ヴェラッティを再び代表に招集するという決定は、ガットゥーゾ監督が、ルチアーノ・スパレッティ監督の下で低迷していたワールドカップ予選の戦いを立て直し、イタリアの誇りを取り戻すという使命を掲げて指揮を執ったことから、その意図を明確に表している。ヴェラッティは、ヨーロッパのエリートチームではなく、アル・アラビやアル・ドゥハイルでプレーしているが、その実力は依然として疑う余地がない。 この経験豊富なミッドフィールダーは、パリ・サンジェルマンを退団後、カタールのアル・アラビとアル・ドゥハイルでプレーを続けており、近年イタリア代表から除外されていたことから、多くの人が彼の国際的なキャリアは終わったと推測していました。現在、ガットゥーゾ監督は、ワールドカップ予選での惨事を再び繰り返さないよう、若々しい熱意よりもベテランのリーダーシップを優先しているようです。

ガットゥーゾの考えは、3月26日に北アイルランドと対戦するプレーオフの厳しい環境では、ヴェラッティの試合のテンポを支配するユニークな能力が決定的な要素となるという確信に基づいています。この試合に勝利した場合、3月31日にはウェールズまたはボスニア・ヘルツェゴビナと対戦することになります。 しかしガットゥーゾ監督は、このミッドフィルダーと強い個人的絆を共有しつつも、プレーオフという高圧的な舞台では彼の技術的資質と経験が計り知れない価値を持つと判断したようだ。大胆な決断ではあるが、近年主要大会への道程で揺れ動く船を安定させようとするガットゥーゾの性格を考えれば、全く意外ではない選択と言える。