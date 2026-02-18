AFP
動画：チャンピオンズリーグプレーオフでユヴェントスを圧倒的勝利で下したにもかかわらず、ビクター・オシメンがガラタサライのチームメイトに激怒
歴史的な夜に響いた不協和音
ラムズ・パークでは、ガラタサライがチャンピオンズリーグの試合で史上初の5得点記録を達成し、10人となったユヴェントスを粉砕したため、ほぼ歓喜に包まれていた。しかし、その祝賀ムードはオシメンの奇妙な暴挙によって台無しにされた。主審が試合終了の笛を吹くと、カメラは27歳の選手が抱擁しようとしたチームメイトを激しく振り払い、その後、激しく身振り手振りで同僚に怒鳴りつける様子を捉えた。
現地報道によれば、オシメンの「わがままな癇癪」は、チームが5得点を挙げた試合で自身だけが得点を挙げられなかったことへの個人的な不満が原因だったようだ。チームメイトがイスタンブールの観客の歓声に浸る中、サシャ・ボエイの後半終了間際の5点目をアシストした元ナポリの選手は、ピッチを怒り狂って歩き回り、この大勝における自身のサポート役に満足していない様子だった。
ガラタサライがイスタンブールで大暴れ
試合後のドラマの前に、試合そのものは息詰まる一戦だった。ガブリエル・サラが早い段階で強烈なシュートを叩き込んで先制点を挙げたが、ユヴェントスはテウン・クープマイナーズの即座の反撃で応酬。クープマイナーズが2得点を決め、前半終了時点でイタリア勢が2-1とリードした。流れは後半に決定的に変わり、ナポリからレンタル中のノア・ラングが同点弾を叩き込むと、ダビンソン・サンチェスのヘディングでホームチームが逆転した。
試合の流れは、途中出場のフアン・カバルが投入からわずか20分で警告累積による退場処分を受けたことで決定的に崩れた。ガラタサライは数的優位を容赦なく利用し、ラングが2点目を奪うと、途中出場のボエイが終盤にオシメンの働きを活かして追加点を挙げ、5-2の勝利を決定づけた。 この結果、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームは、トリノでの奇跡を起こせなければ欧州カップ戦からの早期敗退を覚悟せざるを得ない状況に追い込まれた。
オシムヘン、次はどうなる？
この爆発的な発言は、オシメンにとって波乱のシーズンにおける最新の火種となった。彼は以前、ユヴェントスへの移籍を断りイスタンブールを選んだ経緯から、ガラタサライとそのサポーターへの「愛」を語っていた。彼の闘争心は疑いようがないが、オカン・ブルク監督は、エースストライカーの個人としての渇望がチームの集団的成果を覆い隠さないよう注意を払うだろう。
ガラタサライは3点リードを背に、来週水曜日にアリアンツ・スタジアムへ向かい、決勝トーナメント進出を決めようとしている。オシメンは第1戦で無得点に終わった雪辱を強く望んでおり、ユヴェントスの守備崩壊を考えれば、火曜の夜に明らかに自分が値すると感じたゴールを、今度は確実に決めるかもしれない。
