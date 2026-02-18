動画：チャンピオンズリーグプレーオフでユヴェントスを圧倒的勝利で下したにもかかわらず、ビクター・オシメンがガラタサライのチームメイトに激怒

ラムズ・パークでは、ガラタサライがチャンピオンズリーグの試合で史上初の5得点記録を達成し、10人となったユヴェントスを粉砕したため、ほぼ歓喜に包まれていた。しかし、その祝賀ムードはオシメンの奇妙な暴挙によって台無しにされた。主審が試合終了の笛を吹くと、カメラは27歳の選手が抱擁しようとしたチームメイトを激しく振り払い、その後、激しく身振り手振りで同僚に怒鳴りつける様子を捉えた。

現地報道によれば、オシメンの「わがままな癇癪」は、チームが5得点を挙げた試合で自身だけが得点を挙げられなかったことへの個人的な不満が原因だったようだ。チームメイトがイスタンブールの観客の歓声に浸る中、サシャ・ボエイの後半終了間際の5点目をアシストした元ナポリの選手は、ピッチを怒り狂って歩き回り、この大勝における自身のサポート役に満足していない様子だった。