伝統的な衣装が「とても似合っている」と言われた53歳のマネージャーは、彼特有のチャーミングな返答をした。 「おそらく他の人の方がずっと格好良く見えるでしょうが、今日はサウジアラビアの建国記念日を尊重する日です。もちろん私は常に敬意を込めてこれを着用します」と語った。この映像はその後拡散し、歴史再現の一環として銃器と共にポーズを取る「シェイク・ブレンダン」の姿にファンが反応している。

衣装以上に、ロジャースはこの機会を利用して地元住民に結束のメッセージを送った。「サウジアラビアのすべての人々に心からの祝意を伝えたい。サウジには豊かな伝統があり、非常にエキサイティングな未来が待っている」と付け加えた。 このような公的な文化行事への参加意欲は、プロリーグへの急速な拡大と巨額投資が進むこの時期に、著名なサッカー関係者がサウジ国家の大使役を務める傾向が高まっていることを浮き彫りにしている。