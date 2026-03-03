元リバプール監督のユルゲン・クロップ、レッドブルでの職務に「満足していない」とされ、今夏に退任する可能性も

舞台裏の混乱を示す証拠が増える中、レッドブルの経営陣はメディアの騒動を鎮めようとした。時期尚早な分裂がブランドに与える損害を認識したレッドブル会長オリバー・ミンツラフは、ついに渦巻く噂に言及した。現行体制を強く擁護し、ミンツラフは次のように述べた。「まったくの荒唐無稽で根拠のない話だ。我々はユルゲン・クロップの仕事ぶりに満足している」

しかしながら、この公の信頼表明はピッチ上で展開される厳しい現実と大きく矛盾している。クロップはスポーツ部門の強化を目的に招聘され、ライプツィヒとザルツブルクの両クラブを優勝候補へと変貌させる勝利へのマインドセットをもたらすことが期待されていた。今シーズンの3分の2が終了した時点で、この高邁な戦略的期待に応えられていないことが、組織内の協力関係に多大な負担をかけている。 ミンツラフの防御的な発言と地元メディアが報じる明らかな不満との鮮明な対比は、組織の最高レベルで深刻な亀裂が生じていることを露呈している。