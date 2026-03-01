クエイクスはその後、比較的楽な2-0の勝利で試合を締めくくった。ヴェルナーは決定的なシュートチャンスを掴めなかったものの、背後への鋭い動きでアトランタの守備陣を押し込み続け、試合終了間際に相手チームが多くのチャンスを作るのを防いだ。 クエイクスは開幕戦でスポーティングKCを楽に下したのに続き、今季2連勝を達成。180分間のプレーで未だ失点ゼロを維持している。