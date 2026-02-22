Getty
動画：インテル・マイアミがLAFCに敗れた後、激怒したリオネル・メッシがルイス・スアレスに試合役員から引き離される
インター・マイアミ、LAFCに大敗
メッシは負傷から復帰しLAFC戦に臨んだが、インテル・マイアミの新シーズン開幕戦は0-3の敗戦に終わり、存在感を示すことはできなかった。ヘロンズ（インテル・マイアミの愛称）のタイトル防衛戦は不本意なスタートとなり、試合後には感情が高ぶる場面も。TyCスポーツによれば、明らかに怒りを露わにしたメッシが審判団を追いかける様子が目撃され、スアレスに引き戻される場面があった。この行為がメッシを窮地に追い込む可能性が懸念されている。インター・マイアミ担当記者フランコ・パニゾはX（旧Twitter）で「マット・ミアズガは2023年に同様の行為で3試合の出場停止処分を受けた。リオネル・メッシは昨夜の試合後の行動により、規律上の制裁を受けるリスクがある」と投稿した。
スアレスが怒ったメッシを引き離す様子を見る
マスケラーノ、マイアミ敗戦に反応
インター・マイアミのハビエル・マスチェラーノ監督は試合後、敗戦について所感を述べた。記者団にこう語った。「彼らは正当に我々を打ち負かした。それが現実だ。 私の初期分析では、この結果は多少誤解を招くものだと感じている。試合内容自体にそれほど差はなかった。明らかにロサンゼルスは攻守の切り替えで優位に立ち、我々に大きなダメージを与えた。とはいえ悲劇視するつもりはない。改善すべき点は認識しており、これまで積み上げてきた良い点を引き続き強調していく必要がある」
インター・マイアミの次なる展開は？
インター・マイアミは、このアルゼンチン代表選手が試合後の行動について、その後何らかの懲罰処分を受けるかどうかを見守る必要があるだろう。一方、インター・マイアミとメッシは、次のオルランド・シティ戦で新シーズン初の勝利を目指すことになる。
