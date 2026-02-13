AFP
Translated by
元レアル・マドリード監督のカルロ・アンチェロッティ、ワールドカップ前にブラジル代表監督として契約延長へ
セレソンへの歴史的な誓い
南米からの報道によれば、66歳の同氏はブラジルサッカー連盟（CBF）と口頭合意に達し、2030年大会まで在任期間を延長することが確認された。同大会はスペイン、ポルトガル、モロッコで開催され、グループリーグはウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイで行われる。 契約は数日中に正式に調印される見通しで、60年ぶりに外国人監督として就任した彼がブラジルサッカー史の常識を覆したパートナーシップが確固たるものとなる。
新契約の条件は、年俸約1000万ユーロという現在の有利な待遇を踏襲しつつ、成果連動型報酬を拡充するものと報じられている。 重要なのは、サンティアゴ・ベルナベウから引き抜く決め手となった独自の柔軟な勤務形態が維持される点だ。これによりイタリア人監督は、リオデジャネイロの拠点とバンクーバーの家族宅の間で時間を分割できる。この妥協案こそが、アンチェロッティに輝かしいキャリアの晩年を5度のワールドカップ優勝国に捧げる決断を促す決定的要因となった。
- AFP
荒れた出だしの後、船を安定させる
アンチェロッティは昨年就任以来、揺れる船を安定させる任務を担ってきた。彼が引き継いだのは、CONMEBOLワールドカップ予選で4位に低迷し、ドリバル・ジュニオールの解任後に自信を失っていたチームだった。就任後8試合で4勝2分2敗という成績は、即座の支配力というより進行中の作業を示しているが、「カルレッティ効果」は特にロッカールームで強く感じられている。
このイタリア人指揮官は、かつてレアル・マドリードで指導したヴィニシウス・ジュニア、ロドリゴ、エデル・ミリタオとの強固な関係を武器に、分裂したチームに調和を取り戻すことに成功した。2022年以降にブラジル代表を覆った混乱に対する彼の落ち着いた態度は歓迎すべき解毒剤となり、選手たちは彼の続投を声高に支持していると報じられている。 契約延長は、ピッチ上の変革がまだ初期段階にあるとはいえ、アンチェロッティの手法が根付きつつあることに対する理事会からの信任投票と言える。
CBFは長期的な安定性を優先する
2026年ワールドカップ前にアンチェロッティ監督の契約を更新する決定は、ブラジルサッカー連盟（CBF）による計算された意思表明である。歴史的にブラジル代表は短期的な視点で知られる存在であり、ワールドカップでの失敗直後に監督を解任することが多かった。2030年までアンチェロッティを拘束することで、CBFは選手と国民に強力なメッセージを発信している——このプロジェクトは単なる一夏の大会を超えた存在だと。
ロドリゲス会長はかねてよりアンチェロッティを単なる戦術家ではなく、代表チームの文化を刷新できる象徴的存在と見なしてきた。連盟は主要大会後にチームを襲う不確実性を回避し、北米での結果に関わらず技術体制を維持することを強く望んでいる。これは安定性を優先する大胆な決断であり、アンチェロッティに単なる一大会向けチームではなく王朝を築く権限を与えたのである。
- Getty Images Sport
北米で目標を見据えて
将来が安定したアンチェロッティは、2026 年のワールドカップという差し迫った課題に全力を注ぐことができる。ブラジルは、6 月の本大会開始前に、ボストンでのフランス戦、オルランドでのクロアチア戦という注目度の高い親善試合を予定しており、これらの試合は、彼の戦術システムの最終的な試金石となるだろう。
2002年以来となる、ブラジルにとって6度目のワールドカップ優勝という重圧は依然として大きい。しかし、2030年の大会という魅力的な長期目標も視野に入っている。新契約を全うすれば、アンチェロッティはブラジルを100周年を迎えるワールドカップへと導き、南米サッカー史上最高の外国人監督としての名声を確固たるものにするだろう。 当面の焦点は米国・メキシコ・カナダで開催される大会にある。アンチェロッティは自身のトロフィーケースに唯一欠けている主要タイトルの獲得を目指す。
