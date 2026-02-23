Getty Images Entertainment
動画：ロナウジーニョ、まだ健在だ！ブラジル代表のレジェンドがバルセロナ対レアル・マドリードのレジェンド戦で輝き、マルセロをふざけて芝生に押し倒す
サビオラとバラールがゴールを決め合う
スコアボード上では、試合は前半と後半で様相が一変した。バルセロナは前半を優位に進め、ロナウジーニョの創造性とサビオラの動きが試合を支配した。 アルゼンチン人ストライカーは、その輝かしいキャリアで両クラブに所属したことでも有名だが、最終ライン付近で鋭い動きを見せ、リーガ時代を象徴する冷静さでゴールを決めた。前半終了時、バルサは1-0でリードし、試合のペースを掌握しているように見え、バルサカラーに身を包んだ地元サポーターを大いに喜ばせた。
後半に入るとレアル・マドリードのベテラン選手たちが反撃を開始。新たな選手を投入し、逆転を目指して強度を高めた。その執念がついに実を結び、ダビド・バラルが同点ゴールを決めた。スペイン下位リーグで得点王として名を馳せ、トップリーグでも成功を収めたバラルは、その典型的な得点感覚を発揮し、勝ち点1を分け合う結果をもたらした。 試合がオープンになるにつれ両チームにさらなるチャンスが訪れたが、最終ホイッスルが鳴るまで決定的な勝ち越し点は生まれないまま試合は終了した。
ロナウジーニョは先制点に大きく貢献した
ロナウジーニョはこの夜の主役だった。45歳のブラジル人は今なお世界的なアイコンであり、彼のタッチのたびにスタンドから歓声が沸き起こった。元バロンドール受賞者は、今も軽々と相手を翻弄できることを証明し、カタルーニャ勢の先制点に大きく貢献した。ジョナタン・ソリアーノへ放った代名詞的な浮き球のパスがスペースを突くと、ソリアーノがサビオラへアシストを供給。サビオラは冷静に決めた。 この一連のプレーは、まるで時を遡ったかのようであり、バルセロナの往年の名選手たち間に今も息づく、テレパシーのような理解を示していた。
遊び心あふれるふざけた行動が、その光景を際立たせる
しかし、その夜最も話題となった瞬間は、ロナウジーニョと同胞マルセロの軽妙なやり取りだった。元レアル・マドリードのサイドバックが自陣ハーフウェイラインからプレーを再開しようとした時、ロナウジーニョがそっと近づき、いたずらっぽく軽く押したのだ。 見せ場を作るのが大好きなマルセロは、大げさな演技で芝生に倒れ込み、ハイステークスなクラシコ（ライバル対決）の緊迫感を真似て応じた。スタジアムは即座にこのやり取りの軽妙な意図を察し、ピッチ上で温かい抱擁を交わし冗談を言い合う二人のブラジル人選手に、笑いが沸き起こった。
レジェンズ・クラシコの米国デビュー戦が成功裏に終了
この試合は、両チームのベテラン選手たちによる初のクラシコがアメリカ合衆国で開催されたという重要な節目となった。
1-1の引き分け後、選手たちが栄誉の周回を行う中、注目はロナウジーニョに集中した。彼はスポットライトを浴びる一瞬一瞬を楽しんでいるようだった。 ロサンゼルスのファンにとって、彼の「ノールックパス」と伝染するような笑顔を間近で目撃できたことだけで、チケット代は十分に元が取れたと言えるだろう。現役世代がシーズン終盤の勝負に備える中、レジェンドたちはクラシコの物語が今も続く遺産であることを示した。この伝説は、最初にその名声を築いた者たちの足元を通じて、今なお世界中を魅了し続けているのだ。
