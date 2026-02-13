動画：マンチェスター・ユナイテッドのブライアン・ムベウモ、91分間のスプリント対決でアダマ・トラオレを圧倒

この事件は、ロンドン・スタジアムで行われたウェストハムとの 1 対 1 の引き分けの試合、ロスタイムに発生しました。91 分、ウェストハムがカウンター攻撃でマンチェスター・ユナイテッドを攻撃しようとしたところ、ボールはカラム・ウィルソンに渡り、彼は意図的に前線へ駆け出しました。プレミアリーグ史上最も速い選手の一人として広く知られるアダマ・トラオレは、マンチェスター・ユナイテッドのディフェンスを振り切るべく、アフターバーナーを点火してこの攻撃をサポートしました。

しかし、ムベウモは別の考えを持っていた。90分間フル出場したにもかかわらず、ユナイテッドのフォワードは驚異的なスタミナと生来のスピードを発揮し、70メートルも自陣のゴールに向かって全力疾走した。以下のビデオが示すように、ムベウモは後半に交代で出場したばかりの、足に余力のあるトラオレに追いついただけでなく、実際に彼を追い抜き、パスコースを遮断して、効果的に危険を排除した。 この守備的貢献に、遠征してきたサポーターから歓声が上がった。ブレントフォードから移籍して以来、ムベウモの自己犠牲的なプレースタイルに早くも熱狂的な支持が集まっているのだ。