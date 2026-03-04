ブレントフォードがチェルシーを上回り6位に浮上する機会を逃した試合結果を受け、両チームの選手とスタッフがトンネルへ向かう途中でこの事件は発生した。 スタジアムからの映像では、ヘンダーソンが騒動の中心に立っている様子が映し出されていた。彼は密集した群衆をかき分けてチェリーズのアシスタントマネージャー、トミー・エルフィックと対峙しようとしているように見えた。35歳のベテラン選手は明らかに激怒しており、ブレントフォードのスタッフと選手数名が介入し、人間の壁となって制止する必要があった。
動画：ジョーダン・ヘンダーソン、ボーンマススタッフとの衝撃的な乱闘で激高 イングランド代表＆ブレントフォードのスター選手は制止される羽目に
ヴィタリティ・スタジアムで激しいトンネル対決が勃発
イラオラは摩擦の原因を説明する
当初の報道ではヘンダーソンの怒りの主な対象はエルフィックとされていたが、ボーンマス監督のアンドニ・イラオラは後に、摩擦の主な原因は実際には別のコーチングスタッフメンバーであったと説明した。乱闘の際には調停役を務めたイラオラは、状況がどのように展開したかを詳細に語った。 スペイン人監督は次のように述べている。「私は常に平和の仲介者ですが、何がきっかけだったかはよくわかりません。ジョーダン・ヘンダーソンとクープス（エルフィック）の間でした。激しい口論でしたが、実際には大したことは何も起こりませんでした。誰もが自分の利益を守ろうとしているのです。何がきっかけだったかはわかりませんが、結果的には何の影響もありませんでした。私はキース（アンドルー）と第4審判と握手していたところ、何かが起こりましたが、私たちは早い段階で対立を止めました。しかし、それは大きな口論でした」
ブレントフォード監督、乱闘事件の真相を依然として把握できず
一時は両チームから数十人が巻き込まれる恐れがあったこの対立は、選手たちがようやくロッカールームに入る前に、ようやく沈静化した。激しい口論とヘンダーソンを制止するために必要な身体的拘束にもかかわらず、ブレントフォードのヘッドコーチ、アンドルーは、何が発火点となったかについての具体的な詳細については知らないと主張した。彼のスターミッドフィールダーを怒りで顔を真っ赤にしたこの事件について質問されたアンドルーは、単に「何が起こったのかわからない」と答えた。
FAカップの試合を前に
無得点の引き分けは双方に悔しさを残したが、試合後の騒動から素早く立ち直らねばならない。ヘンダーソンとブレントフォードの選手たちは、イースト・ロンドンでの重要な遠征を控えており、ヴィタリティ・スタジアムでの論争に浸っている暇はない。 ブレントフォードは来週月曜のFAカップ5回戦でウェストハムと対戦する。一方ボーンマスは、今週土曜に降格危機のバーンリーをターフ・ムーアに迎えるプレミアリーグ戦に向け、エネルギーを次節に集中させる構えだ。