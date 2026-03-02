AFP
元PSGスター、ワールドカッププレーオフ以来約3年ぶりとなるイタリア代表復帰の可能性浮上
ヴェラッティ、前向きな話し合いの末にイタリア代表復帰へ
この情報は移籍情報筋のニコロ・シラが伝えたもので、選手と代表チームとの溝が記録的な速さで修復されたと示唆している。 スィラによれば、ここ数時間で両者間に前向きな直接接触が実現。ヴェラッティは代表復帰への意欲とアズーリ（イタリア代表）のユニフォームを再び着る意思を表明した。長期間にわたり代表から遠ざかっていたことを考えれば、この展開を予測できた者はほとんどいなかった。欧州の舞台から身を引いた後、多くの関係者が永久的な離脱と見なしていた彼の復帰は、長い「亡命」の終焉を意味する。
ガットゥーゾ、プレーオフのプレッシャーに経験値を賭ける
ヴェラッティを再び代表に招集するという決定は、ガットゥーゾ監督が、ルチアーノ・スパレッティ監督の下で低迷していたワールドカップ予選の戦いを立て直し、イタリアの誇りを取り戻すという使命を掲げて指揮を執ったことから、その意図を明確に表している。ヴェラッティは、ヨーロッパのエリートチームではなく、アル・アラビやアル・ドゥハイルでプレーしているが、その実力は依然として疑う余地がない。 この経験豊富なミッドフィールダーは、パリ・サンジェルマンを退団後、カタールのアル・アラビとアル・ドゥハイルでプレーを続けており、近年イタリア代表から除外されていたことから、多くの人が彼の国際的なキャリアは終わったと推測していました。現在、ガットゥーゾ監督は、ワールドカップ予選での惨事を再び繰り返さないよう、若々しい熱意よりもベテランのリーダーシップを優先しているようです。
ガットゥーゾの考えは、3月26日に北アイルランドと対戦するプレーオフの厳しい環境では、ヴェラッティの試合のテンポを支配するユニークな能力が決定的な要素となるという確信に基づいています。この試合に勝利した場合、3月31日にはウェールズまたはボスニア・ヘルツェゴビナと対戦することになります。 しかしガットゥーゾ監督は、このミッドフィルダーと強い個人的絆を共有しつつも、プレーオフという高圧的な舞台では彼の技術的資質と経験が計り知れない価値を持つと判断したようだ。大胆な決断ではあるが、近年主要大会への道程で揺れ動く船を安定させようとするガットゥーゾの性格を考えれば、全く意外ではない選択と言える。
中東移転後の逆境を乗り越えて
ヴェラッティがパルク・デ・プランスから中東へ移籍した際、多くの評論家はトップレベルの競争から事実上の引退と見なした。カタールリーグのペースはチャンピオンズリーグの過酷さとは大きく異なり、彼の試合への適応力や鋭さへの疑問が湧いた。しかし、母国代表として最後の舞台に立つという魅力が、33歳の選手に新たな活力を与えたようだ。 イタリア代表監督は決断力や型破りな選択を躊躇しない人物であり、ワールドカップ出場権がかかった局面で、同世代で最も技術に恵まれたイタリア人MFの一人を起用するのは当然の論理だ。
ヴェラッティがもたらす戦術的柔軟性は、ガットゥーゾ監督が様々なシステムを切り替えられる余地を生み、他のイタリア人MFでは再現困難なボール保持能力を提供する。 ヴェラッティにとってこれは驚くべき感動的な代表復帰となり、つい最近まで終焉を迎えたかに見えたアズーリのキャリアに最後の章を刻む機会となる。現在の自身のレベルと国際大会の決勝トーナメントで求められる強度との差を埋めることができれば、これは近年のイタリアサッカー史における偉大な復活劇の一つとして記憶されるだろう。
輝かしいキャリアの最終章？
ヴェラッティのロッカールームでの存在感は、安定性に欠けるチームに心理的な後押しをもたらす可能性もある。2021年の欧州王者としての彼の経験は依然として重要な資産であり、チームのベテラン選手たちとの良好な関係が円滑な復帰を保証する。欧州トップ5リーグ以外の選手を招集する意義に疑問を呈するファンもいるかもしれないが、ガットゥーゾは明らかに「実力は不変」という格言に賭けている。 今後のプレーオフで、この賭けが成功するか、あるいはこのミッドフィルダーの全盛期が本当に過ぎ去ったかが決まるだろう。
ヴェラッティが起用され、イタリアのワールドカップ出場権獲得に貢献すれば、彼は現代イタリアが世界に送り出した最も影響力ある選手の一人としての地位を確固たるものにするだろう。パリ郊外からドーハの熱気へ、そしてついに聖地スタディオ・オリンピコやサン・シーロの芝生へと戻るこの旅路は、世界最大の舞台にふさわしい物語だ。 今や全ての視線は公式代表メンバー発表に向けられる。「小さな魔術師」が約3年間の代表離脱を経て、ついにイタリアの青きユニフォームに復帰するのかどうかが明らかになる瞬間だ。
