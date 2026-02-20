モウリーニョの発言は多くの批判を招き、元チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドの監督は、アマゾン・プライム・ビデオの解説を務めていたオランダのレジェンド、クラレンス・セードルフから「人種差別的虐待を正当化しようとしている」と非難された。

元マンチェスター・シティのスター選手で、現在はブンデスリーガ王者バイエルンの指揮を執るコンパニーは、サッカー界における人種差別疑惑が世界中で話題となる中、さらに不運な場面や発言について自身の見解を述べた。

ベルギー人監督は次のように述べた。「難しい話題だ。試合を観て非常に興味を引かれた。この件には二つの異なる側面がある。第一にピッチ上で起きたこと、第二にサポーター側の行動だ。そして試合後の展開もある。これらを区別する必要がある。

「プレーそのものとヴィニの反応を見れば、あの反応は作り物ではない。感情的な反応だったと分かる。彼がレフェリーのもとへ行き、この苦痛を全て背負うことに何の得もない。あの瞬間、それが正しい行動だと彼は判断したのだ。

「キリアン・ムバッペは通常常に外交的だが、彼が目撃し耳にしたことについては非常に明確だった。さらにベンフィカの選手はシャツで口元を隠していた。スタジアムでは猿の真似をする人々もおり、それは映像に収まっている。私にとって試合後の出来事はさらに深刻だ。

「ジョゼ・モウリーニョは、ヴィニ・ジュニアの祝賀スタイルを持ち出してその行為を貶めることで、彼の品格を攻撃した。指導者としての重大な過ちだ。

「さらにモウリーニョはエウゼビオの名を挙げた。『史上最高の選手であるエウゼビオを擁するベンフィカが人種差別的であるはずがない』と。60年代の黒人選手がどんな目に遭ったか知っているのか？ 彼はエウゼビオのアウェイ戦に同行し、その苦難を目の当たりにしたのか？ 今になってその名を借りてヴィニ・ジュニアを論じるとは。

「正直なところ、今の多くの出来事には自分の居場所を見出せない。だからどちらかの陣営に加わりたくない。モウリーニョと働いた100人に会ったが、彼を悪く言う者は一人もいなかった。選手たちは皆彼を愛している。

「彼の人柄は理解している。クラブのために戦う姿勢も分かっている。心の底では良い人間だと確信している。その点で彼を裁く必要はない。だが同時に、耳にした事実も知っている。彼の行動は理解できるが、間違いを犯したのも事実だ。今後同じ過ちを繰り返さず、共に前進できることを願っている」