動画：ユナイテッド・ストランド、間違ったチームを応援！マンチェスター・ユナイテッド女子チーム、6連勝達成後に話題になったファンを茶化す

イレットとキャリックにとっては出直しとなったが、ユナイテッド女子チームは2026年に入り快進撃を続けている。新年にWSLとチャンピオンズリーグの公式戦が再開されて以来、未だ敗戦を知らない。

マーク・スキナー監督率いるチームは2026年最初の試合でアーセナルと0-0の引き分けに終わったが、その後は完璧な戦いぶりを見せている。FAカップでバーンリーを5-0で粉砕した試合から始まったこの印象的な連勝は、リーグカップ準決勝でアーセナルを1-0で下し、さらにWSLではアストン・ヴィラ、リヴァプール、レスターを次々と圧倒。これらの試合で9得点を挙げ、わずか2失点に抑えた。

エリザベス・テルランドが開始3分で先制点を挙げ、ノルウェー人FWはイングランド女子代表のスター、マヤ・ル・ティシエと合流し、ヘアカットセレブレーションを披露。これは明らかにイレットが直面している苦境への明確な賛辞だった。