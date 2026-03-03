Getty Images Entertainment
元リバプール監督のユルゲン・クロップ、レッドブルでの職務に「満足していない」とされ、今夏に退任する可能性も
壮大な計画の急速な崩壊
クロップは2025年1月1日、アンフィールドでの伝説的な在任期間の勢いを借りてレッドブルのグローバルサッカー部門責任者に就任した。しかし、その統治開始からわずか14カ月で、蜜月期間は崩壊した。オーストリアの日刊紙ザルツブルガー・ナハリヒテンは最近、このエナジードリンク大手企業の幹部と58歳のドイツ人指揮官との間に深刻な摩擦があると報じた。
この関係悪化の一因は、同ブランドが擁する主力クラブの不振にあるとされる。RBライプツィヒは現在ブンデスリーガ5位に低迷し、首位バイエルン・ミュンヘンから19ポイントも離されている。欧州カップ戦不出場による試合数の減少を考慮すれば、この国内リーグでの苦戦は深刻だ。さらにクロップは、オレ・ヴェルナー監督の起用を主導したことに対し激しい批判に直面している。 オーストリアでも状況は同様に厳しい。RBザルツブルクはヨーロッパリーグのグループステージで無残な敗退を喫し、さらにクロップの監督としての監督職の継続性の欠如が直接的な原因とされる不安定な状況が重なっている。
経営陣は結束した姿勢を維持しようと慌てふためく
舞台裏の混乱を示す証拠が増える中、レッドブルの経営陣はメディアの騒動を鎮めようとした。時期尚早な分裂がブランドに与える損害を認識したレッドブル会長オリバー・ミンツラフは、ついに渦巻く噂に言及した。現行体制を強く擁護し、ミンツラフは次のように述べた。「まったくの荒唐無稽で根拠のない話だ。我々はユルゲン・クロップの仕事ぶりに満足している」
しかしながら、この公の信頼表明はピッチ上で展開される厳しい現実と大きく矛盾している。クロップはスポーツ部門の強化を目的に招聘され、ライプツィヒとザルツブルクの両クラブを優勝候補へと変貌させる勝利へのマインドセットをもたらすことが期待されていた。今シーズンの3分の2が終了した時点で、この高邁な戦略的期待に応えられていないことが、組織内の協力関係に多大な負担をかけている。 ミンツラフの防御的な発言と地元メディアが報じる明らかな不満との鮮明な対比は、組織の最高レベルで深刻な亀裂が生じていることを露呈している。
パリの断絶と戦略的孤立
ドイツとオーストリアの国境を越えた構造的問題は、この提携が終焉を迎えつつある理由をさらに浮き彫りにしている。レッドブルがアルノー家と共にパリFCの少数株を取得した件は、クロップが広範な影響力を行使する道筋となるはずだった。元ボルシア・ドルトムント監督は昇格したばかりのリーグ1チームを頻繁に観戦しているが、重要な戦略的決定への実際の関与は驚くほど最小限に留まっている。
先週、パリFCのステファン・ジリ監督が退任したことで、この乖離が露呈した。レキップ紙の最新報道によれば、クロップは自らの強力なネットワークを活用して、ブランドを象徴するハイプレス戦術に合致する指揮官を据えるどころか、傍観者の立場にとどまった。特に、レッドブル傘下で実績のあるマルコ・ローゼやアディ・フッターを推すこともなかった。 代わりにパリのクラブが任命したのはアントワーヌ・コンブアレであり、その戦術的プロフィールは確立されたレッドブルの手法とは相容れないものだ。
監督交代劇とグラスナーの影
夏休みが近づくにつれ、この契約の早期終了はますます避けられない状況となっている。レキップ紙によれば、根本的な問題はクロップが「広範な管理業務を楽しんでいない」ことであり、戦術準備の日々の興奮を深く懐かしんでいるという。月日が経つにつれ、最前線での指揮に戻りたいという彼の願望は強まり、感情的な別れを告げてマージーサイドを去ってからちょうど20ヶ月が経過した。 今夏の移籍市場は自然な区切りとなり、クロップが適切なトップレベルの指揮官職を探す可能性を秘めている。
レッドブル側では、重要なプレシーズンを控えてスポーツ部門が舵取りを失わないよう、後継者計画に焦点が移る可能性がある。有力候補として浮上しているのは、夏に空きが生まれる見込みのオリバー・グラスナーだ。現クリスタル・パレス監督は、ネットワークを統括するために必要な戦術的素養、プレス戦術の哲学、そしてブンデスリーガでの経験を兼ね備えている。
