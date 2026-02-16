動画：ミケル・アルテタ、エミレーツ・スタジアムを家族と退出中にサインを求めるアーセナルファンとの気まずい遭遇に遭遇

アーセナルは、最新のカップ戦においてリーグ 1 の対戦相手を軽々と下し、4 対 0 の勝利で 5 回戦へ順当に進出しました。ノニ・マドゥエケ、ガブリエル・マルティネッリ、ガブリエル・ジーザスが、開始 27 分以内にそれぞれ得点を決め、ジャック・ハントもオウンゴールを決めました。
アーセナルは、最新のカップ戦においてリーグ 1 の対戦相手を軽々と下し、4 対 0 の勝利で 5 回戦へ順当に進出しました。ノニ・マドゥエケ、ガブリエル・マルティネッリ、ガブリエル・ジーザスが、開始 27 分以内にそれぞれ得点を決め、ジャック・ハントもオウンゴールを決めました。
プレミアリーグ首位のアーセナルは、試合終了までまだ1時間ある段階でペースを落とすことができ、アルテタ監督は、歴史的な4冠達成を目指して戦うチームが形だけのプレーをする様子を眺めていた。
タッチラインで比較的ストレスのない夜を楽しんでいたアルテタは、エミレーツ・スタジアムを出る際に少々慌てふためいた。車に乗り込み、この象徴的なスタジアム周辺の道路に出たものの、すぐに渋滞に巻き込まれた。
そのせいで、まだ周辺にいたサポーターに声をかけられる羽目になった。そのうちの一人がアルテタの車に近づき、スペイン人監督にシャツへのサインを懇願した。そのサインは息子へのものだと主張したのだ。
しかしその願いは聞き入れられなかった。アーセナルのヘッドコーチは窓を開けペンを取ることを選ばなかった。アルテタがゆっくりと進む車の列を進む間も、サポーターは諦めなかったが、一方的なやり取りが終わりを告げる頃には結局何も得られなかった。
アルテタ監督は記者団に対し、アーセナルが最小限の手間でウィガンを楽に下した様子について語った。「素晴らしかった。最初からチームが噛み合っているのが分かった。選手たちは非常に活き活きとしていて、鋭さがあった。そして確かに、我々は相手に大きなダメージを与えた」
次ラウンド進出は非常に喜ばしい。それが我々の目標であり、多くの選手交代を行いながらも達成できた手法も評価できる。何よりもチームが示した強い意欲こそが、この大会でこうした相手と対戦する際に最も重要な要素だ。
「次に結束力だ。通常、これほど多くの変更を加えると最初からまとまりは生まれない。だがチームは高い集中力でプレーし、常に前線へ攻め上がり相手を脅かすという強い意志を示した。前半には信じられないようなゴールも決めた。それが決定的な差となった」
FAカップ5回戦、カラバオカップ決勝、チャンピオンズリーグ16強進出を決めているアーセナルは、水曜日に最下位のウルブズをアウェーで迎えるプレミアリーグ戦に臨む。現在首位を4ポイント差で独走している。