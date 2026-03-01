AFP
動画：マンチェスター・ユナイテッドで不振のアンソニー、セビージャとのダービー戦でベティスに華麗なオーバーヘッドキックを決める
アントニーがセビリア・ダービーを盛り上げる
試合開始からわずか15分、突破口が開かれた。ペナルティエリア内で危険な軌道を描いたボールに、アントニーは本能的な正確さで反応した。完璧な体勢を整えると、空中へ飛び上がり見事なオーバーヘッドキックを叩き込んだ。ボールはネットを揺らし、セビージャのゴールキーパーに為す術も残さなかった。
アントニーの見事なゴールをご覧ください
ダービーでの英雄的活躍と新たな輝き
オールド・トラッフォードでの苦難の3年間を経てスペインにやってきたアントニーは、セビリアの太陽の下で輝くのに最適な環境を見つけた。ダービーでのゴールは単なる幸運の一撃ではなく、彼がロス・ベルディブランコス（ベティス）の揺るぎない技術的リーダーへと成長した持続的な活躍の集大成だった。最もプレッシャーのかかる試合で驚異的なプレーを生み出す能力が、ベティスの熱狂的なサポーターの心を掴んだ。
しかし日曜日の試合でベティスを勝利に導くには至らなかった。アルバロ・フィダルゴが前半終了間際にヘディングで先制点を挙げ2-0とリードしたが、セビージャは後半にアレクシス・サンチェス（もう一人のユナイテッドでの失敗作）とイサック・ロメロの得点で反撃し、2-2の引き分けに持ち込んだ。 サンチェスのダイビングヘッドにより、セビージャは試合に復帰し、彼は 36 歳 72 日という 21 世紀のセビージャとベティスのラ・リーガ・ダービーで得点した最年長の選手となり、ホアキン・サンチェスのこれまでの記録を上回りました。
ブラジル人にとって驚異的な数字
この最新の貢献により、アントニーはベティスでの57試合で20得点14アシストを記録した。これはマンチェスター時代には稀だった安定性を示す数字であり、スペインのプレースタイルとベティスで与えられた戦術的自由が彼の真の潜在能力を引き出したことを示唆している。
今シーズンの詳細な分析は、彼がチームの攻撃力において極めて重要な存在であることを浮き彫りにしている。今シーズンのリーガでは、直接関与したゴールが12と、チームメイトの中で最多を記録。この統計的優位性は、彼がチームの創造的な中心人物であることを裏付けており、単なるハイライトメーカーではなく、クラブの欧州大会出場権獲得を牽引する原動力であることを証明している。
ワールドカップに注目
国際試合日程が進むにつれ、このレベルのパフォーマンスはブラジル代表監督カルロ・アンチェロッティの目に留まることだろう。アントニーはFIFAとの最近のインタビューで代表への意欲についてこう語った。「来年のワールドカップに出場することは夢の実現であり、キャリアにおける最大の目標の一つだ。 ブラジル代表に復帰するためには、ベティスで最高のパフォーマンスを発揮し続けなければならないと自覚している。日々努力を重ね、ブラジル代表に貢献できる状態を維持したい」
復活を遂げつつあるこのウインガーは、3月8日のリーガ・エスパニョーラ次節、レアル・ベティスがヘタフェと対戦する試合で復帰する見込みだ。
