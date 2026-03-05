Getty/GOAL
翻訳者：
元レッドデビルズストライカーがINEOSとグレイザー家の意図に疑問を呈し、ジム・ラトクリフ卿はマンチェスター・ユナイテッドで金儲けを追うのをやめ、トロフィー獲得に集中するよう求められた。
- Getty/GOAL
ファーガソンはいつ引退した？マンチェスター・ユナイテッドはその後衰退している
伝説的な元監督、サー・アレックス・ファーガソン氏のもと、ユナイテッドは国内および大陸での支配力を確立しました。2013年に象徴的な監督に別れを告げたとき、レッドデビルズは、歴史に残る栄誉のリストに、13回のプレミアリーグ優勝と2回のチャンピオンズリーグ優勝を記録していました。
それ以来、シティは（現代において）イングランドのトップリーグの王冠を 8 回獲得し、2022-23 年には、自らが達成した 3 冠の一部としてヨーロッパも制覇しました。ペップ・グアルディオラ監督の下、彼らはマンチェスターを赤の街から空色の街へと変えたのです。
ユナイテッドは、トップの座を取り戻すために 10 年以上の歳月を費やしてきたが、移籍市場への多額の投資はほとんど見返りをもたらしていない。ラトクリフと INEOS は、グレイザー家に対する反感の感情を和らげるような行動はほとんど取っておらず、取締役会には疑問の声が引き続き寄せられている。
レッドデビルズは依然として大きな魅力があり、地球上で最も強力なスポーツ企業の一つであり、ロッシ氏はそれが彼らにとって有利に働くだろうと確信している。マイケル・キャリック暫定監督の下、最近ある種の進歩が見られ、オールド・トラッフォードではトップ4入りが再び視野に入っている。
移籍ビジネス：マンチェスター・ユナイテッドは今なお世界最高の選手たちに魅力的か？
ユナイテッドが再び世界最高の選手たちの行き先となるか――クリスティアーノ・ロナウドやウェイン・ルーニーらと共にプレーした当時のように――との問いに、ロッシはtalkSPORT Bet Online Slotsとの関連でGOALにこう語った。「今もそうなっていると思う。 今でも人々はマンチェスター・ユナイテッドでプレーすることを夢見ている。世界最大のクラブだ。だから機会さえあれば、彼らは引き寄せられる力を持っていると思う。
「マンチェスター・ユナイテッドは常に、最高の選手たち、若い選手たちにとっての行き先だ。今も世界最高のクラブだ。ただ結果面では軌道修正が必要だ。
「今年、キャリックが[ルーベン]アモリムの穴を埋め、再びアイデンティティを見出し、マンチェスター・ユナイテッドらしいサッカーを取り戻す手助けをしているのは素晴らしい仕事だ。人々はファーギー時代の古いスタイルを彷彿とさせるゴールについて常に語っている。そのアイデンティティを見出せれば、それを基盤に築き上げられると思う。
「そして今シーズン、現実的な目標は欧州カップ戦、特にチャンピオンズリーグ復帰だ。その道筋は順調に進んでいると思う。来季はキャリックを中心に継続性を保ち、勝利を取り戻せるはずだ。ユナイテッドは確かに正しい方向へ戻りつつある」
- Getty/GOAL
うるさい隣人：マンチェスター・ユナイテッド、シティを抜く唯一の方法を告げられる
ユナイテッドが今後5年でシティを追い抜き、マンチェスターにおける優越感を取り戻せるかという問いに迫られ、ロッシはピッチ外で取り組むべき課題についてこう付け加えた。「興味深い質問だ。マンチェスター・ユナイテッドのオーナーたちは、トロフィーやタイトルの数で最大になること、それとも収益面で最大になることを重視しているのだろうか？
「見方は二つある。 サッカーを愛する人々にとって重要なのはタイトルであり、勝利であり、最強であることだ。しかしサッカーは変わった。今はまずサッカー以外のドルマークが全てだ。そしてご存知の通り、彼らはトップの座にいる。今もトップだろう？世界のサッカー界で、もしそうでないなら、レアル・マドリードやバルセロナなどに次ぐ二番手だ。
「では彼らが最も重視するのは何か？ファンはタイトルを重視する。私もタイトルを重視する。選手たちも当然ながらタイトルを重視しているはずだ。そうあるべきだ。そして我々は見守る。フロントが選手たちにその姿勢をどう伝えるか、世界一の収益を上げるチームであることよりも、いかにして再びタイトル獲得を目指すかを」
トロフィー獲得数：2013年以降のマンチェスター・ユナイテッドとシティの記録比較
ファーガソンが引退して以来、ユナイテッドは FA カップを 2 回、リーグカップを 2 回、コミュニティ・シールドを 2 回、ヨーロッパリーグを 1 回制覇しています。一方、同期間にシティは 21 のトロフィーを獲得しています。
グアルディオラ監督は、今シーズン、国内外で4つのタイトルを争うチームを率いている。一方、レッドデビルズは、国内カップ戦の両方で初戦敗退という111年ぶりの不名誉な記録を打ち立て、2025-26年シーズンはヨーロッパのサッカーの舞台に立つ予定もない。
広告