元トッテナム監督、マンUのストライカーが得点ラッシュを続ける中でのベンジャミン・セスコへの辛辣な批判について謝罪

シャーウッドは、選手としてブラックバーンでプレミアリーグ優勝を経験し、2013-14シーズンにはトッテナムの指揮を執った人物だ。彼は最近、スロベニア人選手セスコの復活ぶりによって「自分の見解が誤りだったと証明された」と認め、公に謝罪した。 ボイル・スポーツとフットー・アキュムレーターズのポッドキャスト『ノー・ティッピー・タッピー・フットボール』で、彼は22歳の選手に対する以前の評価が過度に厳しかったことを認めた。監督から解説者に転身した彼は、ルーベン・アモリム監督下でのクラブの混乱した最終数ヶ月間におけるセスコのパフォーマンスを批判し、ストライカーが「二度とマンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着るべきではない」とほのめかすことさえあった。

この批判は1月のバーンリー戦（2-2）で頂点に達した。シャーウッドはハーフタイムにセスコの交代を要求したが、スロベニア人選手は後半に2得点を挙げた。 セスコはRBライプツィヒからの注目度の高い移籍後、イングランドサッカーの身体的な要求に適応するのに苦労していた。しかし、キャリックの到着以来、オールド・トラッフォードの状況は劇的に変化した。キャリックは、このストライカーの圧倒的な身体能力とスピードを活かしたシステムに彼をうまく組み込んだのである。