元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手、アンソニー・マルシャルがモンテレイでの最新リーガMX試合で恐ろしい負傷を負い、担架で運び出され病院へ搬送された

talkSPORTによれば、マルシャルは手術が必要ない場合、4～6週間の離脱となる見込みだ。ただし、手術を受けた場合は回復期間が3～6ヶ月に延びるという。

この負傷は、マルシャルにとってメキシコ1部リーグでの不調に追い打ちをかける形となった。昨年9月にAEKアテネからモンテレイに移籍した元マンチェスター・ユナイテッドFWは、これまでメキシコクラブで19試合に出場しながらわずか1得点に留まっている。