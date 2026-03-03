AFP
元リバプールとニューカッスルのストライカー、アンディ・キャロルが元妻への接触禁止命令違反の疑いで裁判にかけられる
アンディ・キャロル、チェルムズフォード刑事裁判所の公判を欠席
裁判官が2027年初頭に公判期日を設定した
被告の予期せぬ欠席を受け、クリストファー・モーガン判事は今後の法的手続きのスケジュールを正式に定める措置を講じた。判事は最終的に来年1月18日を公判期日と定め、裁判を2027年に実施することを決定した。これにより、元ウェストハムおよびウェストブロムウィッチ・アルビオンのスター選手に対する告発内容が完全に審理され、彼が起訴内容に応答すべき明確な時期が設定された。
その後、検察側はキャロル不在の事情について追加調査を実施し状況を明らかにした。検察官リーアン・ヘミングは法廷で、キャロルの弁護士が公判日を実際には3月4日と認識していたと報告を受けたことを説明。この事務上の手違いを受け、モーガン判事は予備審理を翌日に延期して弁護側の出席を可能とすると同時に、本審理を2027年初頭に設定する手続きを進めた。
接近禁止命令違反の申し立て
法的紛争の核心は、昨年春にサッカー選手が発したとされる一連の連絡にある。キャロルが昨年3月、38歳のビリー・マックローに対し、接近禁止命令に違反して繰り返し電話をかけたとされている。これらの主張の重大性にもかかわらず、現在ダゲナム＆レッドブリッジに所属する選手は、命令違反の容疑を否認する意向を示しており、争われる裁判の舞台が整った。
キャロルとマックロー（人気リアリティ番組『ザ・オンリー・ウェイ・イズ・エセックス』の元スター）は2014年に関係を開始。2022年6月に結婚したが、この注目度の高い結婚生活は最近終焉を迎え、2024年9月に離婚を発表した。2人の間には3人の子供がおり、キャロルにはマックローとの交際以前に別の関係で生まれた2人の年長の子供もいる。
キャロルはナショナルリーグ・サウスでサッカー選手としてのキャリアを継続している
キャロルは過去10年間で最も認知度の高いイングランドサッカー選手の一人であり、特に2011年に当時の英国記録となる3500万ポンドでリヴァプールへ移籍したことで知られる。キャリアは故郷のクラブであるニューカッスル・ユナイテッドで始まり、そのフィジカルを活かしたプレースタイルが評価されアンフィールドへの移籍を果たした。その後ウェストハム・ユナイテッドで長期在籍し、レディングとウェストブロムウィッチ・アルビオンを経て、最近では非リーグのピラミッドシステムへ移籍している。
国際舞台では、この長身のストライカーは2010年から2012年にかけてイングランド代表で9試合に出場した。スリーライオンズ（イングランド代表）では2得点を記録し、最も記憶に残るハイライトはユーロ2012グループステージでのスウェーデン戦における強烈なヘディングシュートである。現在、このベテラン選手はダゲナム＆レッドブリッジでナショナルリーグ・サウスでの現役生活を続けているが、近々その焦点は一部、自身の法的防御へと移る見込みだ。
