動画：ハル・シティFWオリ・マクバーニーがピッチ上で嘔吐、カフェインジェルが原因か

主力ストライカーの肉体的負担にもかかわらず、ハル・シティはアウェーでの難敵をかわし、重要な1-0の勝利を収めた。マット・クルックスが後半に決勝点を奪い、マクバーニーの不快な試練が無駄にならなかったことを確かなものにした。ハル・シティは今シーズン、見栄えのしない勝利を収める手腕を見せており、イングランド2部リーグの過酷な46試合のスケジュールを乗り切るには、この特性がしばしば必要となる。 この結果により、タイガースはプレミアリーグ復帰への争いを確実に維持。トップリーグから10年に及ぶ離脱に終止符を打ち、プレーオフ進出を確実なものとするべく前進を続ける。

セルゲイ・ヤキロビッチ監督はBBCラジオ・ハンバーサイドのインタビューで、試合を通じてチームが抱えていた問題点を率直に認めた。「我々のプレーは良くなかった。パフォーマンスは平均的だった。 ボール保持で多くのミスを犯し、プレーはできても支配できなかった。不用意なミスでボールを失った。ハーフタイムに『もっと自信を持って縦にプレーし、交代でエネルギーを高めよう』と合意した。前半は100％ではなかった。私は怒っていた。あのプレーは我々らしくなかった。 印象などどうでもいいが、もっと良いプレーをしてほしい。自陣に閉じ込められていたため、チャンスは一度しかなかったと感じた。最も重要なのは勝ち点3を獲得したことだ」