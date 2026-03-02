動画：『大丈夫ですか？』 - アーセナルのミケル・アルテタ監督、チェルシー戦勝利後の記者会見で「黒目」を指摘される不自然なやり取り

タイトル争いの緊迫した状況にもかかわらず、ある記者がアルテタ監督の顔の影を打撲傷と勘違いしたことで、場は和やかな雰囲気に包まれた。アーセナルのセットプレーの巧みさや守備の堅さについて議論する代わりに、ロンドンダービー中に監督が顔に怪我を負ったと誤って考えた記者の質問に、アルテタは自身の健康状態について答える羽目になった。 この混乱はエミレーツ・スタジアムでの記者会見中に始まった。ある記者がサッカー関連の質問の流れを遮り、スペイン人監督の顔にある打撲痕らしきものを指摘したのだ。

「すみません、照明のせいかもしれませんが、目の周りが黒く腫れているように見えます」と記者が指摘すると、アーセナル監督は完全に不意を突かれた。椅子から身を乗り出し、純粋な困惑の表情を浮かべながらアルテタは応じた。「黒目？」このやり取りは瞬く間にSNSで拡散され、監督がその指摘を理解しようとする場内のシュールな空気が捉えられた。 記者はさらに念を押すように「はい、左目です。大丈夫ですか？」と確認した。43歳の監督が本能的に目の下を触り、タッチラインでの激闘で見逃したかもしれない幻の痛みや腫れを確かめる間、集まったメディアの間には短い沈黙が流れた。 自己診断の後、彼は微笑みながら「ええ、大丈夫です、ありがとう」と場を和ませた。アルテタが天井の照明を見上げると、影とスタジオの明るさが記者の目を欺いていたことに気づき、緊張は解けた。