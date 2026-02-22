インター・マイアミのハビエル・マスチェラーノ監督は試合後、敗戦について所感を述べた。記者団にこう語った。「彼らは正当に我々を打ち負かした。それが現実だ。 私の初期分析では、この結果は多少誤解を招くものだと感じている。試合内容自体にそれほど差はなかった。明らかにロサンゼルスは攻守の切り替えで優位に立ち、我々に大きなダメージを与えた。とはいえ悲劇視するつもりはない。改善すべき点は認識しており、これまで積み上げてきた良い点を引き続き強調していく必要がある」