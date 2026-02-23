動画：トッテナム元GKが信じられないオウンゴールで5-0の大敗、ハーフタイムで交代　監督は即座に辞任

屈辱は、すでに「今年最も恥ずかしいオウンゴール」の最有力候補と評されるほど奇妙な瞬間から始まった。試合がまだ0-0の微妙な均衡を保つ中、オークランドのディフェンダー、ジェイク・ギルドウッド＝ライヒが自陣深くから思い切ったクリアを試みた。 本来ならルーティンプレイだったはずのこの場面が、オルーウェイミにとって災難へと変わった。彼はペナルティエリア外まで飛び出し、バウンドするボールの軌道を見誤ったのだ。

危険を回避しようと必死にヘディングでクリアしようとした元トッテナム選手は、逆にボールを後ろにループさせてしまい、ボールが自陣ゴールラインを越えていくのを恐怖の表情で見つめるしかなかった。これがフェニックスのシステム全体が崩壊する引き金となり、ハーフタイムの笛が鳴る前にさらに3失点を喫した。 ジャンカルロ・イタリアーノ監督は前半終了時点で状況を見限り、失点止めの策としてオルウェイミを交代させ、アルビー・ケリー＝ヒールドを投入した。

ゴールキーパーの交代も一方的なダービーの流れを変えるには至らず、オークランドはついに5点目を奪い、屈辱的な大敗を完成させた。この結果、ウェリントン・フェニックスはAリーグの順位表下位に沈むこととなったが、真の余波はこれから始まったばかりだった。選手たちがピッチを去る中、注目はピッチからベンチへと移り、そこで衝撃的な発表が準備されていた。