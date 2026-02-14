デラップは試合後、ボールがゴールに入ったと確信していたことを認めた。TNTスポーツに対し「命をかけて誓う、走り去りかけた。入ったと思ったんだ。明らかにレフェリーの笛を待っていた。もう一度蹴るべきだったけど、狂ってた。愚かな行為だが、入ったと思ったんだ」と語った。

このミスは解説者でプレミアリーグ最多得点記録保持者のアラン・シアラーから批判を浴びた。彼はBBCスポーツにこう語った。「まったくもって。デラップは何をしているんだ？まるで『時間なんてたっぷりある』と思っているようだ。のんびり近づいて、時間をかけている。何を待っているんだ？ リアム・デラップはこの4分間、全く良くなかった。2度ボールを奪われ、決定的なチャンスを逃した。デラップは精彩を欠いているが、今夜はチャンスを与えられた。デラップは非常に怠慢に見える。彼のパフォーマンスは向上しなければならない」

しかしデラップはその後挽回。試合でアシストハットトリックを達成し、試合後にシアラーから称賛を受けた。彼は続けた。「デラップはあの出だしから見事に立ち直り、勝利に大きく貢献した。その功績は高く評価されるべきだ」