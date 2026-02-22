動画：元アーセナルのスター選手ジャック・ウィルシャーが激怒、自チームの選手たちに引き離される醜い光景がルトンサポーターの前で発生

ナキ・ウェルズが13分にルートンを先制点で導いた。ウィルシャー率いるチームはホームで士気を高める勝利を収め、リーグ1のプレーオフ圏に近づこうとしていた。しかし92分、ファビオ・タヴァレスに劇的な同点弾を許す結果となった。
試合後、ウィルシャーは当然ながら落胆した様子でピッチを横切り、ロッカールームへ向かった。しかしその途中で、スタンドから罵声を浴びせられた。元イングランド代表選手は反応し、観客席に向かって一歩踏み出し、睨みつけた。事態が悪化する前に、彼はその対峙から引き離された。
ナキ・ウェルズが13分にルートンを先制点で導いた。ウィルシャー率いるチームはホームで士気を高める勝利を収め、リーグ1のプレーオフ圏に近づこうとしていた。しかし92分、ファビオ・タヴァレスに劇的な同点弾を許す結果となった。
試合後、ウィルシャーは当然ながら落胆した様子でピッチを横切り、ロッカールームへ向かった。しかしその途中で、スタンドから罵声を浴びせられた。元イングランド代表選手は反応し、観客席に向かって一歩踏み出し、睨みつけた。事態が悪化する前に、彼はその対峙から引き離された。
ウィルシャーは試合後の記者会見で、自身に向けられたブーイングや野次について言及したが、自身の怒りの反応については深く触れなかった。彼は次のように述べた。「まず、サポーターの皆さんのフラストレーションは理解しています。何度も言ってきたことですが、今こそ彼らの声が必要です。
選手たちが努力していないわけではない。彼らは毎日全力を尽くしている。我々は試合に勝ち、サポーターを喜ばせようと本当に本当に懸命に努力している。
「選手たちが確信を欠き、自信を失っているのは明らかだ。試合開始早々からブーイングを浴びるのは厳しいが、今こそ全員が結束し、共に立ち向かわねばならない。
「ただ現れて試合に勝つ権利など我々にはない。それができると期待するべきではない。現時点でそれが不可能であることは明らかだ。
「スタートは良くなかったが、我々には意図があった。特定のスタイルでプレーしようとし、リズムも少し掴みかけていた。得点した後、リードを守ろうとしたが、そこが選手たちの自信と信念の欠如を物語っている」
バートンのゲイリー・ボウヤー監督は、ルトン戦でもっと多くのポイントを獲得できたはずだと確信し、こう語った。「最低でもそれだけの価値はあったと思う。2年前にプレミアリーグにいたチームを相手に、ここへ来て戦ったのだ。彼らの戦力の質を見れば、ナキ・ウェルズのような選手を獲得できるだけの厚みと深さがあることがわかる。
「その後我々が与えたチャンスは本当に拙かったが、選手たちには戦い続けるよう求めた。我々には闘志あふれる選手たちが揃っている。私の見解では試合で最高のチャンスを掴んでいたが、後半開始時に攻撃的な交代を行い、4-4-2システムで攻めに出た。
「ファビオもウイングに起用した。最近は出場機会が少なかったが、彼の姿勢とプロ意識は疑う余地がなく、あのクロスを決められたことを心から喜んでいる」
ウィルシャー率いるルートンはリーグ1で10位につけ、プレーオフ圏から6ポイント差となっている。彼は2025年10月にケニルワース・ロードの指揮権を握り、昨季ノリッジで暫定監督を短期間務めた後、初の常任監督職に就いている。
アーセナルのアカデミー出身である彼は、2002年に引退を余儀なくされたものの、現在34歳。かつてイングランド代表で共にプレーしたウェイン・ルーニー、スティーブン・ジェラード、フランク・ランパードらが監督として浮き沈みを経験する姿を見て、自身も指導者としての実力を証明したいと意欲を燃やしている。