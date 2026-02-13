元レアル・マドリード監督のカルロ・アンチェロッティ、ワールドカップ前にブラジル代表監督として契約延長へ

南米からの報道によれば、66歳の同氏はブラジルサッカー連盟（CBF）と口頭合意に達し、2030年大会まで在任期間を延長することが確認された。同大会はスペイン、ポルトガル、モロッコで開催され、グループリーグはウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイで行われる。 契約は数日中に正式に調印される見通しで、60年ぶりに外国人監督として就任した彼がブラジルサッカー史の常識を覆したパートナーシップが確固たるものとなる。

新契約の条件は、年俸約1000万ユーロという現在の有利な待遇を踏襲しつつ、成果連動型報酬を拡充するものと報じられている。 重要なのは、サンティアゴ・ベルナベウから引き抜く決め手となった独自の柔軟な勤務形態が維持される点だ。これによりイタリア人監督は、リオデジャネイロの拠点とバンクーバーの家族宅の間で時間を分割できる。この妥協案こそが、アンチェロッティに輝かしいキャリアの晩年を5度のワールドカップ優勝国に捧げる決断を促す決定的要因となった。