動画：インテル・マイアミがLAFCに敗れた後、激怒したリオネル・メッシがルイス・スアレスにトンネルで拘束される
インター・マイアミ、LAFCに大敗
メッシは負傷から復帰しLAFC戦に臨んだが、インテル・マイアミが新シーズン開幕戦で0-3の敗北を喫する中、影響力を発揮できなかった。ヘロンス（インテル・マイアミの愛称）のタイトル防衛戦は不調なスタートとなり、試合後には感情が高ぶった。TyCスポーツによれば、明らかに怒りを露わにしたメッシがドアを勢いよく通り抜ける様子が目撃され、スアレスが引き止めようとした。この件は当初、メッシが審判団の控室に入ったように見えたとしてMLSに報告されたが、アルゼンチン人FWは実際には制限区域を通過していなかった。
スアレスが怒ったメッシを引き離す様子を見る
プロフェッショナル審判機構の広報責任者クリス・リベットはESPNに対し、メッシが審判エリアに不法侵入した事実はないと確認した。「試合担当審判員らと協議した結果、彼が当該区域に立ち入った事実はないと確認できる」とリベットは述べた。
マスケラーノ、マイアミ敗戦に反応
インター・マイアミのハビエル・マスチェラーノ監督は、この件について問われるとこう答えた。「いや、いや、何も見ていない。試合が終わった後、すぐにロッカールームに入ったんだ」
マスケラーノはチームの不甲斐ないパフォーマンスについてこう付け加えた。「彼らは正当に我々を打ち負かした。それが現実だ。 最初の分析では、結果がやや誤解を招くものだと感じている。試合内容自体にその差は表れていなかった。明らかにロサンゼルスはトランジションで優位に立ち、我々に大きなダメージを与えた。とはいえ悲劇視するつもりもない。改善が必要だと認識しており、これまで積み上げてきたポジティブな要素を継続して強調していく必要がある」
インター・マイアミの次なる展開は？
メッシはリーグの規定に違反していないため、MLS懲罰委員会による処分は受けない。インター・マイアミとメッシは、次節のオルランド・シティ戦で新シーズン初勝利を目指す。
