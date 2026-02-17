動画：米国代表のスター選手ハジ・ライトが驚異的なハットトリックを決めミドルズブラを下し、フランク・ランパード率いるコベントリーをチャンピオンシップ首位に返り咲かせる

今シーズンの得点数を13に伸ばしたライトは、コヴェントリー対ボロ戦で紛れもない主役だった。試合開始早々の最初の決定的なプレーでポストを叩いた後、21分に先制点を叩き込んだ。

2点目はスカイブルーズのGKカール・ラッシュワースがアシストを記録。ピッチ中央からの強烈なクリアボールを、ライトはマークを振り切る強さを見せ、ゴール隅に突き刺した。

今夏開催の自国開催ワールドカップで米国代表として活躍を望む27歳の選手は、71分にPKを冷静に決めハットトリックを達成。試合のボールを手にした。

ランパード監督はライトの象徴的な活躍についてこう語った。「ハジは黙々と努力を続けてきた。彼がこの調子ならどんな活躍ができるかは我々も知っている。本当に彼のために嬉しい。この勢いを維持しなければならない。特にハイレベルな試合では、決定的な瞬間に得点が必要だ。今日はそれができた。全員が働き、ハジが仕事を成し遂げた」