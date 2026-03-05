アーセナルがブライトンで1-0の粘り強い勝利を収めた後、パーデュー監督は、華麗さよりも実用性を重視する姿勢が歴史書に注釈を付すに値すると主張した。「サッカー監督としての視点で見ると、彼らは非常にプロフェッショナルだ。勝利を掴むためにあらゆる駆け引きを駆使する… 彼らの名前の横にはアスタリスクが付くだろう。なぜなら、こうした試合での彼らの姿を見れば、それは単なる機能的なプレーだとわかるからだ。プロフェッショナルで機能的なプレーだ。彼らは優秀で、強く、力強い。しかし、そこに美しさはない。それが真実だ」とパーデューはトークSPORTで語った。
Getty/GOAL
翻訳者：
動画：『今まで聞いた中で最も失礼な発言』―テレビ司会者ローラ・ウッズが生放送中に電話で出演、物議を醸したアラン・パーデューのコメントへの怒りを爆発させる
パーデュー監督「アーセナルに美しいところなど何もない」と主張
ローラ・ウッズがパーデューを批判する電話のやり取りをご覧ください
ウッズ、「アスタリスク」疑惑に反論
その発言に不快感を抱いたウッズは、talkSPORTに電話で苦情を訴えた。「ねえアラン、あなたのこと好きだけど、あれは今まで聞いた中で最も失礼な発言よ。どうしてそんなことが言えるの？フリーキックやセットプレー、コーナーキックが好きだからって？その考え方が理解できないわ」とウッズは反論した。
彼女は北ロンドンのチームを熱心に擁護し続け、進化に関する批判の皮肉を指摘した。「まったくもって…アーセナルがリーグを制したら、ファンは誰も、どうやって勝とうと気にしない。君たちが観戦を楽しめなくても構わない。我々がエンターテイメント性があるかどうか、なぜ気にする必要がある？ 美しいサッカーをしていた頃は『美しいサッカーはするけど勝てない』と言われていた。今は様々なスタイルで勝ち、試合のスタイルも進化しているのに、お前らは退屈だって言うのか」と彼女は付け加えた。
- Getty Images Sport
アーセナルがプレミアリーグ優勝争いで快進撃を続ける
アーセナルは激闘の末の勝利で首位を堅守した。現在30試合で67ポイントを獲得し、1試合少ないマンチェスター・シティに7ポイント差をつけている。 アルテタ監督率いるチームは今後、異なる大会を跨いだ過密日程に臨む。まずはFAカップ5回戦でマンスフィールド・タウンと対戦し、続く来週にはバイエル・レバークーゼンとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦という大一番が控えている。
広告