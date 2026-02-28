Getty Images Sport
元米国代表監督が明かす、ウェストン・マッケニーが従った「偉大な選手」の助言――巨額契約が控えるユヴェントス移籍を前に
マッケニーが調子を上げる
マッケニーは2020年にドイツのクラブからフリー移籍でユヴェントスに加入したが、トリノで確固たる地位を築くのに苦労していた。 アメリカ代表選手はイタリアでの大半の期間、チーム入りと離脱を繰り返す日々を送った。2023年にはリーズへのローン移籍で最悪の経験を味わう。ヨークシャーでのマッケニーのプレーがプレミアリーグ降格につながり、チームから完全に疎外された時、彼のトップレベルでのキャリアは危機に瀕しているように見えた。
しかしイタリアに戻り、苦戦するユヴェントスで彼は自身とキャリアを再生させた。この万能選手はウイングバックを含む複数ポジションでのプレーを厭わず、最近ではセンターフォワードとして居場所を見出した。マッケニーはアレッサンドロ・デル・ピエロ、ミシェル・プラティニ、ロベルト・バッジョのような伝説的選手とは異なるタイプだが、ジョナサン・デイヴィッドが離脱した中で重要な貢献を果たしている。
セリエAで4得点5アシストを記録する27歳の活躍は、高額な新契約という形で報われる見込みだ。このニュースは元代表監督にとって驚きではなく、マッケニーは偉大な選手だと強調している。
バーハルター、マッケニーの活躍に驚きなし
マッケニーの調子について問われると、ベルハルター監督はトゥット・ユヴェントス誌を通じて、ユヴェントスでの新契約の報に「全く驚かない」と説明した。
さらに彼は続けた。「これは困難な状況でも戦い続ける戦士としての決意を示している。ピエール・ロウがユベントスでの最初の在籍期間に彼に言った言葉を覚えている。『ユベントスで1シーズンプレーするのは簡単だが、10年間続けるのは偉大な選手だけができることだ』と」
ベルハルター監督は、この助言がマッケニーのイタリアでの浮き沈みのある時期を通じて彼の中に刻み込まれたと確信している。「彼はトップクラブの一員であるためには毎日100％を捧げなければならないことを理解した。ウェストンの素晴らしい点は、困難を乗り越え、常にその場にふさわしい活躍を見せてきたことだ。これが彼を際立たせ、その性格が最高峰での成功を支えている」
マッケニーが「完璧なパフォーマンス」を披露
ベルハルター監督は、この米国代表選手の成長の兆しを認めた。様々なポジションで選択肢を提供できる能力が、セリエAで彼の存在感を際立たせているという。
「彼はここ数年で大きく成長し、様々なポジションで影響力を発揮できる成熟した選手になった」とベルハルターは続けた。「得点やアシストの能力は以前から持っていたが、今ではより完成されたプレーを見せていると思う」
ユヴェントスの苦戦が続く
ユヴェントスにとって今シーズンは苦難の連続だ。チャンピオンズリーグ出場権獲得に苦戦しており、セリエAでは6位に沈み、4位のローマに4ポイント差をつけられている。来季の欧州最高峰の大会出場を逃す危険性さえある。
「オールド・レディ」は首位インテル・ミラノのペースから大きく遅れ、追撃グループにもかなりの差をつけられている。さらに今週半ばには欧州でも終盤の失速を喫し、チャンピオンズリーグでガラタサライに敗退。トルコでの第1戦では惨憺たる内容に終わった。
日曜日にローマを本拠地とするローマを訪問する彼らは、上位のローマとの差を縮めるチャンスを迎える。ジャンピエロ・ガスペリーニ率いるチームに1ポイント差まで迫ることを目指す。マッケニーは今夏、母国で開催されるワールドカップで自国代表を率いてピッチに立つ前に、シーズン終了までクラブで可能な限り重要な役割を果たす決意を固めている。
