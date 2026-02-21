ハリスは間違いなくこのゴールに大喜びだったに違いない。チームメイトはすでにその話を聞き飽きているほどだろう。

「得点機会をチーム全体で共有できるのは良いことだ」と、試合後にマグパイズU-21暫定監督のロビー・ストックデールは語った。「彼がボールを蹴った瞬間、これは危ないと思った。実はリーグ1でトランメアのゴールキーパーが得点した試合に出場したことがあるが、非常に珍しいことだ。 それ以来見たことはない。彼は明らかに『わざとだった』と皆に言いふらして、大喜びしている。そういうこともあるさ。彼は素晴らしいボールを蹴れるし、追い風も受けていた。完璧に捉えたんだ。そういうこともある」

ハリス自身は反応を簡潔にまとめ、インスタグラムに動画を投稿し「ゴールと無失点」というキャプションを添えた。