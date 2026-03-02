衝撃的な映像には、スコアが0-0で試合再開を控えた中、スコットランド代表選手がうずくまり明らかに苦しむ姿が映っていた。直後、29歳の選手はハーフタイムに摂取したものを抑えきれず、芝生に激しく嘔吐した。この衝撃的な場面にもかかわらず、マクバーニーは回復し、ハルが昇格争いを続ける中、驚くべきことにフル出場を果たした。 試合終了のホイッスル後、元シェフィールド・ユナイテッドの選手は自身のSNSで、ファンの健康を気遣わせた映像について言及した。自虐的なユーモアを交えつつ、マクバーニーは試合中の体調不良の原因を明かした。X（旧Twitter）に笑いと嘔吐の絵文字を添えて投稿したストライカーは「ハーフタイムのカフェインジェル、控えた方がいいかも」と冗談めかしてコメントした。 この軽妙な反応は、問題が持続的なウイルス感染ではなく、エネルギー補給剤への一時的な反応であったことを裏付けた。
動画：ハル・シティFWオリ・マクバーニーがピッチ上で嘔吐、カフェインジェルが原因か
マクバーニーが試合中の体調不良を説明する
ハル・シティが昇格の勢いを維持
主力ストライカーの肉体的負担にもかかわらず、ハル・シティはアウェーでの難敵をかわし、重要な1-0の勝利を収めた。マット・クルックスが後半に決勝点を奪い、マクバーニーの不快な試練が無駄にならなかったことを確かなものにした。ハル・シティは今シーズン、見栄えのしない勝利を収める手腕を見せており、イングランド2部リーグの過酷な46試合のスケジュールを乗り切るには、この特性がしばしば必要となる。 この結果により、タイガースはプレミアリーグ復帰への争いを確実に維持。トップリーグから10年に及ぶ離脱に終止符を打ち、プレーオフ進出を確実なものとするべく前進を続ける。
セルゲイ・ヤキロビッチ監督はBBCラジオ・ハンバーサイドのインタビューで、試合を通じてチームが抱えていた問題点を率直に認めた。「我々のプレーは良くなかった。パフォーマンスは平均的だった。 ボール保持で多くのミスを犯し、プレーはできても支配できなかった。不用意なミスでボールを失った。ハーフタイムに『もっと自信を持って縦にプレーし、交代でエネルギーを高めよう』と合意した。前半は100％ではなかった。私は怒っていた。あのプレーは我々らしくなかった。 印象などどうでもいいが、もっと良いプレーをしてほしい。自陣に閉じ込められていたため、チャンスは一度しかなかったと感じた。最も重要なのは勝ち点3を獲得したことだ」
マクバーニーとハル・シティの今後はどうなるのか？
昇格争いが激化する中、マクバーニーの存在はシーズン終盤において極めて重要となるだろう。ただし今後の試合に向けては、栄養摂取法を見直す必要がありそうだ。昨夏の移籍以来、MKMスタジアムではカルト的な人気を誇る彼は、フラトン・パークでの身体的不調にもかかわらずフル出場を果たした。この粘り強さが、ジャキロヴィッチ監督が求める精神の象徴である。 プレミアリーグ昇格争いが激化する中、ハル・シティがプレーオフを突破するには、エースストライカーが冷静さを保ち、ハーフタイムのサプリメント摂取も節度を持って管理する必要がある。ハル・シティは今週火曜日、ポートマン・ロードで昇格ライバルであるイプスウィッチ・タウンと対戦する予定だ。