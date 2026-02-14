Getty
「全く気にしていない」―マンUのスター選手マテウス・クーニャ、散髪パフォーマンスを巡る批判に「プレッシャー」を率直に認める
ユナイテッド・ストランドがトップニュースとなる
ユナイテッド・ストランドは、しばらく続く見込みのバズる挑戦で話題をさらっている。イレットは2024年10月、ユナイテッドが5連勝するまで髪を切らないと宣言したが、未だにチームの達成を待っている状態だ。クラブのレジェンドであるウェイン・ルーニーは、選手たちから注目を集めすぎているとユナイテッド・ストランドを批判。一方、マンチェスター・ユナイテッド女子チームは今週、髪を切るセレブレーションで彼を茶化した。 一方、イレットは自身が注目の的になることを望んでいないと主張し、この挑戦が小児がんチャリティーへの資金調達にもつながっている点を強調している。
Getty Images Sport
クーニャがザ・ユナイテッド・ストランドを狙い撃ち
クーニャはこの状況について自身の見解を述べ、イレット選手やその髪型には全く興味がないと強調した。「人々は15ポイントよりも、あの髪型のために5勝を挙げることの方を心配している。だから私は15ポイントの方が重要だ。彼の髪型なんて全く気にしていない」とRomarioTVに語った。「時々話題にはなるが、我々にとって特にやる気を起こさせるものではない。 クールだとは思わない。誰よりも我々が5連勝を望んでいるし、それ以上の勝利も求めている。だが彼の髪型に起因するこのプレッシャーは、今シーズンの美しさを少し隠していると思うんだ」
このブラジル人選手は、アーセナル戦とフラム戦での得点、マンチェスター・シティ戦でのアシストを記録するなど、ユナイテッドの最近の好調に大きく貢献している。
マンチェスター・ユナイテッド、ウェストハム戦引き分けに「失望」
マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督マイケル・キャリックは、ウェストハム戦で5連勝を逃したことに失望を認めつつも、ベンジャミン・セスコのロスタイム弾で引き分けに持ち込んだことに安堵の表情を見せた。彼は次のように語った。「我々は少し失望している。間違いなくベストの状態ではなかった。ここ5試合は本当に高いレベルで戦ってきた。 敵地での試合は厳しいものだ。相手は我々を苦しめ、我々にはその鋭さや閃きが欠けていた。しかし最終的に、選手たちの精神力、特に必要な場面での後半のゴールは称賛に値する。これは素晴らしい資質だ。だからこの1点を持ち帰り、次に進む」
「時には相手チームを称賛すべき時もある。ウェストハムは全体的に非常に良く守り、我々を苦しめた。選手たちが失望しているのは良い兆候だ。これで十分ではないと自覚している証だ。試合終盤に強さを見せられたことは前向きに捉えよう。
このリーグで安定して戦うことがいかに困難かを示している。4勝を含む5試合無敗は、かなり良い流れだ。これを継続しなければならない。しかし、物事を客観的に見れば、選手たちがよくやっていることがわかる。試合のないこの短い期間で、より強くなって戻り、成長を続けたい。 この期間を有効に活用し、より良い状態で復帰することが必要だ。」
instagram.com/theunitedstrand/Getty/GOAL composite
マンチェスター・ユナイテッドの次の5試合
ウェストハムとの引き分けにより、イレットのバズった挑戦はリセットされた。マンチェスター・ユナイテッドの次戦は2月23日のグディソン・パークでのエバートン戦。その後はプレミアリーグでクリスタル・パレス、ニューカッスル、アストン・ヴィラ、ボーンマスと対戦する。これら全試合に勝利すれば、ユナイテッド・ストランドはようやく待望の散髪に出かけられるだろう。
