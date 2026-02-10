Goal.com
ライブ
Depay-PereiraGetty/GOAL/TNT Sports
James Westwood

動画：アンドレアス・ペレイラがメンフィス・デパイを妨害　元マンUチームメイトが滑ってPK失敗　コリンチャンス対パルメイラス・ダービー

メンフィス・デパイは日曜日のパウリスタA1リーグ、コリンチャンス対パルメイラスのダービーマッチで、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトであるアンドレアス・ペレイラの妨害行為によりペナルティキックを滑って失敗した。デパイは前半に先制点のチャンスを逃し、コリンチャンスは結局0-1で敗北。パルメイラスのホセ・マヌエル・ロペスが84分に決勝点を挙げた。

  • ペレイラの妨害行為は罰せられない

    ペレイラの行為がなければ、デパイはPKを外さなかったかもしれない。パルメイラスのMFは、デパイが蹴る前に足でPKスポットをこすっているのが目撃された。ESPNの審判解説者レナータ・ルエルは、ペレイラの行為はイエローカードに値すると述べたが、それは主審が気づいた場合に限る――VARは介入できなかった。

    ペレイラにとって幸いだったのは、主審ラファエル・クラウスがこの行為を見逃したことだ。デパイはボールを蹴る際に足元を崩し、ボールは無害に枠外へ流れた。

    • 広告

  • ペレイラのPK失敗とデパイのシュートミスを見よ

  • 「私はキャリア全体を通して一度も失敗したことがない」

    デパイは試合後、SNSでペレイラの卑劣な戦術を指摘し、サポーターに向けて激励のメッセージを発信した。「昨夜の結果は試合内容の反映ではない。我々は試合の大半で相手より強い意欲を見せたが、残念ながら決定力が足りなかった」とインスタグラムに記した。

    「PKの件は苦い思いが残る。キャリアを通じてミスをしたことは一度もないからだ。皆が起きたことを見ているが、問題ない。責任は私が取る。胸を張ってチームを信じている。ファンの支援があれば、すぐにまたトロフィーを勝ち取れる。前へ進もう」

    しかしこれはデパイにとって、コリンチャンスでのキャリアにおいて2度目のPK失敗となった。前シーズンにはミラソル戦で試みたパネンカ式PKがGKにキャッチされ、恥をかいた経緯がある。

  • Flamengo v Corinthians - Supercopa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    デパイとペレイラの今後はどうなるのか？

    デパイとペレイラは2015年から2017年にかけてマンチェスター・ユナイテッドで共にプレーし、クラブのFAカップ、ヨーロッパリーグ、リーグカップ制覇に貢献した。 ペレイラは2022年までオールド・トラッフォードに在籍したが、デパイは当時のレッドデビルズ監督ジョゼ・モウリーニョとの不和から2017年夏にリヨンへ移籍。その後バルセロナとアトレティコ・マドリードでプレーし、2024年にコリンチャンスに加入した。

    デパイは木曜日にブラジル・セリエAでコリンチャンスがレッドブル・ブラガンチーノと対戦する際に復帰予定。一方ペレイラとパルメイラスは翌日にインテルナシオナルとのアウェー戦に臨む。

    GOAL-eによる自動翻訳

0