動画：チェルシーからレンタル移籍中のニコラス・ジャクソン、ミュンヘンの雪の中を上半身裸で歩く奇妙な動画を投稿し話題に

バイエルン・ミュンヘンに期限付き移籍中のニコラス・ジャクソンが、ドイツの街で雪の中を歩く動画をSNSに投稿し、話題を呼んでいる。2023年にチェルシーに加入した24歳の選手は、今季ブンデスリーガの強豪チームで22試合に出場し5得点を記録。スターストライカーのハリー・ケインの控えとして起用されることが多く、主に控え選手としての役割に留まっている。

  • ジャクソンがミュンヘンの雪の中を上半身裸で歩く

    ジャクソンはバイエルンでの在籍が1シーズンのみと見込まれているが、このセネガル代表選手は寒冷な環境を恐れない姿勢を示した。深夜のミュンヘンの雪の中を、ヘッドフォンを装着しただけの軽装で歩く自身の動画を共有したのだ。

    ジャクソンは動画に「もう慣れたよ、この冬は日常の一部さ 🧠⚽️」というキャプションを添えて投稿した。

    この動画はSNSで話題を呼び、チェルシーDFウェスリー・フォファナがリポストし「何やってんだお前 🤣🤣🤣🤣🤣」と冗談めかしてコメントした。

    バイエルンでケインの影に苦しむストライカー

    ジャクソンは夏の移籍市場終了間際にバイエルンと契約。ドイツ王者クラブは今季の獲得に向け、報道によれば1650万ユーロ（約1400万ポンド／1750万ドル）の移籍金を支払った。しかし元ビジャレアルのスター選手は、今シーズンも得点を量産しているイングランド代表主将ケインの控えとして主に起用されている。

    32歳のストライカーは2025-26シーズンすでに44得点を記録しており、あと1得点でドイツでの自己最多得点シーズンを更新する。 バイエルンはブンデスリーガ首位で6ポイント差をつけ、DFBポカール準決勝進出を果たしている。チャンピオンズリーグでもリーグ戦でアーセナルに次ぐ2位となり、決勝トーナメント1回戦でボルシア・ドルトムント、バイエル・レバークーゼン、オリンピアコス、アタランタのいずれかと対戦する。同大会では現時点で最も有力なチームの一つと目されている。

  • ジャクソンはストライカーの獲得後、チェルシーを去った

    ジャクソンは2023-24シーズンと2024-25シーズンにチェルシーのレギュラーストライカーとして信頼され、全大会通算81試合で30得点を記録し、カンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップを制覇した。

    しかし夏の移籍市場で、チェルシーがブライトンからジョアン・ペドロ、イプスウィッチからリアム・デラップを獲得したことで、ジャクソンが他クラブでプレーすることが明らかになった。

    ストライカーの退団後、当時のエンツォ・マレスカ監督はジャクソンについてこう語った。「ニコには感謝している。昨季の成果は、ニコラスを含む全選手のおかげだ。退団後、昨季の貢献に感謝し、今後の活躍を祈るメッセージを送った。彼は良い人間で、我々のもとでは献身的にプレーしてくれた」

    「[チェルシーは]2人のストライカー、リアム・デラップとジョアン・ペドロを獲得した。2人という数は十分だ」

    今シーズン、ブルーズの攻撃陣で最も印象的な活躍を見せているのはペドロだ。これまでの全公式戦38試合で16得点を記録している。一方デラップは苦戦しており、わずか3得点に留まる上、複数のフィットネス問題にも悩まされている。

    セネガル代表選手が今夏にチェルシー復帰へ

    バイエルンで得点力抜群のケインのポジションを奪うのに苦労しているジャクソンは、バイエルンへのレンタル移籍が完全移籍に発展する可能性は低い。今夏にはスタンフォード・ブリッジに戻る見込みで、その後再びレンタル移籍か完全移籍のいずれかでチームを離れる可能性が高い。

    代理人のアリ・バラットは以前、ジャクソンがセリエAの誘惑に惹かれる可能性があると述べ、バイエルン加入前に複数のイタリアクラブから接触があったことを明かしている。

    彼はこう語った。「チェルシー移籍前も、昨夏もイタリアのトップクラブが彼を求めていた。ニコはバイエルンだけを希望し、我々はそれを実現させた。

    「将来イタリアでプレーするか？ 確かに彼はイタリアサッカーに惹かれている」

    ジャクソンは土曜午後のブンデスリーガ、アイントラハト・フランクフルト戦でバイエルンの次節出場の可能性がある。

