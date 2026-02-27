動画：リオネル・メッシがピッチ乱入者にタックルされる　インテル・マイアミが混乱の末に再調整された親善試合をプエルトリコで制す

メッシたちは、2026年MLSシーズン開幕戦で、ソン・フンミンとLAFCに0-3で敗れた5日後にフロリダを後にした。プエルトリコ遠征から72時間も経たない日曜日に、地元のライバル、オルランド・シティと対戦する。

インテル・マイアミは、インデペンディエンテ・デル・ヴァッレとの奇妙な光景を経験した後、帰国できることを喜んでいるだろう。この試合は、ユニフォームの色が同じだったため、キックオフが 1 時間遅れた。結局、試合は予定通り行われることが決定した。

ハビエル・マスチェラーノは、LAFC戦では先発出場しなかった選手を中心に、スターティング11を指名した。ワールドカップ優勝者のメッシは、ハーフタイムにベンチから出場し、ペナルティキックを決め、ヘロンズを2-1の勝利に導いた。