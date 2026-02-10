Getty/GOAL/TNT Sports
動画：アンドレアス・ペレイラがメンフィス・デパイを妨害 元マンUチームメイトが滑ってPK失敗 コリンチャンス対パルメイラス・ダービー
ペレイラの妨害行為は罰せられない
ペレイラのPK失敗とデパイのシュートミスを見よ
「私はキャリア全体を通して一度も失敗したことがない」
デパイは試合後、SNSでペレイラの卑劣な戦術を指摘し、サポーターに向けて激励のメッセージを発信した。「昨夜の結果は試合内容の反映ではない。我々は試合の大半で相手より強い意欲を見せたが、残念ながら決定力が足りなかった」とインスタグラムに記した。
「PKの件は苦い思いが残る。キャリアを通じてミスをしたことは一度もないからだ。皆が起きたことを見ているが、問題ない。責任は私が取る。胸を張ってチームを信じている。ファンの支援があれば、すぐにまたトロフィーを勝ち取れる。前へ進もう」
しかしこれはデパイにとって、コリンチャンスでのキャリアにおいて2度目のPK失敗となった。前シーズンにはミラソル戦で試みたパネンカ式PKがGKにキャッチされ、恥をかいた経緯がある。
- Getty Images Sport
デパイとペレイラの今後はどうなるのか？
デパイとペレイラは2015年から2017年にかけてマンチェスター・ユナイテッドで共にプレーし、クラブのFAカップ、ヨーロッパリーグ、リーグカップ制覇に貢献した。 ペレイラは2022年までオールド・トラッフォードに在籍したが、デパイは当時のレッドデビルズ監督ジョゼ・モウリーニョとの不和から2017年夏にリヨンへ移籍。その後バルセロナとアトレティコ・マドリードでプレーし、2024年にコリンチャンスに加入した。
デパイは木曜日にブラジル・セリエAでコリンチャンスがレッドブル・ブラガンチーノと対戦する際に復帰予定。一方ペレイラとパルメイラスは翌日にインテルナシオナルとのアウェー戦に臨む。
GOAL-eによる自動翻訳
