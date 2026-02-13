Getty
元リヴァプールFWダーウィン・ヌニェス、カリム・ベンゼマ加入でアル・ヒラル戦メンバーから容赦なく外される
ヌニェスはプレミアリーグ優勝者としてサウジアラビアに移籍した
南米出身のエースストライカー、ヌニェスは2025年夏、4600万ポンド（約6300万ドル）で中東へ移籍した。アンフィールドでの3シーズンにわたり、プレミアリーグの強豪クラブで143試合出場40得点と、安定した最高のパフォーマンスを発揮できなかったことが背景にある。
彼はイングランド1部リーグ優勝の栄冠を手にマージーサイドを去ったが、サウジアラビアで高額契約を獲得した後、新たな挑戦に臨む準備ができていた。しかしその夢は、26歳のフォワードにとって瞬く間に悪夢へと変わった。
ヌニェスとマリがアル・ヒラルのメンバーから外れる
ヌニェスのアル・ヒラル加入は大々的に歓迎され、その謎めいた才能がリヤドで花開くと期待されていた。23試合で7得点を記録している。しかし今後数週間は出場機会が激減する見込みだ。
その理由は、ヌニェスがアル・ヒラルのサウジ・プロリーグ登録メンバーから外されたためだ。各チームは25人の登録メンバー枠において、2003年以前に生まれた外国人選手を8名までしか登録できない。バロンドール受賞者ベンゼマがアル・イテハドからの移籍に伴い、その枠の一つを占めた。
ヌニェスはAFCチャンピオンズリーグには出場可能だが、レギュラーとしてピッチに立つ機会は限られる。アーセナルの元DFパブロ・マリも同様で、2025-26シーズン後半のアル・ヒラル戦力計画から外れている。
シモーネ・インザーギ監督は厳しい選手選考についてこう語った。「決断は難しかったが、それが監督の仕事だ。監督は毎日、いや毎回のトレーニングでも数多くの決断を下す」
ヌニェスとパブロは優れた選手だ。全ての大会で起用したいが、外国人選手の登録制限は承知している。マルコス・レオナルドをサウジアラビア生まれの選手として登録できなかった。時間が限られていたため、苦渋の決断を下した。除外された選手たちには冷静に決定を伝えた」
イタリア人指揮官は実績あるフランス人得点源の加入についてこう付け加えた。「ベンゼマのことは誰もが知っている。偉大なチャンピオンだ。彼の潜在能力を示すのにハットトリックは必要ない。チームに彼がいることを喜んでいる。ピッチ上だけでなくあらゆる面で我々に貢献してくれる」
ギョケレスより優れている：アーセナルはヌニェスを獲得すべきだったのか？
ヌニェスは2025年1月の移籍市場で移籍を強く望んでいたが、リヴァプールで脱出ルートを見出した。アルネ・スロット監督の下で攻撃陣の序列を下げていたのだ。
元リヴァプールMFディートマー・ハーマンは、アーセナルがスウェーデン人FWヴィクトル・ヨケレスに5500万ポンド（7500万ドル）を投じるより、ヌニェスを獲得すべきだったと示唆している。
彼はこう語った。「昨シーズンは誰もがダーウィン・ヌニェスを批判していたが、チャンスを数多く生み出すアーセナルにはヌニェスがぴったりだったと思う。
「欠点や簡単なチャンスを逃すことはあれど、ヌニェスは身体能力とスピードで常に2～3人のディフェンダーを引きつけていた。もし決定力があれば、おそらく世界最高の選手になっていただろう。だがアーセナルにとっては、ヨケレスよりもはるかに適任だったはずだ。
「彼は欧州トップクラスのストライカーではないと思う。得点能力はあるが、最強のチーム相手にはそれだけでは不十分だ。得点できるポジションに自ら入り込めないからだ」
ヌニェスが欧州復帰を強く望んでいる
ギョケレスは今シーズンアーセナルで13得点を挙げ、チームのプレミアリーグ首位に貢献したが、前節のブレントフォード戦では無得点に終わり、1-1の引き分けに終わった。
一方ヌニェスは、トルコのフェネルバフチェ移籍が噂される中、自身の選択肢を検討中と報じられている。中東での適応に苦労したため、欧州復帰を模索しているという。
