動画：ロナウジーニョ、まだ健在だ！ブラジル代表のレジェンドがバルセロナ対レアル・マドリードのレジェンド戦で輝き、マルセロをふざけて芝生に押し倒す

スコアボード上では、試合は前半と後半で様相が一変した。バルセロナは前半を優位に進め、ロナウジーニョの創造性とサビオラの動きが試合を支配した。 アルゼンチン人ストライカーは、その輝かしいキャリアで両クラブに所属したことでも有名だが、最終ライン付近で鋭い動きを見せ、リーガ時代を象徴する冷静さでゴールを決めた。前半終了時、バルサは1-0でリードし、試合のペースを掌握しているように見え、バルサカラーに身を包んだ地元サポーターを大いに喜ばせた。

後半に入るとレアル・マドリードのベテラン選手たちが反撃を開始。新たな選手を投入し、逆転を目指して強度を高めた。その執念がついに実を結び、ダビド・バラルが同点ゴールを決めた。スペイン下位リーグで得点王として名を馳せ、トップリーグでも成功を収めたバラルは、その典型的な得点感覚を発揮し、勝ち点1を分け合う結果をもたらした。 試合がオープンになるにつれ両チームにさらなるチャンスが訪れたが、最終ホイッスルが鳴るまで決定的な勝ち越し点は生まれないまま試合は終了した。