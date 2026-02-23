元フランス代表監督、リヨンのレアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリックの最近のプレーを「役立たず」と痛烈に批判

若きセレソン（ブラジル代表）のスターにとって忘れられない夜となった。右サイドのポジションからほとんど意味のある影響を与えられなかったのだ。 ドメネク監督は特に選手の努力不足に激怒し、こう述べた。「彼は本当に交代させる必要があった。ピッチでは役に立たず、解決策も提供しなかった。リヨンには少し失望した、特にエンドリックだ。全ての攻撃陣は真の守備的仕事をし、解決策を提示し、深みを与えるべきだ。彼はそのどれもしなかった」

ベテラン監督は、レアル・マドリードからレンタル移籍中の選手が精神的に集中力を欠いた具体的な場面を指摘。2006年W杯決勝進出を率いたドメネクは、ストラスブールの2点目につながるプレーを、エンドリックの集中力不足の典型例として挙げた。

「2点目の場面では、彼はプレーから5メートル離れた場所に立ち尽くし、ただ見ているだけだった」とドメネクは激怒した。「背後への選択肢を提供せず、ボールを持った時は単純に失う。時にはボールをただ浮かせてしまうか、抱え込んでしまう。率直に言って、彼が試合全体を通してピッチに立っていた事実自体が失望だった」