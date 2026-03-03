元リバプール選手が、レックサムがセンセーショナルなアンディ・ロバートソンの移籍を急ぐと予想

ライアン・レイノルズとロブ・マックによるレックサムの野心的なプロジェクトは、いくつかの著名な選手たちとの関連が報じられてきたが、最新の提案は、おそらくこれまでで最も大胆なものだろう。元リヴァプールおよびイングランド代表のフルバック、ジョンソンは、スコットランド人選手がマージーサイドを離れて新たな挑戦を求めることとなった場合、北ウェールズのチームがロバートソンを獲得する可能性があることをほのめかした。

この提案は、ロバートソンがアンフィールドでの輝かしいキャリアの終盤を迎え、主要なトロフィーをすべて獲得したことに伴って出されたものです。この左サイドバックは、今のところリヴァプールの戦力として重要な役割を担っていますが、契約延長の見通しはほとんどなく、レックサムの「ハリウッド的」な魅力と、イングランドのサッカー界における急速な台頭により、レースコース・グラウンドは、ユニークなプロジェクトを求めるベテラン選手たちにとって魅力的な目的地となっています。

ジョンソン氏は、地位は低下するものの、レックサムのオーナーが売り込むビジョンは、ロバートソン氏のような実力のある選手を魅了するには十分であると考えている。 最新のサッカーオッズを提供する BOYLE Sports に対して、元リヴァプールおよびチェルシーのディフェンダーは次のように語っています。「当然のことながら、アンディ・ロバートソンが昇格クラブに移籍する場合、技術的には一歩後退となります。しかし、リヴァプールから前進できるクラブは多くありません。とはいえ、計画のある昇格チームにとっては、彼を確実に獲得したいと思う理由も理解できます。