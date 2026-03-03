被告の予期せぬ欠席を受け、クリストファー・モーガン判事は今後の法的手続きのスケジュールを正式に定める措置を講じた。判事は最終的に来年1月18日を公判期日と定め、裁判を2027年に実施することを決定した。これにより、元ウェストハムおよびウェストブロムウィッチ・アルビオンのスター選手に対する告発内容が完全に審理され、彼が起訴内容に応答すべき明確な時期が設定された。

その後、検察側はキャロル不在の事情について追加調査を実施し状況を明らかにした。検察官リーアン・ヘミングは法廷で、キャロルの弁護士が公判日を実際には3月4日と認識していたと報告を受けたことを説明。この事務上の手違いを受け、モーガン判事は予備審理を翌日に延期して弁護側の出席を可能とすると同時に、本審理を2027年初頭に設定する手続きを進めた。