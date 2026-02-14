マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督マイケル・キャリックは、ウェストハム戦で5連勝を逃したことに失望を認めつつも、ベンジャミン・セスコのロスタイム弾で引き分けに持ち込んだことに安堵の表情を見せた。彼は次のように語った。「我々は少し失望している。間違いなくベストの状態ではなかった。ここ5試合は本当に高いレベルで戦ってきた。 敵地での試合は厳しいものだ。相手は我々を苦しめ、我々にはその鋭さや閃きが欠けていた。しかし最終的に、選手たちの精神力、特に必要な場面での後半のゴールは称賛に値する。これは素晴らしい資質だ。だからこの1点を持ち帰り、次に進む」

「時には相手チームを称賛すべき時もある。ウェストハムは全体的に非常に良く守り、我々を苦しめた。選手たちが失望しているのは良い兆候だ。これで十分ではないと自覚している証だ。試合終盤に強さを見せられたことは前向きに捉えよう。

このリーグで安定して戦うことがいかに困難かを示している。4勝を含む5試合無敗は、かなり良い流れだ。これを継続しなければならない。しかし、物事を客観的に見れば、選手たちがよくやっていることがわかる。試合のないこの短い期間で、より強くなって戻り、成長を続けたい。 この期間を有効に活用し、より良い状態で復帰することが必要だ。」