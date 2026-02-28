元米国代表監督が明かす、ウェストン・マッケニーが従った「偉大な選手」の助言――巨額契約が控えるユヴェントス移籍を前に

マッケニーは2020年にドイツのクラブからフリー移籍でユヴェントスに加入したが、トリノで確固たる地位を築くのに苦労していた。 アメリカ代表選手はイタリアでの大半の期間、チーム入りと離脱を繰り返す日々を送った。2023年にはリーズへのローン移籍で最悪の経験を味わう。ヨークシャーでのマッケニーのプレーがプレミアリーグ降格につながり、チームから完全に疎外された時、彼のトップレベルでのキャリアは危機に瀕しているように見えた。

しかしイタリアに戻り、苦戦するユヴェントスで彼は自身とキャリアを再生させた。この万能選手はウイングバックを含む複数ポジションでのプレーを厭わず、最近ではセンターフォワードとして居場所を見出した。マッケニーはアレッサンドロ・デル・ピエロ、ミシェル・プラティニ、ロベルト・バッジョのような伝説的選手とは異なるタイプだが、ジョナサン・デイヴィッドが離脱した中で重要な貢献を果たしている。

セリエAで4得点5アシストを記録する27歳の活躍は、高額な新契約という形で報われる見込みだ。このニュースは元代表監督にとって驚きではなく、マッケニーは偉大な選手だと強調している。