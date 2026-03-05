動画：『今まで聞いた中で最も失礼な発言』―テレビ司会者ローラ・ウッズが生放送中に電話で出演、物議を醸したアラン・パーデューのコメントへの怒りを爆発させる

その発言に不快感を抱いたウッズは、talkSPORTに電話で苦情を訴えた。「ねえアラン、あなたのこと好きだけど、あれは今まで聞いた中で最も失礼な発言よ。どうしてそんなことが言えるの？フリーキックやセットプレー、コーナーキックが好きだからって？その考え方が理解できないわ」とウッズは反論した。

彼女は北ロンドンのチームを熱心に擁護し続け、進化に関する批判の皮肉を指摘した。「まったくもって…アーセナルがリーグを制したら、ファンは誰も、どうやって勝とうと気にしない。君たちが観戦を楽しめなくても構わない。我々がエンターテイメント性があるかどうか、なぜ気にする必要がある？ 美しいサッカーをしていた頃は『美しいサッカーはするけど勝てない』と言われていた。今は様々なスタイルで勝ち、試合のスタイルも進化しているのに、お前らは退屈だって言うのか」と彼女は付け加えた。