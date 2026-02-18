元リバプール選手のフィリペ・コウチーニョ、ファンからブーイングを受けた後、契約解除を要求

コウチーニョは2018年、リヴァプールから夢の移籍先であるバルセロナへ移籍したが、ラ・リーガでの活躍は実現せず、若手時代に示した驚異的な潜在能力を発揮できぬままクラブを渡り歩いている。

2022年にアストン・ヴィラへ完全移籍したが、安定したパフォーマンスを継続できず、カタールのアル・ドゥハイルへ期限付き移籍。2024年には再び期限付き移籍でブラジルへ戻り、今回はヴァスコ・ダ・ガマに加入した。1年後、ヴィラとの契約解除が合意されたと報じられ、プロ転向前にはユースで才能を発揮した古巣ヴァスコへの完全移籍が実現した。

復帰後80試合で17得点を挙げるなど貢献してきたが、クティーニョは不満を募らせており、新たな環境での再出発を強く望んでいるとされる。