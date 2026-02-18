Getty Images Sport
元リバプール選手のフィリペ・コウチーニョ、ファンからブーイングを受けた後、契約解除を要求
コウチーニョは2025年にブラジルへの完全移籍を完了した
コウチーニョは2018年、リヴァプールから夢の移籍先であるバルセロナへ移籍したが、ラ・リーガでの活躍は実現せず、若手時代に示した驚異的な潜在能力を発揮できぬままクラブを渡り歩いている。
2022年にアストン・ヴィラへ完全移籍したが、安定したパフォーマンスを継続できず、カタールのアル・ドゥハイルへ期限付き移籍。2024年には再び期限付き移籍でブラジルへ戻り、今回はヴァスコ・ダ・ガマに加入した。1年後、ヴィラとの契約解除が合意されたと報じられ、プロ転向前にはユースで才能を発揮した古巣ヴァスコへの完全移籍が実現した。
復帰後80試合で17得点を挙げるなど貢献してきたが、クティーニョは不満を募らせており、新たな環境での再出発を強く望んでいるとされる。
ブラジル人が契約解除を要求する
グローボによれば、コウチーニョはヴァスコ・ダ・ガマに対し、現在の契約を解除したい意向を伝えたという。選手はクラブのペドリーニョ会長に直接その意思を表明したと報じられている。
この要求はブラジル人選手にとって衝撃的だったとみられ、クラブ経営陣は攻撃的ミッドフィルダーに考えを改めるよう説得を試みたが、コウチーニョは自身の現在の心境が「取り返しのつかないもの」と考えているとされる。
ヴァスコはクーティーニョとの長期契約更新交渉を開始したと見られていたが、ここ数週間で受けた「批判の積み重ね」がクラブ内での彼の立場を持続不可能なものにしたようだ。クーティーニョはヴァスコでの最後の出場時に自チームのファンからブーイングを浴び、ここ数週間は地元メディアの標的となっていた。
リバプールで活躍したが、バルセロナ移籍は失敗に終わった
セリエAの強豪インテルは、若きブラジル人選手の才能に感銘を受け、2008年に即座にコウチーニョを獲得した。 しかしローマでは存在感を示せず、2013年1月の移籍市場でリヴァプールに獲得された。アンフィールドではルイス・スアレス、ダニエル・スタリッジ、ラヒーム・スターリングらと好連携を見せ、2013-14シーズンにはプレミアリーグ優勝争いに貢献。
翌シーズンにはPFA年間ベストイレブンに選出され、リヴァプールは6位でシーズンを終えた。その後、ユルゲン・クロップがブレンダン・ロジャースの後任として監督に就任すると、彼はチームの要として残留し、クラブをチャンピオンズリーグ復帰へと導く原動力となった。 コウチーニョはサディオ・マネ、ロベルト・フィルミーノ、後にモハメド・サラーらとも好連携を見せたが、2018年1月の移籍市場でバルセロナに心を奪われ、1億4200万ポンド（1億6200万ユーロ／1億9200万ドル）の移籍が合意された。
カンプ・ノウでは好調なスタートを切り、新チームでリーガ・エスパニョーラ2回とコパ・デル・レイ1回の優勝に貢献したが、すぐに起用機会を失い、2019-20シーズンはバイエルン・ミュンヘンへレンタル移籍。ブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールを制する三冠を達成したものの、ハンス・フリック監督の下で不動の地位を築くことはできなかった。
2022年にアストン・ヴィラに移籍した際、元リヴァプールチームメイトのスティーブン・ジェラードと再会したが、再び安定した活躍ができず、間もなくアル＝ドゥハイルを経てヴァスコ・ダ・ガマへ移籍した。
コウチーニョ、次の移籍先を決定へ
コウチーニョの次の行き先は未定だ。サウジ・プロリーグの格好の標的となる可能性もある。同リーグの運営主体である公共投資基金は、リーグの知名度向上に貢献できる選手を常に探しているからだ。また、アメリカに移籍してメジャーリーグサッカー（MLS）のチームでプレーするか、ブラジルに残留する可能性もある。
