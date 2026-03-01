San Jose Earthquakes
動画：ドイツ代表ティモ・ヴェルナーがデビュー戦でアシストを記録、サンノゼ・アースクエイクスがアトランタ・ユナイテッドに勝利
ヴェルナーがアシストを記録した
ドイツ人ストライカーはクエイクス戦で60分に投入されると、試合に影響を与えるのに時間はかからなかった。前線でのスピードが即座に脅威となり、ピッチに立って20分も経たぬうちにヴェルナーが決定的な場面を演出。ドイツ人選手はサイドを駆け上がり、相手選手をかわすと、ボックス内に誘うようなボールを送った。これをウセニ・ブダが押し込み、ゴールを決めた。
クエイクスの好調なスタート
クエイクスはその後、比較的楽な2-0の勝利で試合を締めくくった。ヴェルナーは決定的なシュートチャンスを掴めなかったものの、背後への鋭い動きでアトランタの守備陣を押し込み続け、試合終了間際に相手チームが多くのチャンスを作るのを防いだ。 クエイクスは開幕戦でスポーティングKCを楽に下したのに続き、今季2連勝を達成。180分間のプレーで未だ失点ゼロを維持している。
コストパフォーマンスが良い
クエイクスにとってヴェルナーはフリー移籍で獲得した選手として非常にコストパフォーマンスに優れている。RBライプツィヒは昨夏、ドイツで出番を失った同ストライカーとの契約解除を試みたが、移籍交渉は成立しなかった。ブンデスリーガではわずか3試合の出場に留まり、1月末にMLS移籍に合意した。
続きは？
ドイツ代表選手は錆を落とすにつれ、さらに成長が見込まれる。ヴェルナーは2025年にわずか13試合の出場に留まったが、MLS移籍後にはクエイクスと共に「新たな歴史を刻む」と誓った。クエイクスは来週、前年度サポーターズ・シールド保持者であるフィラデルフィア・ユニオンと対戦する。同チームは今季初戦でD.C.ユナイテッドに0-1で敗れている。
