが不運な失速を喫した後に首位を奪取した相手である。
元チェルシーおよびイングランド代表MFの指揮するチームは、チャンピオンシップ首位で10ポイントのリードを築いていたが、一時は優勝が確実視されていたスカイブルーズも、3試合連続未勝利の流れを断ち切り、ホームでミドルズブラを3-1で下した。
今シーズンの得点数を13に伸ばしたライトは、コヴェントリー対ボロ戦で紛れもない主役だった。試合開始早々の最初の決定的なプレーでポストを叩いた後、21分に先制点を叩き込んだ。
2点目はスカイブルーズのGKカール・ラッシュワースがアシストを記録。ピッチ中央からの強烈なクリアボールを、ライトはマークを振り切る強さを見せ、ゴール隅に突き刺した。
今夏開催の自国開催ワールドカップで米国代表として活躍を望む27歳の選手は、71分にPKを冷静に決めハットトリックを達成。試合のボールを手にした。
ランパード監督はライトの象徴的な活躍についてこう語った。「ハジは黙々と努力を続けてきた。彼がこの調子ならどんな活躍ができるかは我々も知っている。本当に彼のために嬉しい。この勢いを維持しなければならない。特にハイレベルな試合では、決定的な瞬間に得点が必要だ。今日はそれができた。全員が働き、ハジが仕事を成し遂げた」
コベントリー監督は、過去19試合でわずか2得点に留まっていた選手についてこう付け加えた。「ハジの活躍を心から喜んでいる。ストライカーは得点で評価されがちだ。彼はシーズン序盤に好調なスタートを切ったが、代表遠征中に軽い負傷を負い、復帰後はリズムを崩してしまった。しかし彼には確かな才能がある。
「彼が『これは勝負だ』と本気で感じるとき、全ての能力と強さを発揮する。素晴らしい資質を持っている。今夜それが証明された。この試合が自信となり、同じプレーを再現できるはずだ」
かつてリーグ2まで転落したコベントリーは、2001年以来となるプレミアリーグ復帰を目指している。スカイブルーズの昇格の成否に関わらず、ライトは来季トップリーグで活躍すると期待されており、移籍の噂は移籍市場が訪れるたびに浮上している。