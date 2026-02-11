元レアル・マドリード監督が主張する「クリスティアーノ・ロナウドはリオネル・メッシ、ディエゴ・マラドーナ、ロナウド・ナザリオのような天才性を持っていない」

ロナウドは驚異的なキャリアの黄昏期にあるかもしれないが、今なお世界中でトップニュースを飾っている。移籍活動をめぐる対立により直近2試合を欠場したアル・ナセルとの最近の確執で、41歳の彼は再び脚光を浴びている。ピッチ上では、サウジ・プロリーグでロナウドは定期的にゴールを量産し続けている。 今季はリーグ戦18試合で17得点を記録し、アル・ナセルでの初タイトル獲得を目指している。ロナウドは既にマンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスでの活躍で主要タイトルを総なめにした豊富な栄誉の持ち主であり、2026年夏開催のワールドカップではポルトガル代表の一員として出場することが予想されている。

このポルトガル代表スーパースターは、キャリア通算1000ゴール達成まで現役を続けると公言しており、昨年12月にドバイで開催されたグローブ・サッカー・アワードではこう語っている。「私の情熱は高く、続けたい。中東であれヨーロッパであれ、どこでプレーするかは問題ではない。私は常にサッカーを楽しむことができ、続けたいと思っている。 私の目標は分かっているだろう。トロフィーを勝ち取り、皆が知るあの数字［1000ゴール］に到達したい。怪我さえしなければ、必ず達成する」