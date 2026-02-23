Getty Images Sport
動画：トッテナム元GKが信じられないオウンゴールで5-0の大敗、ハーフタイムで交代 監督は即座に辞任
崩壊を引き起こした失策
屈辱は、すでに「今年最も恥ずかしいオウンゴール」の最有力候補と評されるほど奇妙な瞬間から始まった。試合がまだ0-0の微妙な均衡を保つ中、オークランドのディフェンダー、ジェイク・ギルドウッド＝ライヒが自陣深くから思い切ったクリアを試みた。 本来ならルーティンプレイだったはずのこの場面が、オルーウェイミにとって災難へと変わった。彼はペナルティエリア外まで飛び出し、バウンドするボールの軌道を見誤ったのだ。
危険を回避しようと必死にヘディングでクリアしようとした元トッテナム選手は、逆にボールを後ろにループさせてしまい、ボールが自陣ゴールラインを越えていくのを恐怖の表情で見つめるしかなかった。これがフェニックスのシステム全体が崩壊する引き金となり、ハーフタイムの笛が鳴る前にさらに3失点を喫した。 ジャンカルロ・イタリアーノ監督は前半終了時点で状況を見限り、失点止めの策としてオルウェイミを交代させ、アルビー・ケリー＝ヒールドを投入した。
ゴールキーパーの交代も一方的なダービーの流れを変えるには至らず、オークランドはついに5点目を奪い、屈辱的な大敗を完成させた。この結果、ウェリントン・フェニックスはAリーグの順位表下位に沈むこととなったが、真の余波はこれから始まったばかりだった。選手たちがピッチを去る中、注目はピッチからベンチへと移り、そこで衝撃的な発表が準備されていた。
イタリア語は立ち去る
5点差の大敗を受けたウェリントン・フェニックスのイタリアーノ監督は、記者会見で即時辞任を表明し、集まったメディアを驚かせた。ダービー戦でのホームでの惨敗という現実を前に、監督は自らの任期が終焉を迎えたと判断した。記者団への最後の挨拶で、即座に職を退くことを確認した彼の言葉には、敗戦の重圧がはっきりとにじんでいた。
「シーズンがまだ続く中でホームで5-0で敗れることは許されない。全責任は私が負う」とイタリアーノ監督は試合後の記者会見で認めた。「クラブに辞意を伝え、辞表を提出した。新たなエネルギーを持った人物がチームを再構築する方が、より良い方向に向かうと思う」
スパーズの傾向が続く
オルウェイミにとって、これはロンドンで輝かしいスタートを切ったキャリアにおける大きな挫折を意味する。 2020年から2022年にかけてトッテナムでトップチーム出場こそなかったものの、U-21チームでの活躍やポーツマスへのレンタル移籍を経て高い評価を得ていた。2024年にウェリントンへ移籍し、レギュラーとしての出場機会を得てキャリアを再燃させることを望んでいたが、今回のパフォーマンスは悪い意味で記憶されることとなった。
偶然にも、彼の古巣であるロンドンのクラブも現在、自らが不振の連鎖に苦しんでいる。アーセナルに4-1で敗北したのだ。イゴール・トゥドール監督就任初戦でのこの敗戦により、トッテナムはプレミアリーグ降格圏からわずか4ポイント上という位置に留まっている。ニュージーランドであれ英国であれ、スパーズのDNAは現在、苦闘と同義であることを証明している。
