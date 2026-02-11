Getty
元レアル・マドリード監督が主張する「クリスティアーノ・ロナウドはリオネル・メッシ、ディエゴ・マラドーナ、ロナウド・ナザリオのような天才性を持っていない」
ロナウドは依然として脚光を浴びている
ロナウドは驚異的なキャリアの黄昏期にあるかもしれないが、今なお世界中でトップニュースを飾っている。移籍活動をめぐる対立により直近2試合を欠場したアル・ナセルとの最近の確執で、41歳の彼は再び脚光を浴びている。ピッチ上では、サウジ・プロリーグでロナウドは定期的にゴールを量産し続けている。 今季はリーグ戦18試合で17得点を記録し、アル・ナセルでの初タイトル獲得を目指している。ロナウドは既にマンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスでの活躍で主要タイトルを総なめにした豊富な栄誉の持ち主であり、2026年夏開催のワールドカップではポルトガル代表の一員として出場することが予想されている。
このポルトガル代表スーパースターは、キャリア通算1000ゴール達成まで現役を続けると公言しており、昨年12月にドバイで開催されたグローブ・サッカー・アワードではこう語っている。「私の情熱は高く、続けたい。中東であれヨーロッパであれ、どこでプレーするかは問題ではない。私は常にサッカーを楽しむことができ、続けたいと思っている。 私の目標は分かっているだろう。トロフィーを勝ち取り、皆が知るあの数字［1000ゴール］に到達したい。怪我さえしなければ、必ず達成する」
偉大な得点者だが天才ではない
ロナウドの驚異的な成功にもかかわらず、元レアル・マドリード、ACミラン、ユヴェントスの指揮官カペッロは、このポルトガル人スーパースターが真の偉大な選手たちと同レベルにはまだ達していないと述べた。 彼はON Sportの番組『ハットトリック』でこう語った。「クリスティアーノは偉大な得点者であり驚異的なアスリートだが、メッシやマラドーナ、ロナウド・ナザリオのような天才性を持っていない。彼らに備わっていたあの天才性がクリスティアーノには欠けている。あの3人と比較することはできない」
イタリア人監督はレアル・マドリード時代にロナウド・ナザリオを指揮した経験もあり、「ロナウド・ナザリオはネガティブなリーダーで、大騒ぎのパーティーを開き、練習を嫌がった」と認めた。
また、レアル・マドリードの宿敵バルセロナについても言及し、カタルーニャのチームは「美しく非常にエンターテイニングなサッカー」を展開すると評しつつ、「バルサの弱点はオフサイドトラップへの依存が常態化している点だ。時にはわずか数センチの差で、相手をゴール前でフリーにしてしまう」と付け加えた。
ロナウドの「史上最高の選手」論争に関する見解
ロナウドとメッシは長年、サッカー界の史上最高の選手（GOAT）の2人と称されてきた。メッシは2023年にアルゼンチン代表としてワールドカップ優勝を果たした後、サッカー界で「達成できることは全て成し遂げた」と認めたが、ロナウドはそれがメッシを優れた選手とする根拠にはならないと反論する。ピアーズ・モーガンとのインタビューで彼はこう語った。「メッシが俺より優れているか？ そうは思わない。謙遜するつもりはない」
さらに彼は続けた。「クリスティアーノに聞きたい、ワールドカップ優勝は夢か？違う、夢じゃない。何を定義するんだ？歴史上最高の選手の一人だと証明するために、たった一つの大会、6試合か7試合の試合で優勝するなんて。それが公平だと思うか？」
ロナウドの次なる展開は？
アル・ナスルは最近ロナウド不在で戦わざるを得なかったが、土曜日のサウジ・プロリーグでチームの象徴が復帰することを期待している。ロナウドはチームと共にトレーニングを再開しており、アル・ファテフ戦での出場が期待されている。 アル・ナスルは現在、首位アル・ヒラルに1ポイント差で追っている。一方、ロナウドは1月の移籍市場におけるチームの動きの少なさに不満を抱いていると報じられている。一方、同じくサウジ公共投資基金が所有するアル・ヒラルは、アル・イテハドからカリム・ベンゼマを獲得した。
