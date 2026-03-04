(C)Getty Images
元トッテナム監督、マンUのストライカーが得点ラッシュを続ける中でのベンジャミン・セスコへの辛辣な批判について謝罪
7400万ポンドの男をめぐる劇的な方針転換
シャーウッドは、選手としてブラックバーンでプレミアリーグ優勝を経験し、2013-14シーズンにはトッテナムの指揮を執った人物だ。彼は最近、スロベニア人選手セスコの復活ぶりによって「自分の見解が誤りだったと証明された」と認め、公に謝罪した。 ボイル・スポーツとフットー・アキュムレーターズのポッドキャスト『ノー・ティッピー・タッピー・フットボール』で、彼は22歳の選手に対する以前の評価が過度に厳しかったことを認めた。監督から解説者に転身した彼は、ルーベン・アモリム監督下でのクラブの混乱した最終数ヶ月間におけるセスコのパフォーマンスを批判し、ストライカーが「二度とマンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着るべきではない」とほのめかすことさえあった。
この批判は1月のバーンリー戦（2-2）で頂点に達した。シャーウッドはハーフタイムにセスコの交代を要求したが、スロベニア人選手は後半に2得点を挙げた。 セスコはRBライプツィヒからの注目度の高い移籍後、イングランドサッカーの身体的な要求に適応するのに苦労していた。しかし、キャリックの到着以来、オールド・トラッフォードの状況は劇的に変化した。キャリックは、このストライカーの圧倒的な身体能力とスピードを活かしたシステムに彼をうまく組み込んだのである。
「当初は彼がヴェグホルストのような選手になると思っていた」
セスコの戦術的進化とピッチ上での自信向上が、シャーウッドの考えを変えさせた。彼は声明でこう述べた。「私の評価はルーベン・アモリム監督下でプレーするベンジャミン・セスコを基にしたものだ——グリムズビー戦でペナルティキックを蹴りたがらなかったストライカーだ。最も熱心なマンチェスター・ユナイテッドのファンでさえ、彼が昨年期待に応えられなかったことを認めるだろう。 当初は彼がワウト・ウェグホルストと同じ道を辿り、レッドデビルズにとってまたしても失敗した補強となると思っていたが、私の見解は誤りだった。彼に謝罪しなければならない！」
キャリック効果と統計的急増
統計データはシャーウッドの新たな楽観論を裏付けている。昨夏ブンデスリーガから加入したセスコは、全大会通算25試合で9得点を記録している。しかし最も示唆に富む指標は最近の得点効率だ。このうち7得点が直近8試合で生まれている。この上昇傾向はキャリックの就任と完全に一致しており、元ユナイテッドMFが前任者が見出せなかった戦術的鍵を掴んだことを示唆している。
レッドデビルズの攻撃陣を象徴する決定的なプレー
セスコはシーズン終盤の重要な局面を迎え、ユナイテッドが優勝争いに加わる中で試練に直面している。得点力を高めるスロベニア人スターにとって、トップ4争いのプレッシャーが強まる中、この決定的な鋭さを維持することが課題だ。今週水曜にセント・ジェームズ・パークでニューカッスル・ユナイテッドと対戦する準備を進める中、プレミアリーグ3位のレッドデビルズはチャンピオンズリーグ出場権獲得を強く望んでおり、キャリック監督も優勝争いへの追い上げを否定していない。
