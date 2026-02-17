Getty Images Sport
翻訳者：
元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手、アンソニー・マルシャルがモンテレイでの最新リーガMX試合で恐ろしい負傷を負い、担架で運び出され病院へ搬送された
マルシャル、メキシコでさらなる苦境に
talkSPORTによれば、マルシャルは手術が必要ない場合、4～6週間の離脱となる見込みだ。ただし、手術を受けた場合は回復期間が3～6ヶ月に延びるという。
この負傷は、マルシャルにとってメキシコ1部リーグでの不調に追い打ちをかける形となった。昨年9月にAEKアテネからモンテレイに移籍した元マンチェスター・ユナイテッドFWは、これまでメキシコクラブで19試合に出場しながらわずか1得点に留まっている。
モンテレイが公式声明を発表
リーガMXの巨人に大きな打撃
マルシャルは、リーガMX・クラウスーラにおけるプーマスUNAM、クルス・アスール、ケレタロとの次戦3試合をほぼ確実に欠場する見込みだ。現在クラウスーラ順位表で6位につけるクラブにとって、彼の不在は大きな痛手となるだろう。
モンテレイはマルシャル獲得に450万ドル（約5億5000万円）を支払ったと報じられており、彼は2027年末までBBVAスタジアムで契約を結んでいる。移籍当初はレアル・マドリードのレジェンド、セルヒオ・ラモスとの共演が期待されたが、元スペイン代表選手は契約延長を拒否し、昨年12月にモンテレイを去った。
- Getty Images Sport
マルシャルの衝撃的なキャリアの衰退
マルシャルのキャリアはオールド・トラッフォードを完全移籍で去って以来、急降下している。フランス代表選手は9年間在籍したユナイテッドを離れ、セビージャへの短期レンタルを経て2024年にAEKアテネへ加入。ギリシャのクラブではリーグ戦16試合で7得点を記録したが、負傷問題により出場機会は限られた。
調子の低迷とフィットネス不足が最終的にマルシャルの潜在能力を完全に開花させることを阻み、今や30歳という年齢において、彼がこの最新の挫折から立ち直り、再びトップレベルで成功を収められるかどうかは未知数である。
広告