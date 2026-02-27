動画：リオネル・メッシがピッチ乱入者にタックルされる　インテル・マイアミが混乱の末に再調整された親善試合をプエルトリコで制す

ヘロンズはプレシーズンツアーのため南米へ向かい、複数国で数試合を消化した。インデペンディエンテ・デル・バレとの対戦を約束通り実現させた。当初の試合はメッシがハムストリングに違和感を感じ出場不能となる見込みだったため延期されていた。
8度のバロンドール受賞者はバヤモンでの試合に出場できたが、またしても不運な負傷を免れる幸運に恵まれた。熱狂的なサポーター数名が広告看板を飛び越えてピッチを横切り、彼に突進してきたため、ある時点で地面に引きずり倒される場面もあった。
ヘロンズはプレシーズンツアーのため南米へ向かい、複数国で数試合を消化した。インデペンディエンテ・デル・バレとの対戦を約束通り実現させた。当初の試合はメッシがハムストリングに違和感を感じ出場不能となる見込みだったため延期されていた。
8度のバロンドール受賞者はバヤモンでの試合に出場できたが、またしても不運な負傷を免れる幸運に恵まれた。熱狂的なサポーター数名が広告看板を飛び越えてピッチを横切り、彼に突進してきたため、ある時点で地面に引きずり倒される場面もあった。
メッシたちは、2026年MLSシーズン開幕戦で、ソン・フンミンとLAFCに0-3で敗れた5日後にフロリダを後にした。プエルトリコ遠征から72時間も経たない日曜日に、地元のライバル、オルランド・シティと対戦する。
インテル・マイアミは、インデペンディエンテ・デル・ヴァッレとの奇妙な光景を経験した後、帰国できることを喜んでいるだろう。この試合は、ユニフォームの色が同じだったため、キックオフが 1 時間遅れた。結局、試合は予定通り行われることが決定した。
ハビエル・マスチェラーノは、LAFC戦では先発出場しなかった選手を中心に、スターティング11を指名した。ワールドカップ優勝者のメッシは、ハーフタイムにベンチから出場し、ペナルティキックを決め、ヘロンズを2-1の勝利に導いた。
満員の観客がアルゼンチンのアイコンを一目見ようと詰めかける中、一部の人々は本人との自撮り写真を求め始めた。88分、ファンがピッチに乱入し、真っ先にメッシに突進。警備員は侵入者を制止できず、一人の男がメッシの腰を掴んでタックルし、地面に押し倒した。
38歳のメッシはこの騒動で無傷で、素早く立ち上がった。さらに多くのファンがピッチに踏み込むのを見た係員が秩序を回復させた。メッシは再びMLSの試合に集中できる一方、今夏アルゼンチン代表として臨むワールドカップ連覇へのカウントダウンも進めている。