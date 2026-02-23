Getty Images
元フランス代表監督、リヨンのレアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリックの最近のプレーを「役立たず」と痛烈に批判
エンドリック、リヨン戦で失態
ドメネクは『ラ・シェーン・レキップ』の解説者として、このブラジル人ティーンエイジャーの働きぶりや戦術的規律について痛烈な批判を展開した。元フランス代表監督は、試合が劣勢に傾く中、パウロ・フォンセカ監督が切実に必要とした突破口を提供できず、エンドリックが試合を通じてただ乗っているだけだったと指摘した。 この敗戦は、歴史的な高みを目指していたリヨンにとって苦い薬となった。ストラスブールの冷徹な攻撃に現実へと引き戻されたのだ。
- AFP
「役立たず」エンドリックを激しく非難した
若きセレソン（ブラジル代表）のスターにとって忘れられない夜となった。右サイドのポジションからほとんど意味のある影響を与えられなかったのだ。 ドメネク監督は特に選手の努力不足に激怒し、こう述べた。「彼は本当に交代させる必要があった。ピッチでは役に立たず、解決策も提供しなかった。リヨンには少し失望した、特にエンドリックだ。全ての攻撃陣は真の守備的仕事をし、解決策を提示し、深みを与えるべきだ。彼はそのどれもしなかった」
ベテラン監督は、レアル・マドリードからレンタル移籍中の選手が精神的に集中力を欠いた具体的な場面を指摘。2006年W杯決勝進出を率いたドメネクは、ストラスブールの2点目につながるプレーを、エンドリックの集中力不足の典型例として挙げた。
「2点目の場面では、彼はプレーから5メートル離れた場所に立ち尽くし、ただ見ているだけだった」とドメネクは激怒した。「背後への選択肢を提供せず、ボールを持った時は単純に失う。時にはボールをただ浮かせてしまうか、抱え込んでしまう。率直に言って、彼が試合全体を通してピッチに立っていた事実自体が失望だった」
フォンセカは厳しい事後報告を約束する
ドメネクが個人を名指しで批判した一方、リヨンのパウロ・フォンセカ監督は公の批判を集団的なものに留めようとしたが、非公開での叱責は避けられないと認めた。ナント戦で退場処分を受けて以来初めて先発復帰したエンドリックのプレーに、フォンセカ監督は物足りなさを感じていた。ポルトガル人指揮官は、クラブ加入後4試合で5得点を挙げていたこのスター選手（レンタル移籍）が、試合の激しさに飲み込まれているように見えたと指摘した。
試合終了後のリーグ1+のインタビューで、フォンセカ監督はブラジル人選手のパフォーマンス評価を免れないことを明言した。「特定の選手を名指ししたくない。どの選手も良い試合ではなかった」と監督は説明した。「彼とは話すつもりだ。 彼のプレーで改善すべき点を確認する必要があるが、これは毎試合後に行うことだ。今日は全選手が同じレベルでプレーした——それは我々がこれまで示してきたものとは異なるレベルだった」
- AFP
エンドリックへの現実の検証
この結果はリヨンにとって大きな後退となった。クラブ記録である14連勝に並ぶチャンスを逃したのだ。フォンセカ監督は、序盤に戦術的に劣勢に立たされ、対応策を急いで模索せざるを得なかったと認めた。 「最初の数分間は複雑だったため、守備陣形を調整した」と彼は続けた。「相手は我々の守備ラインと中盤のスペースを突いてきた。その後、より良いバランスを取り戻せたが、2点差を追う展開は厳しかった。後半はよく反応し、同点のチャンスもあった。しかしその後、相手にPKを与え、試合は決着した」
エンドリックにとって、焦点は今週末のマルセイユとの大一番に移る。この「無意味な」試合が、有望な欧州での成長過程における単なる一時的な躓きに過ぎないことを証明することが求められるだろう。
