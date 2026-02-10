動画：アンドレアス・ペレイラがメンフィス・デパイを妨害　元マンUチームメイトが滑ってPK失敗　コリンチャンス対パルメイラス・ダービー

デパイは試合後、SNSでペレイラの卑劣な戦術を指摘し、サポーターに向けて激励のメッセージを発信した。「昨夜の結果は試合内容の反映ではない。我々は試合の大半で相手より強い意欲を見せたが、残念ながら決定力が足りなかった」とインスタグラムに記した。

「PKの件は苦い思いが残る。キャリアを通じてミスをしたことは一度もないからだ。皆が起きたことを見ているが、問題ない。責任は私が取る。胸を張ってチームを信じている。ファンの支援があれば、すぐにまたトロフィーを勝ち取れる。前へ進もう」

しかしこれはデパイにとって、コリンチャンスでのキャリアにおいて2度目のPK失敗となった。前シーズンにはミラソル戦で試みたパネンカ式PKがGKにキャッチされ、恥をかいた経緯がある。