元リバプール選手が、レックサムがセンセーショナルなアンディ・ロバートソンの移籍を急ぐと予想
レッド・ドラゴンズのハリウッド標的
ライアン・レイノルズとロブ・マックによるレックサムの野心的なプロジェクトは、いくつかの著名な選手たちとの関連が報じられてきたが、最新の提案は、おそらくこれまでで最も大胆なものだろう。元リヴァプールおよびイングランド代表のフルバック、ジョンソンは、スコットランド人選手がマージーサイドを離れて新たな挑戦を求めることとなった場合、北ウェールズのチームがロバートソンを獲得する可能性があることをほのめかした。
この提案は、ロバートソンがアンフィールドでの輝かしいキャリアの終盤を迎え、主要なトロフィーをすべて獲得したことに伴って出されたものです。この左サイドバックは、今のところリヴァプールの戦力として重要な役割を担っていますが、契約延長の見通しはほとんどなく、レックサムの「ハリウッド的」な魅力と、イングランドのサッカー界における急速な台頭により、レースコース・グラウンドは、ユニークなプロジェクトを求めるベテラン選手たちにとって魅力的な目的地となっています。
ジョンソン氏は、地位は低下するものの、レックサムのオーナーが売り込むビジョンは、ロバートソン氏のような実力のある選手を魅了するには十分であると考えている。 最新のサッカーオッズを提供する BOYLE Sports に対して、元リヴァプールおよびチェルシーのディフェンダーは次のように語っています。「当然のことながら、アンディ・ロバートソンが昇格クラブに移籍する場合、技術的には一歩後退となります。しかし、リヴァプールから前進できるクラブは多くありません。とはいえ、計画のある昇格チームにとっては、彼を確実に獲得したいと思う理由も理解できます。
エリート体験要素
レックサムにとって、ロバートソンのような選手を獲得することは、戦術的な強化以上の意味があります。それは、クラブのロッカールームの文化を根本的に変えることになるでしょう。タイトル争いやヨーロッパの決勝戦というプレッシャーを経験してきた 31 歳のこの選手は、レッド・ドラゴンズがイングランドのサッカー界の上位での地位を固めるために必要なリーダーシップを発揮してくれるでしょう。
プロサッカーの厳しい監視と肉体的な要求に順応しつつある、クラブの若手選手たちにとって、数々の勝利を経験してきた選手の存在はかけがえのないものとなるでしょう。ジョンソン氏は、功績のあるベテラン選手を擁することで得られる心理的な後押しが、レックサムのような軌跡をたどるクラブにとっては決定的な違いを生む可能性があると強調しました。
「彼の経験、獲得したトロフィー、年齢、周囲の若手選手への指導、そしてロッカールームに活気をもたらすことを考えれば、特に何年ぶりか分からないほど久々にプレミアリーグに復帰する可能性のあるチームにとって、ロッカールームにチャンピオンズリーグ優勝経験者がいることは、間違いなく大きな後押しになるでしょう」とジョンソンは付け加えた。この種のリーダーシップこそが、ベン・フォスターやスティーブン・フレッチャーといった過去の補強でレックサムの首脳陣が求めてきたものなのである。
スコットランド代表キャプテンの将来
ロバートソンの次の動きに関する議論は、10年近くエリートレベルの競争を続けてきた彼の個人的な動機、特に今夏にアンフィールドでの契約が満了となることを大きく左右する。ジョンソンは、レックサムやコヴェントリー・シティのようなクラブでのスポーツプロジェクトも魅力的である一方、海外でのよりリラックスしたライフスタイルの魅力が、最終的にはこのディフェンダーにとってより魅力的なものになるかもしれないことを認めている。
「彼がそのような挑戦を望んでいるかどうかは、彼自身に尋ねてみなければわからない」とジョンソンは説明する。「彼は、最後の数年間は、もっと太陽の降り注ぐ場所でプレーしたいと思っているかもしれない」
元レッズのディフェンダーは、ロバートソンが昇格争いや残留争いという「本質的な部分」への意欲をまだ持っているかどうかが、決定的な要素だと示唆した。ペースの遅いヨーロッパのリーグに移籍すれば、現役生活を延長できるかもしれないが、レックサムを取り巻く独特の物語は、他のクラブでは得難い、別の種類の威信をもたらしている。
結局のところ、ジョンソンは、ロバートソンがもたらす貢献度を考えると、こうしたクラブからの関心はまったく理にかなっているとの見解を堅持している。「ええ、コヴェントリーやレックサムのようなチームが彼を欲しがる理由は理解できます」と彼は結論づけた。
アンフィールドではいつも通り
今のところ、ロバートソンは、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて奮闘を続けるリヴァプールでの自分の役割に専念している。次のプレミアリーグの試合は、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズとのアウェイ戦だ。一方、レックサムは、プレミアリーグでのプレーという夢に一歩近づこうと、昇格に向けての戦いを続けている。フィル・パーキンソン監督率いるチームは現在、土曜日に開催されるチェルシーとのFAカップ5回戦に向けて準備を進めており、その3日後にはハル・シティとのチャンピオンシップの試合が控えている。
