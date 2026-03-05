元レッドデビルズストライカーがINEOSとグレイザー家の意図に疑問を呈し、ジム・ラトクリフ卿はマンチェスター・ユナイテッドで金儲けを追うのをやめ、トロフィー獲得に集中するよう求められた。

ユナイテッドが再び世界最高の選手たちの行き先となるか――クリスティアーノ・ロナウドやウェイン・ルーニーらと共にプレーした当時のように――との問いに、ロッシはtalkSPORT Bet Online Slotsとの関連でGOALにこう語った。「今もそうなっていると思う。 今でも人々はマンチェスター・ユナイテッドでプレーすることを夢見ている。世界最大のクラブだ。だから機会さえあれば、彼らは引き寄せられる力を持っていると思う。

「マンチェスター・ユナイテッドは常に、最高の選手たち、若い選手たちにとっての行き先だ。今も世界最高のクラブだ。ただ結果面では軌道修正が必要だ。

「今年、キャリックが[ルーベン]アモリムの穴を埋め、再びアイデンティティを見出し、マンチェスター・ユナイテッドらしいサッカーを取り戻す手助けをしているのは素晴らしい仕事だ。人々はファーギー時代の古いスタイルを彷彿とさせるゴールについて常に語っている。そのアイデンティティを見出せれば、それを基盤に築き上げられると思う。

「そして今シーズン、現実的な目標は欧州カップ戦、特にチャンピオンズリーグ復帰だ。その道筋は順調に進んでいると思う。来季はキャリックを中心に継続性を保ち、勝利を取り戻せるはずだ。ユナイテッドは確かに正しい方向へ戻りつつある」