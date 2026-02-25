動画：マンチェスター・ユナイテッドのアマド・ディアロが選ぶ「現時点で世界最高の選手3人」とプレミアリーグ史上最高の選手たち

ESPNから「現在世界で最高の選手3人を挙げてください」と尋ねられた際、アマドの選択はラ・リーガの華麗さと技術的卓越性への深い理解を反映していた。このユナイテッドの若きスターは、ラミン・ヤマル、キリアン・エムバペ、ウスマン・デンベレをトップトリオに選び、プレミアリーグの著名選手を意図的に外し、現在スペインとフランスの舞台を席巻する爆発的な才能を優先した。

スペインとフランスの創造性豊かな中核選手を好むこの傾向は、アマドが特に「純粋な」ドリブラー、つまり一対一の局面で真価を発揮する選手に惹かれていることを示唆している。アーリング・ハーランドやマンチェスター・シティの中盤の巨匠たちといった重鎮を意図的に除外したことで、彼は美学と気まぐれな性質を重視する個人的な偏愛を浮き彫りにしたのである。