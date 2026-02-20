Goal.com
Jose Mourinho Vinicius Junior Vincent KompanyGetty/GOAL
動画：ヴィンセント・コンパニー、ヴィニシウス・ジュニオールの差別問題でエウゼビオの名を引用したジョゼ・モウリーニョに反論、12分間の独白で応酬

バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニーは、エスタディオ・ダ・ルスでの激闘を背景に勃発したヴィニシウス・ジュニオールの差別問題にエウゼビオの名を持ち出したベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督を批判した。元レアル・マドリード監督のモウリーニョは、自身の選手ジャンルーカ・プレスティアーニとポルトガルサポーターを擁護しようとしている。

  • チャンピオンズリーグのベンフィカ対レアル・マドリード戦では何が起きたのか？

    ブラジル代表のビニシウスがリスボンで見事なゴールを決め、レアルが激戦となった決勝トーナメントプレーオフの主導権を握った。彼はゴール上隅を捉えると、興奮したホームサポーターの前で祝った。

    南米のスーパースターは、自らのハーフに戻る前に警告を受けたことに強い不満を示した。アルゼンチン人ウインガーのプレスティアーニと対峙した後、ビニシウスは主審のもとへ駆け寄り、自身に向けられた人種差別的発言の申し立てを報告した。その際、欧州のライバル選手が口元をシャツで覆い、唇の動きを読まれないようにしていた。

    試合は10分間中断。ベンフィカのモウリーニョ監督は途中、ビニシウスの耳元で何かを囁いた。試合後、その内容について問われた63歳の監督は記者団にこう語った。「（ビニシウスに）『あんなゴールを決めたら、ただ祝って戻ればいい』と言ったんだ」

    人種差別について彼が抗議していた時、私は言ったんだ。このクラブ史上最も偉大な人物［エウゼビオ］は黒人だと。このクラブが人種差別的だなんて、ありえない話だ。もし彼の心に何か思い入れがあるなら、ここはベンフィカだ」と語った。

  • ベンフィカのモウリーニョ監督の発言に対するコンパニーの反応を見る

  • バイエルンのコンパニー監督がサッカー界の人種差別問題について語ったこと

    モウリーニョの発言は多くの批判を招き、元チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドの監督は、アマゾン・プライム・ビデオの解説を務めていたオランダのレジェンド、クラレンス・セードルフから「人種差別的虐待を正当化しようとしている」と非難された。

    元マンチェスター・シティのスター選手で、現在はブンデスリーガ王者バイエルンの指揮を執るコンパニーは、サッカー界における人種差別疑惑が世界中で話題となる中、さらに不運な場面や発言について自身の見解を述べた。

    ベルギー人監督は次のように述べた。「難しい話題だ。試合を観て非常に興味を引かれた。この件には二つの異なる側面がある。第一にピッチ上で起きたこと、第二にサポーター側の行動だ。そして試合後の展開もある。これらを区別する必要がある。

    「プレーそのものとヴィニの反応を見れば、あの反応は作り物ではない。感情的な反応だったと分かる。彼がレフェリーのもとへ行き、この苦痛を全て背負うことに何の得もない。あの瞬間、それが正しい行動だと彼は判断したのだ。

    「キリアン・ムバッペは通常常に外交的だが、彼が目撃し耳にしたことについては非常に明確だった。さらにベンフィカの選手はシャツで口元を隠していた。スタジアムでは猿の真似をする人々もおり、それは映像に収まっている。私にとって試合後の出来事はさらに深刻だ。

    「ジョゼ・モウリーニョは、ヴィニ・ジュニアの祝賀スタイルを持ち出してその行為を貶めることで、彼の品格を攻撃した。指導者としての重大な過ちだ。

    「さらにモウリーニョはエウゼビオの名を挙げた。『史上最高の選手であるエウゼビオを擁するベンフィカが人種差別的であるはずがない』と。60年代の黒人選手がどんな目に遭ったか知っているのか？ 彼はエウゼビオのアウェイ戦に同行し、その苦難を目の当たりにしたのか？ 今になってその名を借りてヴィニ・ジュニアを論じるとは。

    「正直なところ、今の多くの出来事には自分の居場所を見出せない。だからどちらかの陣営に加わりたくない。モウリーニョと働いた100人に会ったが、彼を悪く言う者は一人もいなかった。選手たちは皆彼を愛している。

    「彼の人柄は理解している。クラブのために戦う姿勢も分かっている。心の底では良い人間だと確信している。その点で彼を裁く必要はない。だが同時に、耳にした事実も知っている。彼の行動は理解できるが、間違いを犯したのも事実だ。今後同じ過ちを繰り返さず、共に前進できることを願っている」

  • Vinicus Junior Gianluca Prestianni Real Madrid Benfica 2025-26Getty/GOAL

    UEFAとポルトガル政府による調査が開始された

    UEFA（欧州サッカー連盟）とポルトガル政府は、エスタディオ・ダ・ルスで発生した事案に関する調査を開始した。レアル・マドリードはこれらの調査プロセスに可能な限りの協力を提供しており、最終的な判断と潜在的な制裁措置が現在待たれている。

