Brentford v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

動画：『大丈夫ですか？』 - アーセナルのミケル・アルテタ監督、チェルシー戦勝利後の記者会見で「黒目」を指摘される不自然なやり取り

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、日曜日にチェルシーを2-1で辛勝した後、今シーズン最も奇妙な記者会見の場面の中心に立たされた。スペイン人監督はチームがプレミアリーグ首位で5ポイント差を回復したことに当然ながら高揚していたが、試合後の会話は戦術分析から予想外の展開を見せた。

    タイトル争いの緊迫した状況にもかかわらず、ある記者がアルテタ監督の顔の影を打撲傷と勘違いしたことで、場は和やかな雰囲気に包まれた。アーセナルのセットプレーの巧みさや守備の堅さについて議論する代わりに、ロンドンダービー中に監督が顔に怪我を負ったと誤って考えた記者の質問に、アルテタは自身の健康状態について答える羽目になった。 この混乱はエミレーツ・スタジアムでの記者会見中に始まった。ある記者がサッカー関連の質問の流れを遮り、スペイン人監督の顔にある打撲痕らしきものを指摘したのだ。 

    「すみません、照明のせいかもしれませんが、目の周りが黒く腫れているように見えます」と記者が指摘すると、アーセナル監督は完全に不意を突かれた。椅子から身を乗り出し、純粋な困惑の表情を浮かべながらアルテタは応じた。「黒目？」このやり取りは瞬く間にSNSで拡散され、監督がその指摘を理解しようとする場内のシュールな空気が捉えられた。 記者はさらに念を押すように「はい、左目です。大丈夫ですか？」と確認した。43歳の監督が本能的に目の下を触り、タッチラインでの激闘で見逃したかもしれない幻の痛みや腫れを確かめる間、集まったメディアの間には短い沈黙が流れた。 自己診断の後、彼は微笑みながら「ええ、大丈夫です、ありがとう」と場を和ませた。アルテタが天井の照明を見上げると、影とスタジオの明るさが記者の目を欺いていたことに気づき、緊張は解けた。

  • アーセナルが優勝争いを続ける

    ピッチでは、アーセナルがウィリアム・サリバの得点で先制したが、ピエロ・ヒンカピエのオウンゴールによりリアム・ローゼニオ率いるチェルシーが同点に追いついた。 しかし北ロンドンのチームは優勝候補の底力を示し、再び練り上げられたセットプレーからユリアン・ティンバーが決勝点を奪取。この重要な勝利により、アーセナルはマンチェスター・シティとの差を5点に維持した。シティは土曜日のリーズ・ユナイテッド戦を1-0で制し差を縮めていたが、シーズン最終盤を迎える中、勢いはエミレーツのチームに留まった。

    勝利したとはいえ、アルテタ監督は特にペップ・グアルディオラ率いるチームがすぐ後ろに迫っている現状を踏まえ、まだ道半ばであることを認識している。シティは1試合未消化を保持し、エティハド・スタジアムでのアーセナル戦を控えているため、技術的には依然として優勝の主導権を握っている。アルテタ監督は試合終了の笛が鳴った後、安堵の表情を見せ、特にロスタイムにチェルシーの同点弾を防いだデビッド・ラヤの驚異的なセーブに感謝の意を表明した。 「心臓が止まりそうだった！」とアルテタ監督は試合終了間際の瞬間を振り返り、優勝争いで勝ち点を落とす寸前だったことを認めた。

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    アルテタは次に何をするかに集中した

    週末の激戦が収束する中、焦点は再び過密日程の最終盤戦へと移る。アーセナルが今回のような高リスクな一戦を乗り切る能力は、優勝まで突き進む精神的強さを示唆している。一方、アルテタ監督が「黒目」疑惑に直面しながらも明るい態度を崩さない様子は、現在この流れを楽しんでいる指揮官の姿を浮き彫りにしている。 スペイン人指揮官は今後、20年以上ぶりにプレミアリーグ優勝トロフィーを北ロンドンに持ち帰るべく、次なる戦術的妙技に全力を注ぐ。水曜日のブライトン戦を控える中、デクラン・ライスが負った負傷が深刻でないことを願っている。

0