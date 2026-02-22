フィリップスは今冬、マンチェスター・シティからチャンピオンシップのシェフィールド・ユナイテッドへ移籍し、驚きを呼んだ。このミッドフィルダーは、ペップ・グアルディオラ率いるチームで出場機会を得られずにいたため、レギュラーとしての出場時間を求めて移籍を決断した。フィリップスは前回ポーツマス戦で新クラブでの初先発を果たし、スチールシティ・ダービーでも再び先発メンバーに名を連ねた。しかし、シティからレンタル移籍中の彼は、悪質なタックルで一発退場を宣告され、わずか49分でピッチを去ることとなった。
動画：マンチェスター・シティの忘れられた男、カルヴィン・フィリップスがスチール・シティ・ダービーで衝撃的なタックルにより退場処分に
フィリップスが衝撃の移籍でシェフィールド・ユナイテッドへ
ダービー戦でフィリップスが退場処分を受ける
フィリップスがシェフィールド・ユナイテッドに加入した理由
試合前のインタビューで、フィリップスはキャリアを再建したいという強い意欲を明らかにしていた。スカイスポーツに対しこう語った。「できるだけ多くの試合に出たい。プレミアリーグのチームに移籍していたら、出場機会を得るのに時間がかかったかもしれないし、試合数も少ない。 むしろいきなり厳しい環境に放り込まれる方が、徐々に慣れるより良い。クリス（・ワイルダー）監督は本当に良くしてくれている。体調を気遣い、身体的な問題や違和感がないか常に確認してくれる。ここに来てから本当に充実している」
「面白いことに、ローン移籍を考えていたのは12月初旬だった。パットから『クリス監督が君に数試合プレーしに来ないか聞いてほしいと伝言を預かった』とメッセージが届いたんだ。最初は迷ったけど、考えれば考えるほど『行ってみよう』と思った。 パットとは話したけど、正直クリスとはほとんど話してない。ただ決心して、エージェントに『シェフィールド・ユナイテッド以外には行きたくない』と伝えたんだ。クリスの指導スタイルや彼に関する話は昔から尊敬していた。まさに完璧なフィット感だったよ。」
次に何が来る？
フィリップスはシェフィールド・ウェンズデイ戦で退場処分を受けたため、さらに長期の出場停止処分を受けることになり、このミッドフィルダーにとってさらなる痛手となる。30歳の選手は今季残り期間をシェフィールド・ウェンズデイで過ごし、その後2028年まで契約を結ぶマンチェスター・シティに復帰する予定だ。
