マタは9月にウェスタン・シドニー・ワンダラーズを退団後、メルボルン・ビクトリーに加入。土曜日の試合では新天地での初勝利に貢献した。元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手は3-1の勝利で2得点を挙げ、そのゴールで注目を集めた。 最初の得点は20分に試合の均衡を破るものだった。マタはセンターサークル付近でボールを奪うと、即座に大胆なロングシュートを放ち、ゴールキーパーの頭上を越えるループシュートを決めた。後半にはボックスの端から再び強烈なシュートを叩き込み2-1とし、さらにビクトリーのこの夜の3点目となるアシストを記録した。
Getty
動画：『なんて選手だ！』 - フアン・マタが驚異的な2得点でメルボルン・ビクトリーを勝利に導き、ブルーノ・フェルナンデスを唖然とさせる
ダービーでマタが2得点
「なんて選手だ！」―フェルナンデス、マタの活躍に感激
マタのゴールにフェルナンデスが称賛の声を上げた。マンチェスター・ユナイテッドの主将はインスタグラム・ストーリーズにそのゴール映像を投稿し、「フアン・マタ、なんて素晴らしい選手なんだ！」とコメントした。
37歳の選手はオーストラリアでの好調を維持し、2得点を挙げた。試合前には、ビクトリーで5試合連続5アシストを記録した活躍が評価され、ファン投票による1月の「シャーク・プレイヤー・オブ・ザ・マンス」に選出されていた。
- Getty Images Sport
マタは「とても幸せで、とても誇りに思っている」
マタは試合後、38歳の誕生日を迎えるにあたりサッカーを楽しんでいるとメディアに語った。「とても楽しい夜だった。このレベルでプレーできること、チーム全体にとって、ダービーは特別なものだ」 ［得点について］は本能的なプレーだった。ゴールキーパーが少し飛び出しているのを見た。こうした試みはコーナーキックに終わることも多いが、今回は決まった。我々は強豪相手に必要な場面で力を発揮していると思う。今日は非常に堅実な試合だった。開始早々から高い強度でチャンスを作り、後半に試合を決めることができた。非常に満足しており、誇りに思っている」
ベテラン選手は現在サッカーを楽しんでいることも認め、「モチベーションの問題だと思う。サッカーは多くの場合、心の持ちようだ。ここでは居心地が良く、素晴らしい人々に囲まれている。プレーすればするほど調子が上がる。キャリアのこの段階でそれが実感できるのは素晴らしいことだ」と付け加えた。
