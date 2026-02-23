Getty Images Sport
動画：元リバプール監督ブレンダン・ロジャース、アル・カディシアでの優勝争い中にサウジアラビアの衣装でライフルを手にポーズ
ロジャースがサウジアラビアで指揮を執る
ロジャースのサウジ・プロリーグ移籍は、10月にセルティックを突然退団した後の決断であり、彼は瞬く間にアル・カディシアの野心的なプロジェクトの顔となった。同クラブは2024年の昇格以来、欧州の才能に多額の投資を行っており、イタリア代表のマテオ・レテギや元ポルトの中盤の司令塔オタヴィオらを獲得している。 伝統的なローブをまとったロジャーズの姿は、2034年ワールドカップ開催を控えた同国が、著名な西洋人スターを現地文化に溶け込ませようとするリーグの取り組みを象徴している。アル・カディシアが公開したSNS映像では、ロジャーズが自身の装いを褒められて笑いながら応じる様子が映し出されている。
シェイク・ブレンダンは文化を受け入れる
伝統的な衣装が「とても似合っている」と言われた53歳のマネージャーは、彼特有のチャーミングな返答をした。 「おそらく他の人の方がずっと格好良く見えるでしょうが、今日はサウジアラビアの建国記念日を尊重する日です。もちろん私は常に敬意を込めてこれを着用します」と語った。この映像はその後拡散し、歴史再現の一環として銃器と共にポーズを取る「シェイク・ブレンダン」の姿にファンが反応している。
衣装以上に、ロジャースはこの機会を利用して地元住民に結束のメッセージを送った。「サウジアラビアのすべての人々に心からの祝意を伝えたい。サウジには豊かな伝統があり、非常にエキサイティングな未来が待っている」と付け加えた。 このような公的な文化行事への参加意欲は、プロリーグへの急速な拡大と巨額投資が進むこの時期に、著名なサッカー関係者がサウジ国家の大使役を務める傾向が高まっていることを浮き彫りにしている。
中東での生活
元プレミアリーグ指揮官は、ベンチを離れた生活についても絶賛し、サウジアラビア移住を検討するよう他者に促した。「サウジアラビアについて語る際、私は純粋に肯定的な感情しか抱いていない。国や文化を変えて生活する際には、常に疑問がつきものだ。 しかし率直に言って、ここでの最初の2ヶ月間、人々は非常に親切で、友好的で、協力的だ」とロジャースは述べ、この地域の外で抱かれる王国の生活様式に関する一般的な先入観の一部を否定した。
さらに移住後の安心感と快適さを強調した。「ここ数ヶ月の生活の質は非常に素晴らしい。気候の良さも一因だが、この国では非常に安全で安心している。 サッカーを通じて世界中を旅してきた者として、誰にでも言いたい。ぜひ体験してみてほしい。今のところ私にとって素晴らしい経験であり、ここに来る人は誰もが本当に、本当に驚くだろう」タイトル争いが目前に迫り、地元でのアイコンとしての地位が高まる中、ロジャーズは新たな指揮官としての章で順調に活躍しているようだ。
無敗の快進撃が優勝への勢いを加速させる
映像の衝撃的な内容が見出しを飾る一方、ロジャースのピッチ上での手腕も同様に目覚ましい。 アル・カディシア加入後、彼は驚異的な13試合無敗記録を達成し、クラブを優勝争いの中心に押し上げた。現在、クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ、ジョアン・フェリックスという強力な攻撃陣を誇る首位アル・ナスルにわずか5ポイント差まで迫っている。ロジャース監督の下でのこの変革により、アル・カディシアは新参者から真の優勝候補へと変貌を遂げた。
ロジャーズ監督はリーグの成長について、質的な飛躍を指摘した。「進歩は年々顕著だ。数年前は観戦する立場だったが、今や参加する立場となった。今後数年間でさらに向上し続けると確信している」と説明した。 「リーグの水準には本当に感銘を受けている。素晴らしい選手や卓越した指導者が揃っており、この傾向は今後も続くだろう」と語った。また、チームは今年後半に最新鋭の新スタジアムへの移転を準備中であり、台頭する勢力の地位をさらに確固たるものとしている。
