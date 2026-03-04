動画：ジョーダン・ヘンダーソン、ボーンマススタッフとの衝撃的な乱闘で激高　イングランド代表＆ブレントフォードのスター選手は制止される羽目に

当初の報道ではヘンダーソンの怒りの主な対象はエルフィックとされていたが、ボーンマス監督のアンドニ・イラオラは後に、摩擦の主な原因は実際には別のコーチングスタッフメンバーであったと説明した。乱闘の際には調停役を務めたイラオラは、状況がどのように展開したかを詳細に語った。 スペイン人監督は次のように述べている。「私は常に平和の仲介者ですが、何がきっかけだったかはよくわかりません。ジョーダン・ヘンダーソンとクープス（エルフィック）の間でした。激しい口論でしたが、実際には大したことは何も起こりませんでした。誰もが自分の利益を守ろうとしているのです。何がきっかけだったかはわかりませんが、結果的には何の影響もありませんでした。私はキース（アンドルー）と第4審判と握手していたところ、何かが起こりましたが、私たちは早い段階で対立を止めました。しかし、それは大きな口論でした」