動画：インテル・マイアミがLAFCに敗れた後、激怒したリオネル・メッシがルイス・スアレスにトンネルで拘束される

インター・マイアミのハビエル・マスチェラーノ監督は、この件について問われるとこう答えた。「いや、いや、何も見ていない。試合が終わった後、すぐにロッカールームに入ったんだ」

マスケラーノはチームの不甲斐ないパフォーマンスについてこう付け加えた。「彼らは正当に我々を打ち負かした。それが現実だ。 最初の分析では、結果がやや誤解を招くものだと感じている。試合内容自体にその差は表れていなかった。明らかにロサンゼルスはトランジションで優位に立ち、我々に大きなダメージを与えた。とはいえ悲劇視するつもりもない。改善が必要だと認識しており、これまで積み上げてきたポジティブな要素を継続して強調していく必要がある」