元プレミアリーグ審判員マーク・クラッテンバーグ、ヴィニシウス・ジュニオールへの発言への反発を受け謝罪

クラッテンバーグは自身の発言が不適切であったことを認識しており、自身のSNS投稿で謝罪している。その内容は以下の通りだ：「スポーツにおいても人生においても、人種差別を正当化するものは何一つありません。私の発言は誤りでした。申し訳ありません。

生放送中だったため、その場で反応する必要がありましたが、私の言葉は不器用で適切ではありませんでした。この経験から既に学びを得ており、終始品位を持ってこの状況を報道してくれた同僚たちに感謝しています」

長年人種差別的な罵声を浴びせられてきたビニシウスは試合後の声明でこう述べた。「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。弱さを隠すためにシャツを口に押し込む必要がある。だが彼らは、本来なら罰する義務があるはずの者たちから保護されている」

「今日起きたことは、私の人生にもチームの人生にも何ら新しいことではない。ゴールを祝ったことでイエローカードを受けた。その理由は今も理解できない。一方で、それは単に目的を果たさない拙劣なプロトコルに過ぎなかった。特に大勝の後で、見出しがレアル・マドリードについてあるべき時に、このような状況に身を置くのは好まないが、必要だからだ。」