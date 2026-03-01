動画：マンチェスター・ユナイテッドで不振のアンソニー、セビージャとのダービー戦でベティスに華麗なオーバーヘッドキックを決める

オールド・トラッフォードでの苦難の3年間を経てスペインにやってきたアントニーは、セビリアの太陽の下で輝くのに最適な環境を見つけた。ダービーでのゴールは単なる幸運の一撃ではなく、彼がロス・ベルディブランコス（ベティス）の揺るぎない技術的リーダーへと成長した持続的な活躍の集大成だった。最もプレッシャーのかかる試合で驚異的なプレーを生み出す能力が、ベティスの熱狂的なサポーターの心を掴んだ。

しかし日曜日の試合でベティスを勝利に導くには至らなかった。アルバロ・フィダルゴが前半終了間際にヘディングで先制点を挙げ2-0とリードしたが、セビージャは後半にアレクシス・サンチェス（もう一人のユナイテッドでの失敗作）とイサック・ロメロの得点で反撃し、2-2の引き分けに持ち込んだ。 サンチェスのダイビングヘッドにより、セビージャは試合に復帰し、彼は 36 歳 72 日という 21 世紀のセビージャとベティスのラ・リーガ・ダービーで得点した最年長の選手となり、ホアキン・サンチェスのこれまでの記録を上回りました。