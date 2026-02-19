Getty/GOAL
元プレミアリーグ審判員マーク・クラッテンバーグ、ヴィニシウス・ジュニオールへの発言への反発を受け謝罪
プレスティアニに対する人種差別疑惑
リスボンでの波乱の試合で、ブラジル代表のビニシウスが後半早々に華麗な先制点を決めた。ゴール上隅にボールを叩き込むと、南米出身の選手は興奮したホームサポーターの目の前でコーナーフラッグ付近で祝賀パフォーマンスを披露した。
彼は結局、ハーフウェイラインに戻り、プレスティアーニと向かい合って試合再開の準備をした。20歳のアルゼンチン人選手は、シャツで口元を隠しながら何かをつぶやき、ヴィニシウスは試合の審判であるフランソワ・ルテキシエのところに駆け寄った。
その後、人種差別的な発言があったとして UEFA のガイドラインに従い、試合は中断され、10 分間は再開されなかった。その中断中に、クラッテンバーグが物議を醸す分析を行った。
クラッテンバーグの分析は批判を招いた
クラッテンバーグはヴィニシウスについてこう語った。「確かに素晴らしいゴールを決めたが、彼はピッチの反対側に戻るべきだった。そうすれば試合を続けられた。ヴィニシウス・ジュニアは自らを助けていない。審判を困難な立場に追いやった。素晴らしいゴールを決めたのだから、すべきことは――もちろん祝うことだが――戻ることだ。しかし彼はこの状況を非常に、非常に難しくしてしまった」
クラッテンバーグのコメントはSNS上で多くの批判を呼んだ。反差別団体「キック・イット・アウト」で10年以上活動するトロイ・タウンゼンドも声を上げた。彼はX（旧Twitter）に「彼は二度と解説に関わるべきではない」と投稿した。
タウンゼンドはその後、テレグラフ・スポーツ紙にこう語った。「クラッテンバーグは解説でこの件について語った言葉で多くの人々に影響を与えたはずだ。ヴィニ・ジュニアが審判に問題を与えたという彼のほのめかしは、まったくもって突飛であり、特にヴィニ・ジュニアに対して常に存在する被害者非難の文化の一部だ。
雇用主は彼に、その発言がいかに危険でどう受け取られるかを認識させる必要があるだろうが、本人も自覚しているはずだ」
元プレミアリーグ審判員が発言について謝罪
クラッテンバーグは自身の発言が不適切であったことを認識しており、自身のSNS投稿で謝罪している。その内容は以下の通りだ：「スポーツにおいても人生においても、人種差別を正当化するものは何一つありません。私の発言は誤りでした。申し訳ありません。
生放送中だったため、その場で反応する必要がありましたが、私の言葉は不器用で適切ではありませんでした。この経験から既に学びを得ており、終始品位を持ってこの状況を報道してくれた同僚たちに感謝しています」
長年人種差別的な罵声を浴びせられてきたビニシウスは試合後の声明でこう述べた。「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。弱さを隠すためにシャツを口に押し込む必要がある。だが彼らは、本来なら罰する義務があるはずの者たちから保護されている」
「今日起きたことは、私の人生にもチームの人生にも何ら新しいことではない。ゴールを祝ったことでイエローカードを受けた。その理由は今も理解できない。一方で、それは単に目的を果たさない拙劣なプロトコルに過ぎなかった。特に大勝の後で、見出しがレアル・マドリードについてあるべき時に、このような状況に身を置くのは好まないが、必要だからだ。」
エスタディオ・ダ・ルスで起きた出来事に関する調査が開始された
プレスティアニはヴィニシウスに対する人種差別的発言の疑惑を否定し、ブラジル人ウインガーが「聞き間違えた」と主張している。ベンフィカで彼の監督を務める元レアル・マドリード指揮官ジョゼ・モウリーニョも、選手の発言を擁護しようとしたことで批判を浴びている。
欧州サッカー連盟（UEFA）はリスボンでの出来事について調査を開始した。ポルトガル政府もスポーツにおける暴力防止・対策機関（APCVD）を通じて本件を調査中である。いずれの制裁も、これらの手続きが完了次第発表される予定だ。
