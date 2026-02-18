LAFC は、開始 3 分にブアンガのペナルティで先制点を決め、その後、そのままリードを広げました。ソンは、開始 11 分にデビッド・マルティネスに 2 点目を決めさせ、その 10 分後には、自らペナルティスポットから 3 点目を決めました。 韓国代表のこの選手は、レアル・エスパニャにとって手強い存在であり、ペナルティエリア内でボールをブーアンガにパスし、ブーアンガが2点目となるLAFCの4点目を決めました。ソンは、ハーフタイム直前にティモシー・ティルマンに絶妙なパスを出し、ティルマンが至近距離からフリックでゴールを決め、前半終了前に3アシストを達成しました。 後半にレアル・エスパニャが1点を返したものの、71分にブアンガが試合を締めくくり、6-1の勝利を収めて試合球を持ち帰った。
Getty Images Sport
翻訳者：
動画：ソン・フンミンが前半だけで1得点3アシストの驚異的な活躍、LAFCがコンカカフ・チャンピオンズカップでレアル・エスパニャを大勝
LAFCがレアル・エスパニャに6点を叩き込んだ
クリップを見る
LAFCのソンに対する計画
試合前に語ったLAFCのマルク・ドス・サントス監督は、今シーズンソンから最高のパフォーマンスを引き出す計画 についてGOALに明かした。「彼はチームプレーヤーだ。 固定されたポジションではなく、流動的なポジションでプレーしてほしい。彼が自由に動き回り、左右を行き来できる時こそ、チームとの連携が深まる。それが我々の戦術における彼の役割だ」
ハットトリックを達成したブーアンガも試合後、すぐにソンに感謝の意を示した。最優秀選手賞を受賞したこのフォワードはチームメイトへの賛辞を忘れなかった。「この勝利が必要だったから、この気持ちは最高だ。本当に素晴らしい気分だ。3得点できてとても嬉しい。チームメイトが助けてくれたと思う。チームに感謝している」
- AFP
息子がメッシのマイアミと対戦へ
LAFCとレアル・エスパニャは来週、対戦の第2戦を戦うが、ソンらLAFCはまずMLS開幕戦でインテル・マイアミとの一戦に臨む。両チームは土曜日にロサンゼルス・メモリアル・コロシアムでMLS開幕戦を戦う予定だ。しかしメッシはハムストリングの負傷により出場が危ぶまれており、この負傷によりインテル・マイアミはプエルトリコでのインデペンディエンテ・デル・バレとの親善試合を延期した。
広告