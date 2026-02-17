Getty Images Sport
元リバプール選手のジョーダン・アイブ、空港での逮捕後に傷害罪で起訴される
伊部が保釈された
イベは保釈され、3月6日にクロイドン簡易裁判所に出廷予定である。英紙ザ・サンが報じたところによると、30歳の彼は別の事件で裁判を受けるため英国に帰国していた。
彼は不眠症治療薬ゾルピデムを入手するため偽造処方箋を使用したことを認めた。ロンドン北部のハイベリー・コーナー治安判事裁判所に出廷した際、230ポンドの罰金を科された。
イベはブルガリアのロコモティフ・ソフィアでプレーしている
イベは現在、ブルガリア1部リーグのロコモティフ・ソフィアでプレーしている。元イングランド代表選手は、2025年11月にブルガリア移籍を決めるまで、2年間ノンリーグでプレーしていた。ロコモティフ・ソフィアは、波乱に満ちたキャリアの中でイベが所属した11番目のクラブである。
有望なキャリアが急速に失速する
アイブは2012年にリヴァプール加入前にワイコムブのアカデミーを卒業した。レッドズでは58試合に出場し、4得点7アシストを記録した後、2016年7月に1500万ポンド（約2000万ドル）でボーンマスへ移籍した。
チェリーズでは92試合でさらに14得点に関与したが、バイタリティ・スタジアムではレギュラーとしての出場機会を得られず、2020年に契約満了に伴い退団した。
抑うつ状態に苦しみ、非リーグに陥る
2021年にうつ病との闘いを公にしたイベは、ロコモティフ・ソフィア移籍前にダービー・カウンティ、トルコのアダナスポル、エブスフリート・ユナイテッド、ヘイズ＆イージング・ユナイテッド、ハンガーフォード・タウン、シッティングボーンでプレーした。 ブルガリアのクラブでの公式戦デビューはまだ果たしていないが、移籍発表時にクラブ側は「数シーズンにわたる苦難を経て、ジョーダンはキャリア復活の準備が整っている。我々は皆、それがロコモティフで実現すると確信している。ロコモティフの経営陣は、ジョーダン・アイブが赤と黒のユニフォームで健康と幸福、そして成功を掴むことを願っている」と述べた。
