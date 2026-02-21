マタは試合後、38歳の誕生日を迎えるにあたりサッカーを楽しんでいるとメディアに語った。「とても楽しい夜だった。このレベルでプレーできること、チーム全体にとって、ダービーは特別なものだ」 ［得点について］は本能的なプレーだった。ゴールキーパーが少し飛び出しているのを見た。こうした試みはコーナーキックに終わることも多いが、今回は決まった。我々は強豪相手に必要な場面で力を発揮していると思う。今日は非常に堅実な試合だった。開始早々から高い強度でチャンスを作り、後半に試合を決めることができた。非常に満足しており、誇りに思っている」

ベテラン選手は現在サッカーを楽しんでいることも認め、「モチベーションの問題だと思う。サッカーは多くの場合、心の持ちようだ。ここでは居心地が良く、素晴らしい人々に囲まれている。プレーすればするほど調子が上がる。キャリアのこの段階でそれが実感できるのは素晴らしいことだ」と付け加えた。