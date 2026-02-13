Goal.com
動画：マンチェスター・ユナイテッドのブライアン・ムベウモ、91分間のスプリント対決でアダマ・トラオレを圧倒

マンチェスター・ユナイテッドのサポーターは、ブライアン・ムベウモの驚異的な働きぶりに感嘆の声を上げている。プレミアリーグのウェストハム戦（引き分け）のロスタイムに、このウインガーがアダム・トラオレを足競走で圧倒する映像が公開されたのだ。今夏にレッドデビルズに加入したカメルーン代表選手は、ソーシャルメディアで話題沸騰中のこの瞬間、自陣まで戻ってウェストハムのスピードスターを阻止し、決して怠け者ではないことを証明した。

  • ムベウモのエンジンが窮地を救う

    この事件は、ロンドン・スタジアムで行われたウェストハムとの 1 対 1 の引き分けの試合、ロスタイムに発生しました。91 分、ウェストハムがカウンター攻撃でマンチェスター・ユナイテッドを攻撃しようとしたところ、ボールはカラム・ウィルソンに渡り、彼は意図的に前線へ駆け出しました。プレミアリーグ史上最も速い選手の一人として広く知られるアダマ・トラオレは、マンチェスター・ユナイテッドのディフェンスを振り切るべく、アフターバーナーを点火してこの攻撃をサポートしました。

    しかし、ムベウモは別の考えを持っていた。90分間フル出場したにもかかわらず、ユナイテッドのフォワードは驚異的なスタミナと生来のスピードを発揮し、70メートルも自陣のゴールに向かって全力疾走した。以下のビデオが示すように、ムベウモは後半に交代で出場したばかりの、足に余力のあるトラオレに追いついただけでなく、実際に彼を追い抜き、パスコースを遮断して、効果的に危険を排除した。 この守備的貢献に、遠征してきたサポーターから歓声が上がった。ブレントフォードから移籍して以来、ムベウモの自己犠牲的なプレースタイルに早くも熱狂的な支持が集まっているのだ。

  • キャリック率いるチームにとっての重要なポイント

    このスプリントは、試合終了の笛が鳴るまで均衡が保たれた一戦において決定的な介入となった。ウェストハムは50分にトマーシュ・ソウチェクが先制点を挙げ、勝ち点3を手にしそうな様相を呈していた。しかし、96分に途中出場のベンジャミン・セスコが劇的な同点弾を叩き込み、マイケル・キャリック監督率いるチームに勝ち点1をもたらしたことで、ユナイテッドの粘り強さが実を結んだ。

    ムベウモの守備的献身性は、攻撃陣にさらなる激しさを求めていたキャリックを喜ばせるだろう。同点アシストはカメルーン人選手によるものだったが、相手陣地で厭わぬ泥臭い仕事を厭わない姿勢こそが、評論家とサポーター双方の注目を集めた。

    マンチェスター・ユナイテッドの次なる展開は？

    引き分けによりユナイテッドはチャンピオンズリーグ出場権争いに残ったが、終盤の劇的な展開前には最終ラインでより多くの攻撃を仕掛けるべきだったと感じているだろう。今季プレミアリーグで9得点2アシストを記録したムベウモは、過渡期にあるチームにおいて数少ない明るい材料であり続けている。

    ユナイテッドは今週FAカップが開催されるため、1週間公式戦のない期間を迎える。レッドデビルズは前回ラウンドでブライトンに敗退しているため、次戦は2月23日にマージーサイド遠征でエバートンと対戦。その1週間後にはホームでクリスタル・パレスを迎える。

    一方、トラオレとウェストハムは大会に残っており、現在リーグ1の降格圏で苦戦するバートンと対戦する。

FAカップ
バートン・アルビオン crest
バートン・アルビオン
BUR
ウェストハム crest
ウェストハム
WHU
プレミアリーグ
エヴァートン crest
エヴァートン
EVE
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0