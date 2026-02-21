Getty Images Sport
動画：プスカシュ賞候補か？！ ニューカッスルU-21ゴールキーパーが自陣ハーフラインから驚異のゴールを決める
ニューカッスルは金曜夜、ホイットリー・パークでのフラム戦を3-0で順当に勝利した。ショーン・ニーヴとマイケル・ミルがそれぞれ1点目と3点目を決めた。しかし、この夜の2点目が当然ながらサッカーファンの注目を集めた。ゴールキーパーのハリスが自陣深くから強烈なシュートを叩き込み、一躍名を轟かせたのである。
さらにこの19歳の若きゴールキーパーにとって喜ばしいことに、水曜日のチャンピオンズリーグ・カラバグ戦（6-1勝利）ではベンチ入りしていたが、この試合ではフルハムの得点を阻止し、自身にとってのクリーンシートを達成したのである。
ニューカッスル監督：「彼は皆に『本気だった』と言っている」
ハリスは間違いなくこのゴールに大喜びだったに違いない。チームメイトはすでにその話を聞き飽きているほどだろう。
「得点機会をチーム全体で共有できるのは良いことだ」と、試合後にマグパイズU-21暫定監督のロビー・ストックデールは語った。「彼がボールを蹴った瞬間、これは危ないと思った。実はリーグ1でトランメアのゴールキーパーが得点した試合に出場したことがあるが、非常に珍しいことだ。 それ以来見たことはない。彼は明らかに『わざとだった』と皆に言いふらして、大喜びしている。そういうこともあるさ。彼は素晴らしいボールを蹴れるし、追い風も受けていた。完璧に捉えたんだ。そういうこともある」
ハリス自身は反応を簡潔にまとめ、インスタグラムに動画を投稿し「ゴールと無失点」というキャプションを添えた。
ハリスはまだニューカッスルでの公式戦デビューを果たしていない
ハリスは2017年にニューカッスルのアカデミーに加入し、わずか16歳でEFLトロフィーのレックサム戦でU-21デビューを果たした。これまでにセント・ジェームズ・パークを離れたローン移籍は一度のみで、2025-26シーズン前半にNIFLプレミアシップのコリアインに期限付き移籍し、初めてトップリーグの経験を積んだ。 同クラブではリーグ戦21試合に出場し、7試合で無失点を記録した。
ハリスは、2024年5月にメルボルンで開催されたAリーグオールスターズとの親善試合で、ニューカッスルのトップチームに代役として出場した経験があり、ニューカッスルの年間最優秀若手選手に贈られる「ウォル・ジャッキー賞」も受賞している。
ハリスは、1月末のチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンとの1-1の引き分けの試合でベンチ入りしたが、ニック・ポープとアーロン・ラムズデールが彼よりも優先順位が高いため、エディ・ハウのチームで近い将来、公式戦デビューすることはまずないだろう。
若手選手が近年続出する得点能力を持つゴールキーパーの仲間入りを果たす
得点するゴールキーパーは近年、一種の現象となっている。アナトリー・トルビンは先月、レアル・マドリード戦で劇的な決勝点を挙げ、ベンフィカのチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出に貢献して一躍有名になった。
ラツィオのイヴァン・プロヴェデルも2023年9月のチャンピオンズリーグで得点記録を残しており、グループステージで同様の劇的なヘディングで同点ゴールを決めた。 プレミアリーグでは、リヴァプールのアリソン・ベッカーが直近の得点ゴールキーパーだ。2021年にウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン戦で決勝点を挙げ、リヴァプールのトップ4入りへの望みを繋いだことで有名である。ピーター・シュマイケル、ブラッド・フリーデル、ポール・ロビンソン、ティム・ハワード、アスミル・ベゴヴィッチもプレミアリーグで得点を記録したゴールキーパーである。
