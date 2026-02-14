Getty
「入ったと思ったのに！」―チェルシーのリアム・デラップ、ハットトリックのアシスト後ハル戦で決めたはずのシュートを外した衝撃の瞬間を語る
チェルシー、デラップのミスにもかかわらず快勝
チェルシーはMKMスタジアムで行われたFAカップ5回戦において、ペドロ・ネトのハットトリックとエステバオのゴールによりハルを破り、楽勝で勝ち上がった。しかしデラップにとっては奇妙な夜となった。彼はまたしてもゴールネットを揺らすことができなかったのだ。前半に得点するべき場面があったが、GKのクリアボールをブロックした後、ボールがラインを越えたことを確認できなかった。 デラップはこぼれ球を拾ってシュートを放ったが、フィリップスにブロックされた。ストライカーは結局3アシストを記録したものの、今シーズンのチェルシーでの23試合でわずか2得点に留まり、ブルーズでの過去9試合では無得点が続いている。
「入ったと思ったのに！」
デラップは試合後、ボールがゴールに入ったと確信していたことを認めた。TNTスポーツに対し「命をかけて誓う、走り去りかけた。入ったと思ったんだ。明らかにレフェリーの笛を待っていた。もう一度蹴るべきだったけど、狂ってた。愚かな行為だが、入ったと思ったんだ」と語った。
このミスは解説者でプレミアリーグ最多得点記録保持者のアラン・シアラーから批判を浴びた。彼はBBCスポーツにこう語った。「まったくもって。デラップは何をしているんだ？まるで『時間なんてたっぷりある』と思っているようだ。のんびり近づいて、時間をかけている。何を待っているんだ？ リアム・デラップはこの4分間、全く良くなかった。2度ボールを奪われ、決定的なチャンスを逃した。デラップは精彩を欠いているが、今夜はチャンスを与えられた。デラップは非常に怠慢に見える。彼のパフォーマンスは向上しなければならない」
しかしデラップはその後挽回。試合でアシストハットトリックを達成し、試合後にシアラーから称賛を受けた。彼は続けた。「デラップはあの出だしから見事に立ち直り、勝利に大きく貢献した。その功績は高く評価されるべきだ」
ローゼニオールはデラップについて何と言ったのか？
チェルシーのリアム・ローゼニオール監督は試合後、デラップのプレーを称賛した。記者団にこう語った。「最高のパフォーマンスだった。特に我々が採用するシステムにおいて、9番（ストライカー）としてプレーするとは、常に自分中心ではないということだ。 他の選手をプレーに巻き込むことだ。時には犠牲的な動きで他の選手にスペースを作ることだ。彼はまたしても我々のプレスを非常に良く開始したと思う。しかし、多くの異なる選手を個別に称賛できるのはある意味嬉しいことだ。それはチーム全体のパフォーマンスが非常に強かったことを意味する。1番から15番まで、今夜のパフォーマンスは本当に、本当に強かったと感じた」
ロゼニオール監督もチームのプレーについて語り、選手たちに感銘を受けた理由を説明した。彼は続けた。「全体的に良かったのはチームの取り組み姿勢だ。プレス、強度、ワークレート、そしてペドロがそれを体現していた。正直なところ、彼があのゴールを決めるのはそのためだ。 これほど才能ある選手たちを抱えられるのは幸運だ。彼らが単に優れた選手であるだけでなく、卓越したプロフェッショナルであることに、私は急速に気づかされている。プレミアリーグ昇格を目指す強豪相手に、今夜は真のプロフェッショナルなプレーを見せられた。これは決して容易な試合ではなかった。我々のサッカーの一部は理想通りだったが、それ以上に、今夜チームが体現した価値観こそが、私を非常に満足させるものだった」
チェルシーの次はどうなるのか？
チェルシーは月曜日にFAカップ次ラウンドの抽選が行われ、5回戦での対戦相手が決定する。その間、チームは1週間後に控えるプレミアリーグのバーンリー戦に焦点を移す。
