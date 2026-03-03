動画：レアル・マドリードがヘタフェに衝撃の敗戦を喫した後、激しい対立が勃発。ヴィニシウス・ジュニオールがアラン・ニョムに激怒

レアル・マドリードはホームで惜敗し、クラシコを争うライバル・バルセロナとの差を1ポイントに縮める機会を逃した。両チームとも試合終了間際のドラマでフランコ・マスタントゥオーノとアドリアン・リソが退場処分となり、10人で試合を終えた。
試合終了後もさらに火花が散り、選手やコーチングスタッフが介入する事態となった。ヴィニシウスがニョムに詰め寄られ、このベテラン元カメルーン代表DFと激しい口論を交わしたのだ。
ヴィニシウスとニョムは2025-26シーズンに因縁がある。10月19日にコロシアム・スタジアムで行われた地理的に近接する両クラブの激突で、ニョムは77分に投入されてわずか38秒で退場処分を受けた。この交代はキコ・フェメニアの2枚目のイエローカード回避を目的としたものだった。
ニョムの退場はビニシウス絡みのボール外のプレーが原因だった。ゲタフェのホセ・ボルダラス監督は試合後、挑発行為について記者団にこう語った。「ビニシウスが近づいてきて『いい交代だな』と言ったんだ。わざわざそんなことを言いに来る必要はない。わざわざ挑発しに来る必要もない。 説明の必要はない、彼がそう言ったのだから、私は『プレーに集中しろ』と返しただけだ」と語った。ゲタフェのフルバック、フアン・イグレシアスはヴィニシウスに「だからみんなお前のことを嫌うんだ。チームメイトを見習え」と告げたと言われている。
その事件は、ヘタフェとレアルがベルナベウで再戦した際にも忘れられていなかった。ニョムは未だに恨みを抱いており、驚きの勝利をヴィニシウスの目の前でわざとらしく祝った。ブラジル人FWが反応したことで乱闘が勃発した。
ボルダラス監督は真っ先に介入し、自チームの選手を守ることを誓いながらビニシウスの興奮を鎮めた。アルヴァロ・アルベロア監督が試合メンバーから外したレアルのスター選手数名——ダニ・セバロス、エデル・ミリターオ、ラウル・アセンシオら——も口論に加わった。ビニシウスとニョムは最終的にピッチから退場させられ、トンネルへと連れ出された。
負傷中の「ガラクティコ」ストライカー、キリアン・エムバペを欠いたままのレアルは、今シーズンを無冠で終える危険に直面している。ヘタフェ戦での敗戦により、リーガ・エスパニョーラでの巻き返しが必要となった一方、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でプレミアリーグの強豪マンチェスター・シティと対戦する予定だ。