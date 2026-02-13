元リヴァプールFWダーウィン・ヌニェス、カリム・ベンゼマ加入でアル・ヒラル戦メンバーから容赦なく外される

ヌニェスのアル・ヒラル加入は大々的に歓迎され、その謎めいた才能がリヤドで花開くと期待されていた。23試合で7得点を記録している。しかし今後数週間は出場機会が激減する見込みだ。

その理由は、ヌニェスがアル・ヒラルのサウジ・プロリーグ登録メンバーから外されたためだ。各チームは25人の登録メンバー枠において、2003年以前に生まれた外国人選手を8名までしか登録できない。バロンドール受賞者ベンゼマがアル・イテハドからの移籍に伴い、その枠の一つを占めた。

ヌニェスはAFCチャンピオンズリーグには出場可能だが、レギュラーとしてピッチに立つ機会は限られる。アーセナルの元DFパブロ・マリも同様で、2025-26シーズン後半のアル・ヒラル戦力計画から外れている。

シモーネ・インザーギ監督は厳しい選手選考についてこう語った。「決断は難しかったが、それが監督の仕事だ。監督は毎日、いや毎回のトレーニングでも数多くの決断を下す」

ヌニェスとパブロは優れた選手だ。全ての大会で起用したいが、外国人選手の登録制限は承知している。マルコス・レオナルドをサウジアラビア生まれの選手として登録できなかった。時間が限られていたため、苦渋の決断を下した。除外された選手たちには冷静に決定を伝えた」

イタリア人指揮官は実績あるフランス人得点源の加入についてこう付け加えた。「ベンゼマのことは誰もが知っている。偉大なチャンピオンだ。彼の潜在能力を示すのにハットトリックは必要ない。チームに彼がいることを喜んでいる。ピッチ上だけでなくあらゆる面で我々に貢献してくれる」