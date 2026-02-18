動画：ソン・フンミンが前半だけで1得点3アシストの驚異的な活躍、LAFCがコンカカフ・チャンピオンズカップでレアル・エスパニャを大勝

試合前に語ったLAFCのマルク・ドス・サントス監督は、今シーズンソンから最高のパフォーマンスを引き出す計画 についてGOALに明かした。「彼はチームプレーヤーだ。 固定されたポジションではなく、流動的なポジションでプレーしてほしい。彼が自由に動き回り、左右を行き来できる時こそ、チームとの連携が深まる。それが我々の戦術における彼の役割だ」

ハットトリックを達成したブーアンガも試合後、すぐにソンに感謝の意を示した。最優秀選手賞を受賞したこのフォワードはチームメイトへの賛辞を忘れなかった。「この勝利が必要だったから、この気持ちは最高だ。本当に素晴らしい気分だ。3得点できてとても嬉しい。チームメイトが助けてくれたと思う。チームに感謝している」