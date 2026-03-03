動画：レアル・マドリードがヘタフェに衝撃の敗戦を喫した後、激しい対立が勃発。ヴィニシウス・ジュニオールがアラン・ニョムに激怒

ヴィニシウスとニョムは2025-26シーズンに因縁がある。10月19日にコロシアム・スタジアムで行われた地理的に近接する両クラブの激突で、ニョムは77分に投入されてわずか38秒で退場処分を受けた。この交代はキコ・フェメニアの2枚目のイエローカード回避を目的としたものだった。

ニョムの退場はビニシウス絡みのボール外のプレーが原因だった。ゲタフェのホセ・ボルダラス監督は試合後、挑発行為について記者団にこう語った。「ビニシウスが近づいてきて『いい交代だな』と言ったんだ。わざわざそんなことを言いに来る必要はない。わざわざ挑発しに来る必要もない。 説明の必要はない、彼がそう言ったのだから、私は『プレーに集中しろ』と返しただけだ」と語った。ゲタフェのフルバック、フアン・イグレシアスはヴィニシウスに「だからみんなお前のことを嫌うんだ。チームメイトを見習え」と告げたと言われている。