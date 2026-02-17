Goal.com
Monterrey v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport
James Westwood

元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手、アンソニー・マルシャルがモンテレイでの最新リーガMX試合で恐ろしい負傷を負い、担架で運び出され病院へ搬送された

元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手、アンソニー・マルシャルが、モンテレイでのメキシコ1部リーグ戦中に恐ろしい負傷を負い、担架で運び出された。この負傷により病院での治療が必要となった。フランス人選手は、クラブ・レオン戦（1-0で勝利）のハーフタイム直前に肩を脱臼したため交代を余儀なくされ、しばらくの間戦線離脱することになった。

  • マルシャル、メキシコでさらなる苦境に

    talkSPORTによれば、マルシャルは手術が必要ない場合、4～6週間の離脱となる見込みだ。ただし、手術を受けた場合は回復期間が3～6ヶ月に延びるという。

    この負傷は、マルシャルにとってメキシコ1部リーグでの不調に追い打ちをかける形となった。昨年9月にAEKアテネからモンテレイに移籍した元マンチェスター・ユナイテッドFWは、これまでメキシコクラブで19試合に出場しながらわずか1得点に留まっている。

  • モンテレイが公式声明を発表

    マルシャルは浮き球への競り合いで不自然な姿勢で転倒した際に負傷し、最終的に救急車でスタジアムを後にし、地元の病院で治療を受けることとなった（ソイ・フットボル報道）。モンテレイは公式声明でマルシャルの診断結果を確認し、次のように発表した。「クラブ・デ・フットボル・モンテレイは、選手アンソニー・マルシャルがBBVAスタジアムで行われた第6節レオン戦において右肩脱臼を負ったことを報告する。アンソニーの回復見通しは状況により変更される可能性がある」

  • リーガMXの巨人に大きな打撃

    マルシャルは、リーガMX・クラウスーラにおけるプーマスUNAM、クルス・アスール、ケレタロとの次戦3試合をほぼ確実に欠場する見込みだ。現在クラウスーラ順位表で6位につけるクラブにとって、彼の不在は大きな痛手となるだろう。

    モンテレイはマルシャル獲得に450万ドル（約5億5000万円）を支払ったと報じられており、彼は2027年末までBBVAスタジアムで契約を結んでいる。移籍当初はレアル・マドリードのレジェンド、セルヒオ・ラモスとの共演が期待されたが、元スペイン代表選手は契約延長を拒否し、昨年12月にモンテレイを去った。

    マルシャルの衝撃的なキャリアの衰退

    マルシャルのキャリアはオールド・トラッフォードを完全移籍で去って以来、急降下している。フランス代表選手は9年間在籍したユナイテッドを離れ、セビージャへの短期レンタルを経て2024年にAEKアテネへ加入。ギリシャのクラブではリーグ戦16試合で7得点を記録したが、負傷問題により出場機会は限られた。

    調子の低迷とフィットネス不足が最終的にマルシャルの潜在能力を完全に開花させることを阻み、今や30歳という年齢において、彼がこの最新の挫折から立ち直り、再びトップレベルで成功を収められるかどうかは未知数である。

0