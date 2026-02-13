動画：ユナイテッド・ストランド、間違ったチームを応援！マンチェスター・ユナイテッド女子チーム、6連勝達成後に話題になったファンを茶化す

マイケル・キャリック暫定監督の下、彼らはその目標にあと一歩のところまで迫っていた。元ユナイテッドMFは就任早々、マンチェスター・シティ、アーセナル、フラム、トッテナムを次々と撃破した。
理髪店から500日近く遠ざかっていたイレットがようやく伸びきった髪を切りに行く準備が整った矢先、ウェストハムがロンドン・スタジアムでレッドデビルズの連勝に衝撃的な終止符を打った。ベンジャミン・セスコが試合終了間際に同点ゴールを決め、ユナイテッドは1-1の引き分けで1点を死守した。
イレットとキャリックにとっては出直しとなったが、ユナイテッド女子チームは2026年に入り快進撃を続けている。新年にWSLとチャンピオンズリーグの公式戦が再開されて以来、未だ敗戦を知らない。
マーク・スキナー監督率いるチームは2026年最初の試合でアーセナルと0-0の引き分けに終わったが、その後は完璧な戦いぶりを見せている。FAカップでバーンリーを5-0で粉砕した試合から始まったこの印象的な連勝は、リーグカップ準決勝でアーセナルを1-0で下し、さらにWSLではアストン・ヴィラ、リヴァプール、レスターを次々と圧倒。これらの試合で9得点を挙げ、わずか2失点に抑えた。
その後、リーグカップ準決勝でアーセナルを1-0で下し、WSLではアストン・ヴィラ、リヴァプール、レスターを次々と撃破。これら3試合で9得点を挙げ、失点はわずか2に抑えた。さらにチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でアトレティコ・マドリードを3-0で破る快勝を収めた。
エリザベス・テルランドが開始3分で先制点を挙げ、ノルウェー人FWはイングランド女子代表のスター、マヤ・ル・ティシエと合流し、ヘアカットセレブレーションを披露。これは明らかにイレットが直面している苦境への明確な賛辞だった。
ユナイテッド女子チームは日曜日にロンドン・シティ・ライオンセスを迎え撃ち、7連勝を目指す。一方、キャリック監督は男子チームとの試合が2月23日のエバートン戦までないため、勝利の方程式を練る十分な時間を得ている。