動画：オリバー・グラスナー監督率いるクリスタル・パレス、ボスニアでのカンファレンスリーグ引き分け試合でファンから野次を浴びる不名誉な展開に

不満を抱くサポーターたちは感情を露わにし、グラスナーはパレスを初の主要タイトル獲得に導いてから1年も経たぬうちに、スタンドからの罵声を浴びる対象となった。2025年のFAカップ優勝に続き、コミュニティ・シールドではリヴァプールを破る勝利を収めていた。

しかしオーストリア人指揮官グラズナーは、契約満了となる今夏に南ロンドンを去る意向を明らかにした。一部のサポーターはそれより早く去ってほしいと考えているようで、モスタルでのベンチに向かって「朝にはクビだ」と叫び声を浴びせた。

グラスナー監督はズリンスキ戦の大半で苛立ちを露わにし、試合終了の笛と共にピッチに足を踏み入れた際にはウイングバックのダニエル・ムニョスを叱責した。その後TNTスポーツに対し、失望の試合運びについてこう語った。「単純なミスを2度も犯した。チャンスは数多くあったが、常に数的優位だったわけではない。それでも1対1の守備ができなかった」

試合前にも言った通り、守備の立て直しが必要だ。選手たちがベストなリズムでないと分かっている。我々は常に変更を加えている。今日は厳しく自己批判すべきだ。バーンリー戦（3-2で敗戦）同様、試合を支配していたが、単純なミスで流れを逃した」