動画：チェルシーからレンタル移籍中のニコラス・ジャクソン、ミュンヘンの雪の中を上半身裸で歩く奇妙な動画を投稿し話題に

ジャクソンは2023-24シーズンと2024-25シーズンにチェルシーのレギュラーストライカーとして信頼され、全大会通算81試合で30得点を記録し、カンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップを制覇した。

しかし夏の移籍市場で、チェルシーがブライトンからジョアン・ペドロ、イプスウィッチからリアム・デラップを獲得したことで、ジャクソンが他クラブでプレーすることが明らかになった。

ストライカーの退団後、当時のエンツォ・マレスカ監督はジャクソンについてこう語った。「ニコには感謝している。昨季の成果は、ニコラスを含む全選手のおかげだ。退団後、昨季の貢献に感謝し、今後の活躍を祈るメッセージを送った。彼は良い人間で、我々のもとでは献身的にプレーしてくれた」

「[チェルシーは]2人のストライカー、リアム・デラップとジョアン・ペドロを獲得した。2人という数は十分だ」

今シーズン、ブルーズの攻撃陣で最も印象的な活躍を見せているのはペドロだ。これまでの全公式戦38試合で16得点を記録している。一方デラップは苦戦しており、わずか3得点に留まる上、複数のフィットネス問題にも悩まされている。